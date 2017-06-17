Как потратить одну минуту и узнать все о Кубке конфедераций

Сегодня в 18:00 сборная России сыграет со сборной Новой Зеландии. Неценко обращает внимание на лучших игроков в составе новозеландцев.
Чемпионов Европы и самого статусного соперника нашей команды лишний раз представлять не нужно. Но Неценко все же рассказал, кого португальцы не привезли в Россию. Например, в списке Сантуша нет последнего обладателя премии Golden Boy.
Зажигательные чилийцы играют в другой группе и очень хотят забрать кубок. Кстати, одна счастливая примета уже сработала на представителей Южной Америки.
Оказывается, нам есть за что не любить сборную Камеруна (а точнее, ее отсутствующих игроков).
Кстати, вы ни за что не догадаетесь, откуда произошло название Камерун. Здесь почему-то замешаны португальцы.
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