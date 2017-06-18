Как болеют в единственной в России фан-зоне. Репортаж из Санкт-Петербурга

16:00

В выходные дни Невский проспект всегда оживлен. Местные поэтому и не любят центр города за его насыщенность туристами. На канале Грибоедова, который ведет к храму Спас на Крови, появляются люди с футбольной атрибутикой. Но обстановка не намекала на то, что вскоре где-то недалеко состоится важное для российского футбола мероприятие. Разве что полицейские автозаки, которые стояли больше для декораций. Люди в форме были как хорошие официанты – почти незаметны.

За Спасом на Крови − Конюшенная площадь. Именно здесь располагается фан-зона, установленная специально под Кубок Конфедераций. Петербург и в этом плане уникальный город – больше ни в одном городе проведения не установлено фан-зон. На сайте госзакупок указано, что цена за установку точки − почти в 80 миллионов рублей. Организаторы отмечают, что половина бюджета ушла на обеспечение безопасности.

Петербургские журналисты раскритиковали открытие фан-зоны, говоря, что тут скучное шоу и технические огрехи. К тому же, когда волонтеры вышли на сцену с флагами, то национальные символы Камеруна и Австралии упали на пол, серьезно занизив качество проведения.

Но вечером на Конюшенную все равно хотелось зайти – слишком громко играла музыка и слишком ярко пестрили баннеры. При входе у вас заберут любые напитки и еду, а также проверят сумку, которую необходимо пустить через «ленту», как в аэропортах.

17:00

За час до матча публику на сцене развлекала группа «Пролетарское танго» − каверы советских хитов под духовые инструменты и балалайки. Выше сцены располагалось ядро любой фан-зоны − большой экран.

Первое, что бросается в глаза на территории – много точек питания. И вокруг каждой есть небольшая территория с зонтами, стульями и столами. Ценник крайне нелогичен: воду продают в среднем за 80 рублей, а пиво – за 150. Правда, вскоре пиво в банке во многих местах кончится, и людям придется платить на 100 рублей дороже.

Неудобство создало то, что в 2017 году у большинства из этих кафешек нет банковского терминала. И это странно. Аренда оборудования стоит небольших денег: прибыль от тех, кто просто не носит с собой наличных, точно покрыла бы эти затраты.

Уже к этому времени все сидячие места были заняты. Интересно, что многие люди забирали стулья и просто ставили посреди дороги. Кстати, у фан-зоны, организованной во время чемпионата мира по хоккею в прошлом году, сидячих мест было заметно больше. Сейчас – народ в основном стоял.

Оказалось, для дополнительных стульев и скамеек элементарно нет пространства, потому что организаторы задействовали максимум территории. Помимо точек питания внутри фан-зоны установлены площадки для мини-футбола и футбольного фристайла, стойки информации, медиацентр и многое другое. Сразу 4-5 телеканалов приехало за полчаса до игры, чтобы заснять болельщиков и их эмоции.

В то время, как ведущий пытался расшевелить толпу и объяснял, как тяжело нашей сборной из-за травм (по его мнению, Станислав Черчесов потерял около половины состава), народу становилось все больше. В итоге очереди за едой и напитками превратились из больших в гигантские. Некоторые стояли больше получаса, чтобы купить пиво, которое выпивали минут за десять. Впрочем, среди болельщиков находились люди более продуманные: они сразу покупали по 4-5 банок и ставили рядом с собой на асфальт.

Перед началом матча неизвестный корреспондент провел прямое включение с арены «Санкт-Петербург». Зрители к этому времени четко поделились на три типа. Первые зачем-то надели на матч национальной команды атрибутику «Зенита». Среди таких находились и ребята из ультрас, которые пришли в футболках «Русь» и «Tour de France – Russian hooligans». Их не было на стадионе во многом из-за того, что далеко не всем желающим досталась бесплатная квота, реализуемая через фан-клубы команд. Возможно, кому-то не достался и паспорт болельщика. Потому что для получения бейджа, ваши данные должны обработать спецслужбы на предмет нарушения закона.

Вторые не задумывались о дресс-коде и в теплую питерскую погоду оделись в бытовой кэжуал. И лишь третьи пришли в форме сборной России, с пачками флагов и шарфиков. Мужики постарше надевали на себя олдскульные футболки из 2004-го.

18:00

Трансляция на большом экране началась. На появлении президента России Владимир Путин толпа аплодировала. А когда он заговорил − синхронно замолчала. Несколько человек делали селфи на фоне президента. После речи – снова овации. И лишь один человек в радиусе 50 метров от экрана освистал президента. Возможно, он был 12 июня на Марсовом поле − от фан-зоны, кстати, недалеко.

Стало понятно, что футбол для широкой аудитории в Петербурге более интересен, чем хоккей. Это видно и в целом по общей картине, и по плотности – встать близко к экрану было сложнее, чем пробиться к сцене на рок-концерте.

В этом и заключается сюр ситуации: народ в отличную погоду готов прийти посмотреть футбол на большом экране, но не хочет проехать несколько станций метро, чтобы посмотреть на игру команды в живую. Для многих аргумент – это высокие цены. Но минимальная стоимость билетов на игру с Новой Зеландией составляла 950 рублей − как раз покупка пары банок пива с бургером.

Сотни человек подтягивались в первые 10 минут игры. На входе в фан-зону работало шесть входов, это позволяло преодолеть досмотр за две минуты. Но количество желающих дало о себе знать – не все успели на исполнение гимнов. Женщина с мужчиной пробирались сквозь толпу. Чуть позже от них прозвучит: «Да ладно, все равно прое… [проиграем]».

Автогол Боксолла вызвал радость у публики, и запасы пива расходовались с удвоенной силой. Некоторые заметно опьянели, но полиция никого не трогала − такие единицы терялись среди нескольких тысяч нормальных человек.

Кстати, поражало, что на территории фан-зоны чисто. Никаких упаковок или мятых стаканов на асфальте, хотя специально за этим процессом никто не следил. Кажется, мы уже доросли до того, чтобы не мусорить в общественных местах, Правда, до сих пор выносим стулья из кафе.

На второй тайм зрителей набралось меньше. Тем самым отсеклись те люди, которым футбол в принципе не особо интересен. Вдруг в толпу вклинилась группа молодых людей в красно-белых шарфах, что выглядело еще глупее, чем люди в «зенитовских» футболках. Они зарядили: «Де-нис Глу-ша-ков!». Люди вокруг не обозлились, а наоборот – добродушно посмеялись. Кто-то и вовсе подошел сфотографироваться.

20:00

Победа сборной прошла для центральных улиц очень спокойно. Люди оперативно покинули площадь и разошлись по разным местам. Китайцы продолжали фотографировать Спас на Крови, а на Грибоедова все также через каждые пятьдесят метров играли музыканты. Буднично.

К станции метро «Невский проспект» направились два особо шумных парня. Один из них резюмировал сегодняшнюю акцию: «Слушай, кайф, кайф в фан-зоне! А прикинь, португальцы какие-нибудь приедут?».

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