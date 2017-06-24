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  • Россия проиграла Мексике. Манолас и Паредес перейдут в «Зенит». Дайджест событий дня

Россия проиграла Мексике. Манолас и Паредес перейдут в «Зенит». Дайджест событий дня

Кубок конфедераций. Сборная России в меньшинстве уступила команде Мексики и завершила выступление на турнире

Встреча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций РоссияМексика завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе команды Станислава Черчесова отличился Александр Самедов, в составе мексиканцев забили Нестор Араужо и Ирвинг Лосано. На 68-й минуте защитник Юрий Жирков получил вторую желтую карточку и покинул поле «Казань Арены». Таким образом, сборная России выбыла из борьбы на домашнем турнире. Подопечные Хуана Карлоса Осорио вышли в полуфинал.

Сборная России покидает Кубок конфедераций. Почему?

Кубок конфедераций. Португальцы разгромили сборную Новой Зеландии и вышли в полуфинал

Матч Новая ЗеландияПортугалия в рамках третьего тура группового этапа Кубка конфедераций закончился победой чемпионов Европы со счетом 4:0. Голы на стадионе «Санкт-Петербург» забили Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Андре Силва и Нани. Таким образом, команда Фернанду Сантуша вышла в полуфинал турнира. Новозеландцы завершили выступление на Кубке.

Манчини хочет видеть в «Зените» 19-летнего хавбека «ПСЖ» Каллегари

«Зенит» может приобрести у «ПСЖ» полузащитника Лоренцо Каллегари. Соглашение 19-летнего игрока рассчитано до июня 2018 года и француз не горит желанием его продлевать. Каллегари в петербургском клубе хочет видеть главный тренер Роберто Манчини. На специалиста хавбек произвел впечатление во время товарищеской встречи между «Интером» и «ПСЖ» (1:3) летом минувшего года. Сообщается, что итальянский наставник уже контактировал с футболистом. Сумму сделки может составить 2 миллиона евро. В минувшем сезоне Каллегари принял участие лишь в одном матче Лиги 1. Также на его счету 13 встреч в Юношеской Лиге УЕФА.

Мутко: «Лимит на легионеров в России был, есть и будет. Это позиция государства»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что никто не собирается отменять лимит на легионеров в РФПЛ. Тем не менее он добавил, что после чемпионата мира-2018 футбольное руководство может вернуться к рассмотрению варианта с количеством иностранных игроков в заявке на матч. «Лимит нас он был, есть и будет, вы знаете позицию нашего государства. Мы можем вернуться к заявке на матч, не исключаю, что это произойдет после чемпионата мира, все зависит от комитета профессионального футбола», – сказал Мутко.

Источник: Манолас и Паредес станут игроками «Зенита» в начале следующей недели

«Зенит» договорился с «Ромой» о трансфере защитника Константиноса Маноласа и хавбека Леандро Паредеса. Сумма сделки составит 65 миллионов евро, при этом 40 из них будут заплачены за 26-летнего грека. Также сообщается, что аргентинец изначально не хотел переезжать в Санкт-Петербург, однако за последние пару дней его удалось уговорить. По информации источника, все документы уже готовы к подписанию. Переход обоих игроков в стан сине-бело-голубых должен быть оформлен в ближайший понедельник или вторник.

Роналду забил 75-й гол за сборную Португалии

Сборная Португалии играет с командой Новой Зеландии в матче третьего тура групповой стадии Кубка конфедераций. На 33-й минуте Криштиану Роналду открыл счет, реализовав пенальти. Для 32-летнего нападающего «Реала» мяч стал 75-м в футболке национальной команды. Роналду выступает за взрослую сборную с 2003-го года и является лучшим бомбардиром в ее истории. Ранее «Бомбардир» писал о том, что в нынешнем сезоне на счету португальца 56 мячей в 56-ти встречах за клуб и сборную.

Аого может сменить «Шальке» на «Краснодар»

«Краснодар» нацелился на защитника «Шальке» Денниса Аого. Сообщается, что «быки» уже сделали предложение о контракте 30-летнему игроку в размере 3 миллионов евро в год. Соглашение немца с гельзенкирхенцами истекает в конце этого месяца. Кроме того, на футболиста претендует «Хоффенхайм». Аого перешел в «Шальке» из «Гамбурга» летом 2014 года. В минувшем сезоне он провел 14 встреч, отметившись одним двумя голами и одной результативной передачей.

Верратти заявил, что готов остаться в «ПСЖ», если клуб будет приобретать чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал, в каком случае он мог бы остаться в парижском клубе. Итальянцем активно интересуется «Барселона», а сам игрок на днях отклонил предложение о продлении контракта, согласно которому его зарплата составила бы 12 миллионов евро в год. «У меня нет цели уйти любой ценой. Я хочу увидеть, что клуб приобретет чемпионов в это раз. Если это произойдет, то я буду рад остаться. Каждый год руководство говорит, что собирается построить большую команду, и… мы видим результаты. Обещаний недостаточно. Если Антеро (прим. – спортивный директор «ПСЖ») выполнит свои обещания, я буду рад остаться в команде, и никто не может заставить меня уйти», – сказал Верратти.

Комментарии (5)
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TUMS
1498343299
Проиграли потому что нет силы духа в сборной. Не смогли собраться после ответного гола, а это важно в сборной. Нет лидера способного завести команду. В итоге провал.
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Red narva
1498346860
Нет Шатова,Денисова,Аршавина,они умели завести команду!Про дух,тут я не согласен,духа хватало ,мастерства было совсем мало.Смотрю на фотку довольного Черчесова,хлопает он...Мол ни чего страшного,молодцы..Тренировал бы ты вратарей,как тебе и положено..,Ай,что там говорить.Он опять отмажется!
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val-berezko
1498388504
Любой тренер нашей сборной будет подвержен критике. Думаю надо смотреть глубже. Наши были "в мыле" после 30 мин. игры. Немцы летают по полю. ШКОЛА! Куда делась былая физика, времен Симоняна,Лобановского... Хотелось бы больше доверия молодым-пример-Головин. Акинфеев хорош потив" Томи",это сейчас главный вопрос команды. Лучше пить шампанское после поражений,а не делать из себя Жанну ДАРК. Березуцкие его ждут..
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