Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Как болеют в единственной в России фан-зоне. Репортаж из Санкт-Петербурга

Как болеют в единственной в России фан-зоне. Репортаж из Санкт-Петербурга

16:00

В выходные дни Невский проспект всегда оживлен. Местные поэтому и не любят центр города за его насыщенность туристами. На канале Грибоедова, который ведет к храму Спас на Крови, появляются люди с футбольной атрибутикой. Но обстановка не намекала на то, что вскоре где-то недалеко состоится важное для российского футбола мероприятие. Разве что полицейские автозаки, которые стояли больше для декораций. Люди в форме были как хорошие официанты – почти незаметны.

За Спасом на Крови − Конюшенная площадь. Именно здесь располагается фан-зона, установленная специально под Кубок Конфедераций. Петербург и в этом плане уникальный город – больше ни в одном городе проведения не установлено фан-зон. На сайте госзакупок указано, что цена за установку точки − почти в 80 миллионов рублей. Организаторы отмечают, что половина бюджета ушла на обеспечение безопасности.

Петербургские журналисты раскритиковали открытие фан-зоны, говоря, что тут скучное шоу и технические огрехи. К тому же, когда волонтеры вышли на сцену с флагами, то национальные символы Камеруна и Австралии упали на пол, серьезно занизив качество проведения.

Но вечером на Конюшенную все равно хотелось зайти – слишком громко играла музыка и слишком ярко пестрили баннеры. При входе у вас заберут любые напитки и еду, а также проверят сумку, которую необходимо пустить через «ленту», как в аэропортах.

17:00

За час до матча публику на сцене развлекала группа «Пролетарское танго» − каверы советских хитов под духовые инструменты и балалайки. Выше сцены располагалось ядро любой фан-зоны − большой экран.

Первое, что бросается в глаза на территории – много точек питания. И вокруг каждой есть небольшая территория с зонтами, стульями и столами. Ценник крайне нелогичен: воду продают в среднем за 80 рублей, а пиво – за 150. Правда, вскоре пиво в банке во многих местах кончится, и людям придется платить на 100 рублей дороже.

Неудобство создало то, что в 2017 году у большинства из этих кафешек нет банковского терминала. И это странно. Аренда оборудования стоит небольших денег: прибыль от тех, кто просто не носит с собой наличных, точно покрыла бы эти затраты.

Уже к этому времени все сидячие места были заняты. Интересно, что многие люди забирали стулья и просто ставили посреди дороги. Кстати, у фан-зоны, организованной во время чемпионата мира по хоккею в прошлом году, сидячих мест было заметно больше. Сейчас – народ в основном стоял.

Оказалось, для дополнительных стульев и скамеек элементарно нет пространства, потому что организаторы задействовали максимум территории. Помимо точек питания внутри фан-зоны установлены площадки для мини-футбола и футбольного фристайла, стойки информации, медиацентр и многое другое. Сразу 4-5 телеканалов приехало за полчаса до игры, чтобы заснять болельщиков и их эмоции.

В то время, как ведущий пытался расшевелить толпу и объяснял, как тяжело нашей сборной из-за травм (по его мнению, Станислав Черчесов потерял около половины состава), народу становилось все больше. В итоге очереди за едой и напитками превратились из больших в гигантские. Некоторые стояли больше получаса, чтобы купить пиво, которое выпивали минут за десять. Впрочем, среди болельщиков находились люди более продуманные: они сразу покупали по 4-5 банок и ставили рядом с собой на асфальт.

Перед началом матча неизвестный корреспондент провел прямое включение с арены «Санкт-Петербург». Зрители к этому времени четко поделились на три типа. Первые зачем-то надели на матч национальной команды атрибутику «Зенита». Среди таких находились и ребята из ультрас, которые пришли в футболках «Русь» и «Tour de France – Russian hooligans». Их не было на стадионе во многом из-за того, что далеко не всем желающим досталась бесплатная квота, реализуемая через фан-клубы команд. Возможно, кому-то не достался и паспорт болельщика. Потому что для получения бейджа, ваши данные должны обработать спецслужбы на предмет нарушения закона.

