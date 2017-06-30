Дракслер выразил благодарность организаторам Кубка конфедераций-2017

Действующий капитан сборной Германии Юлиан Дракслер написал открытое письмо, в котором высказал теплые слова в адрес всех причастных к организации Кубка конфедерацией – 2017, ныне проходящего в России.

«Вот уже три недели мы провели в этой прекрасной стране, и пришла пора всех поблагодарить. Спасибо всем организаторам за удобства, за безопасность. Это касается сотрудников аэропортов, гостиниц, волонтеров и, конечно, всех российских любителей футбола. Если мы говорим, что Кубок конфедераций – это репетиция чемпионата мира, то ее Россия выдержала с честью.

Нам нравилось быть с русскими фанатами – в Сочи, Казани. Здесь есть на что посмотреть, и это всех приводит в настоящий восторг. Мы убедились, насколько же велика и многогранна эта страна. Она в 48 раз больше Германии! Лично для меня эти дни были особенными и в футбольном плане, ведь здесь я – капитан сборной, которая, будучи молодой, заметно выросла в профессиональном плане благодаря этому турниру.

Еще раз спасибо и до встречи через год!», – написал Дракслер для сайта Немецкого футбольного союза.

Напомним, что 2 июля сборная Германии проведет в Санкт-Петербурге финальный матч Кубка конфедераций против команды Чили. К этому матчу Дракслер подходит с одним забитым мячом и с одной голевой передачей на счету.