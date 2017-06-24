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    В сезоне-2016/17 Роналду забил 56 голов в 56-ти матчах за клуб и сборную

    В матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Португалии встречается с командой Новой Зеландии (2:0, перерыв). На 33-й минуте нападающий Криштиану Роналду открыл счет ударом с одиннадцатиметровой отметки.

    Для форварда «Реала» мяч стал 56-м в 56-ти играх за клуб и национальную команду, начиная со старта сезона-2016/17. На клубном уровне 32-летний португалец выиграл Примеру и Лигу чемпионов.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что Роналду может покинуть мадридский клуб из-за проблем с налоговыми органами Испании.

    Источник: Opta

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    24.06.2017 19:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 24 июня 2017, 20:11

      держит свой уровень

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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 июня 2017, 19:16

      Золотой мяч его без вариантов!!!

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