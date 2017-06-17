Как потратить одну минуту и узнать все о Кубке конфедераций

Комментатор «Матч ТВ» Александр Неценко выпускает короткие ролики, которые помогут вам следить за главным турниром лета. «Бомбардир» показывает самые важные из них.

Сегодня в 18:00 сборная России сыграет со сборной Новой Зеландии. Неценко обращает внимание на лучших игроков в составе новозеландцев.

text Публикация от Александр Неценко (@netsenko) Июн 15 2017 в 11:50 PDT

Чемпионов Европы и самого статусного соперника нашей команды лишний раз представлять не нужно. Но Неценко все же рассказал, кого португальцы не привезли в Россию. Например, в списке Сантуша нет последнего обладателя премии Golden Boy.

text Публикация от Александр Неценко (@netsenko) Июн 16 2017 в 10:03 PDT

Зажигательные чилийцы играют в другой группе и очень хотят забрать кубок. Кстати, одна счастливая примета уже сработала на представителей Южной Америки.

text Публикация от Александр Неценко (@netsenko) Июн 14 2017 в 5:23 PDT

Оказывается, нам есть за что не любить сборную Камеруна (а точнее, ее отсутствующих игроков).

text Публикация от Александр Неценко (@netsenko) Июн 13 2017 в 6:26 PDT

Кстати, вы ни за что не догадаетесь, откуда произошло название Камерун. Здесь почему-то замешаны португальцы.

text Публикация от Александр Неценко (@netsenko) Июн 13 2017 в 6:18 PDT

Остальные ролики можно посмотреть по ссылке.

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