Россия проиграла Мексике. Манолас и Паредес перейдут в «Зенит». Дайджест событий дня

Кубок конфедераций. Сборная России в меньшинстве уступила команде Мексики и завершила выступление на турнире

Встреча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций Россия – Мексика завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе команды Станислава Черчесова отличился Александр Самедов, в составе мексиканцев забили Нестор Араужо и Ирвинг Лосано. На 68-й минуте защитник Юрий Жирков получил вторую желтую карточку и покинул поле «Казань Арены». Таким образом, сборная России выбыла из борьбы на домашнем турнире. Подопечные Хуана Карлоса Осорио вышли в полуфинал.

Сборная России покидает Кубок конфедераций. Почему?

Кубок конфедераций. Португальцы разгромили сборную Новой Зеландии и вышли в полуфинал

Матч Новая Зеландия – Португалия в рамках третьего тура группового этапа Кубка конфедераций закончился победой чемпионов Европы со счетом 4:0. Голы на стадионе «Санкт-Петербург» забили Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Андре Силва и Нани. Таким образом, команда Фернанду Сантуша вышла в полуфинал турнира. Новозеландцы завершили выступление на Кубке.

Манчини хочет видеть в «Зените» 19-летнего хавбека «ПСЖ» Каллегари

«Зенит» может приобрести у «ПСЖ» полузащитника Лоренцо Каллегари. Соглашение 19-летнего игрока рассчитано до июня 2018 года и француз не горит желанием его продлевать. Каллегари в петербургском клубе хочет видеть главный тренер Роберто Манчини. На специалиста хавбек произвел впечатление во время товарищеской встречи между «Интером» и «ПСЖ» (1:3) летом минувшего года. Сообщается, что итальянский наставник уже контактировал с футболистом. Сумму сделки может составить 2 миллиона евро. В минувшем сезоне Каллегари принял участие лишь в одном матче Лиги 1. Также на его счету 13 встреч в Юношеской Лиге УЕФА.

Мутко: «Лимит на легионеров в России был, есть и будет. Это позиция государства»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что никто не собирается отменять лимит на легионеров в РФПЛ. Тем не менее он добавил, что после чемпионата мира-2018 футбольное руководство может вернуться к рассмотрению варианта с количеством иностранных игроков в заявке на матч. «Лимит нас он был, есть и будет, вы знаете позицию нашего государства. Мы можем вернуться к заявке на матч, не исключаю, что это произойдет после чемпионата мира, все зависит от комитета профессионального футбола», – сказал Мутко.

Источник: Манолас и Паредес станут игроками «Зенита» в начале следующей недели

«Зенит» договорился с «Ромой» о трансфере защитника Константиноса Маноласа и хавбека Леандро Паредеса. Сумма сделки составит 65 миллионов евро, при этом 40 из них будут заплачены за 26-летнего грека. Также сообщается, что аргентинец изначально не хотел переезжать в Санкт-Петербург, однако за последние пару дней его удалось уговорить. По информации источника, все документы уже готовы к подписанию. Переход обоих игроков в стан сине-бело-голубых должен быть оформлен в ближайший понедельник или вторник.

Роналду забил 75-й гол за сборную Португалии

Сборная Португалии играет с командой Новой Зеландии в матче третьего тура групповой стадии Кубка конфедераций. На 33-й минуте Криштиану Роналду открыл счет, реализовав пенальти. Для 32-летнего нападающего «Реала» мяч стал 75-м в футболке национальной команды. Роналду выступает за взрослую сборную с 2003-го года и является лучшим бомбардиром в ее истории. Ранее «Бомбардир» писал о том, что в нынешнем сезоне на счету португальца 56 мячей в 56-ти встречах за клуб и сборную.

Аого может сменить «Шальке» на «Краснодар»

«Краснодар» нацелился на защитника «Шальке» Денниса Аого. Сообщается, что «быки» уже сделали предложение о контракте 30-летнему игроку в размере 3 миллионов евро в год. Соглашение немца с гельзенкирхенцами истекает в конце этого месяца. Кроме того, на футболиста претендует «Хоффенхайм». Аого перешел в «Шальке» из «Гамбурга» летом 2014 года. В минувшем сезоне он провел 14 встреч, отметившись одним двумя голами и одной результативной передачей.

Верратти заявил, что готов остаться в «ПСЖ», если клуб будет приобретать чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал, в каком случае он мог бы остаться в парижском клубе. Итальянцем активно интересуется «Барселона», а сам игрок на днях отклонил предложение о продлении контракта, согласно которому его зарплата составила бы 12 миллионов евро в год. «У меня нет цели уйти любой ценой. Я хочу увидеть, что клуб приобретет чемпионов в это раз. Если это произойдет, то я буду рад остаться. Каждый год руководство говорит, что собирается построить большую команду, и… мы видим результаты. Обещаний недостаточно. Если Антеро (прим. – спортивный директор «ПСЖ») выполнит свои обещания, я буду рад остаться в команде, и никто не может заставить меня уйти», – сказал Верратти.