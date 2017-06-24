В сезоне-2016/17 Роналду забил 56 голов в 56-ти матчах за клуб и сборную

В матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Португалии встречается с командой Новой Зеландии (2:0, перерыв). На 33-й минуте нападающий Криштиану Роналду открыл счет ударом с одиннадцатиметровой отметки.

Для форварда «Реала» мяч стал 56-м в 56-ти играх за клуб и национальную команду, начиная со старта сезона-2016/17. На клубном уровне 32-летний португалец выиграл Примеру и Лигу чемпионов.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Роналду может покинуть мадридский клуб из-за проблем с налоговыми органами Испании.