Вторые не задумывались о дресс-коде и в теплую питерскую погоду оделись в бытовой кэжуал. И лишь третьи пришли в форме сборной России, с пачками флагов и шарфиков. Мужики постарше надевали на себя олдскульные футболки из 2004-го.

18:00

Трансляция на большом экране началась. На появлении президента России Владимир Путин толпа аплодировала. А когда он заговорил − синхронно замолчала. Несколько человек делали селфи на фоне президента. После речи – снова овации. И лишь один человек в радиусе 50 метров от экрана освистал президента. Возможно, он был 12 июня на Марсовом поле − от фан-зоны, кстати, недалеко.

Стало понятно, что футбол для широкой аудитории в Петербурге более интересен, чем хоккей. Это видно и в целом по общей картине, и по плотности – встать близко к экрану было сложнее, чем пробиться к сцене на рок-концерте.

В этом и заключается сюр ситуации: народ в отличную погоду готов прийти посмотреть футбол на большом экране, но не хочет проехать несколько станций метро, чтобы посмотреть на игру команды в живую. Для многих аргумент – это высокие цены. Но минимальная стоимость билетов на игру с Новой Зеландией составляла 950 рублей − как раз покупка пары банок пива с бургером.

Сотни человек подтягивались в первые 10 минут игры. На входе в фан-зону работало шесть входов, это позволяло преодолеть досмотр за две минуты. Но количество желающих дало о себе знать – не все успели на исполнение гимнов. Женщина с мужчиной пробирались сквозь толпу. Чуть позже от них прозвучит: «Да ладно, все равно прое… [проиграем]».

Автогол Боксолла вызвал радость у публики, и запасы пива расходовались с удвоенной силой. Некоторые заметно опьянели, но полиция никого не трогала − такие единицы терялись среди нескольких тысяч нормальных человек.

Кстати, поражало, что на территории фан-зоны чисто. Никаких упаковок или мятых стаканов на асфальте, хотя специально за этим процессом никто не следил. Кажется, мы уже доросли до того, чтобы не мусорить в общественных местах, Правда, до сих пор выносим стулья из кафе.

На второй тайм зрителей набралось меньше. Тем самым отсеклись те люди, которым футбол в принципе не особо интересен. Вдруг в толпу вклинилась группа молодых людей в красно-белых шарфах, что выглядело еще глупее, чем люди в «зенитовских» футболках. Они зарядили: «Де-нис Глу-ша-ков!». Люди вокруг не обозлились, а наоборот – добродушно посмеялись. Кто-то и вовсе подошел сфотографироваться.

20:00

Победа сборной прошла для центральных улиц очень спокойно. Люди оперативно покинули площадь и разошлись по разным местам. Китайцы продолжали фотографировать Спас на Крови, а на Грибоедова все также через каждые пятьдесят метров играли музыканты. Буднично.

К станции метро «Невский проспект» направились два особо шумных парня. Один из них резюмировал сегодняшнюю акцию: «Слушай, кайф, кайф в фан-зоне! А прикинь, португальцы какие-нибудь приедут?».

Россия выиграла первый матч на Кубке конфедераций. Как это было

Кубок конфедераций Весь мир Россия Новая Зеландия
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Drapik
1497775717
У журналистов какой-то комплекс по отношению к Путину. Ну прочитал тот стандартное и нудное бла-бла с бумажки, ни о чем. Что там обсуждать? Нет, они начинают считать, сколько было оваций, а сколько человек освистали Путина, в каком радиусе, сколько делали селфи... Даже Глушакова достали - "а как повлияло присутствие?". Смешно
Ответить
Superviser77
1497776388
Да, дороговато пиво в Питере - самая полезная информация из этого текста))))
Ответить
Nagay
1497787614
Минимальная стоимость билета на матч открытия больше 2000 рублей, не вводите людей в заблуждение!
Ответить
la verdad
1497799034
Посмотрел футбол в пабе. Три пива плюс орешки от заведения. Большой телевизор = 900 руб. Фан зону нах...
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+