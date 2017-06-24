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    Пять игроков, которых ошибочно не взяли в сборную России


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    Голосов: 10
    24.06.2017 16:10
    Сборная России обыграла Новую Зеландии и проиграла Португалии. «Бомбардир» рассказывает об игроках, которые могли помочь нашей сборной на турнире, но не попали в состав.

    Вячеслав Караваев

    Клуб: «Спарта»

    Позиция: защитник

    Статистика в сезоне: 25 матчей, 3 гола

    Караваев давно стал своим парнем в чемпионате Чехии. Там он уже играл за «Дуклу» и «Яблонец», а теперь проявил себя в «Спарте». Перед началом сезона «Спарта» просто брала Караваева у ЦСКА, чтобы закрыть место правого защитника. Караваев проявил себя так, что его признали лучшим игроком клуба. Вошел российский игрок и в тройку легионеров чемпионата Чехии.

    «Черчесов со мной не связывался, но очень хочется попасть в сборную», – говорил Караваев. Умения Вячеслава позволяют ему уверенно чувствовать себя при любой схеме. Караваев – атакующий защитник. Он забивал за «Спарту» и в еврокубках, а в оппонентах встречал игроков уровня Перишича.

    Станислав Черчесов хотел вызвать в сборную Марио Фернандеса. По способностям и манере игры Караваев похож на натурализованного бразильца. Травма Фернандеса не образумила Черчесова. Он по-прежнему отказывается обращать внимание на Караваева, хотя Кубок конфедераций – идеальный турнир для подготовки защитника «Спарты» к чемпионату мира.

    Игорь Денисов

    Клуб: «Локомотив»

    Позиция: полузащитник

    Статистика в сезоне: 23 матча, 1 гол, 2 голевых паса

    В сборной России оказался Дмитрий Тарасов, половину сезона пропустивший из-за травмы. Тарасов и сам признает, что находится не в оптимальных кондициях. Черчесову это не помешало оставить за бортом заявки Игоря Денисова. Черчесов всегда утверждал, что личным конфликтам нет места при выборе состава. В случае с Денисовым есть ощущение, что главный тренер сборной лукавит.

    «Денисов мог бы идеально заменить травмированного Зобнина. Однако позиция Черчесова не предполагает для Игоря перспектив вызова в сборную», – говорит о нем Сергей Силкин. Юрий Семин вообще называет Игоря Денисова лучшим опорником России. Для Станислава Черчесова это не аргумент.

    Полузащита сборной России больше направлена на атаку. Но даже в таком построении могло найтись место для зубра в отборе. Денисов качественно выгрызает мяч, что не раз отмечалось по ходу сезона. Игрок выстреливает в решающие моменты, но остальное время может находиться в тени. Возможно, это и не нравится Черчесову.

    Александр Беленов

    Клуб: «Анжи» / «Уфа»

    Позиция: вратарь

    Статистика в сезоне: 27 матчей

    В марте Станислав Черчесов вызывал голкипера Беленова в сборную на товарищеские матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией. «Для «Уфы» это большая честь. Сделаем все возможное, чтобы наших футболистов и дальше приглашали в сборную России», – говорил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Беленов по ходу сезона сменил «Анжи» на «Уфу», но везде играл уверенно и надежно.

    Из 27 проведенных в Премьер-лиге матчей только в 16-ти Александр Беленов пропускал голы. Всего в его воротах побывали 28 мячей. При этом Беленов выступал не в топовых российских командах. Болельщики «Уфы» дважды признавали Беленова лучшим игроком месяца.

    «Беленова давно пора вызвать в сборную России. Он может стать первым номером команды», – выражал мнение генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев. Черчесов привлекает Беленова к товарищеским матчам, но на крупный турнир его брать отказался. Зато в сборной оказался голкипер едва не вылетевшего из Премьер-лиги «Арсенала» Владимир Габулов.

    Роман Нойштедтер

    Клуб: «Фенербахче»

    Позиция: защитник, полузащитник

    Статистика в сезоне: 18 матчей

    Нойштедтер долго привыкал к обстановке в чемпионате Турции, но ближе к концовке чемпионата освоился. В карьере Нойштедтеру приходилось играть опорника и центрального защитника. В «Фенербахче» его видели в обороне. На этой же позиции рассматривал его и Станислав Черчесов. Изначально Роман Нойштедтер был вызван для подготовки к Кубку конфедераций, но в итоговый состав не попал.

    У Нойштедтера есть опыт игры на Евро-2016. Слуцкий видел его основным полузащитником российской сборной. Поменялась схема, сменился тренер – возникли новые порядки. Нойштедтер – далеко не первый выбор в глазах Черчесова. И это печально.

    Станислав Черчесов вызвал в команду Романа Шишкина. Шишкин оказался не нужен «Локомотиву», потом не прижился в «Краснодаре». Его главный тренер сборной определил в центр обороны, где Шишкин не играл с 2008 года. Зато Роман Нойштедтер, имеющий постоянную практику игры и важные опыты из прошлого, Черчесову не пригодился.

    Кирилл Панченко

    Клуб: «Динамо»

    Позиция: нападающий

    Статистика в сезоне: 34 матча, 24 гола

    Универсальный нападающий официально расстался из ЦСКА, отметив удачный сезон в ФНЛ полноценным контрактом с «Динамо». Панченко нашел свой клуб и однозначно провел лучший год в карьере. «Динамо» вернулось в Премьер-лигу, а Панченко проявил себя на разных позициях. Калитвинцев использовал его и в оттяжке, и на месте ударного форварда. Везде Кирилл был хорош, но в сборную не попал. Хотя Черчесов универсалов любит.

    «Считаю, что Кирилл Панченко достоин вызова на Кубок конфедераций. Жаль, что он не получил приглашение. У нас с Кириллом еще есть время, чтобы заявить о себе перед домашним чемпионатом мира», – рассказывает Антон Шунин. Черчесов привлекал Панченко на товарищеские матчи с Катаром и Румынией. Кирилл вышел на 10 минут в проигранной встрече с Катаром, но больше в состав не попадал.

    На Кубок конфедераций не едет травмированный Дзюба. На его месте мог бы быть универсальный забивной форвард Панченко. Станислав Черчесов предпочел вызвать форварда «Рубина» Максима Канунникова. При этом весь сезон Черчесов советовался с Калитвинцевым по поводу Панченко, а самому форварду советовал продолжать забивать. Нападающий «Динамо» со своей стороны сделал все, чтобы попасть в состав. Черчесову этого не хватило.

    Пять игроков, которых зря взяли в сборную России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Анжи», ФК «Динамо»
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 05:16

      Нойштедтер бы пригодился точно.Про Шатова вообще слов нет.Такого игрока и не взять!

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      Рейтинг: +24

      seawave 25 июня 2017, 00:12

      Время Черчесова прошло с Тиролем. Какая, на..уй, сборная???

      0
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 24 июня 2017, 17:27

      Соглашусь с автором, пожалуй. Особенно про Караваева!

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      Рейтинг: +72

      D'achkov 18 июня 2017, 13:19

      панченко вместо канунникова точно надо было брать

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      Рейтинг: +85

      dredan > D'achkov 24 июня 2017, 16:22

      ну а смысл так же бы на скамейке просидел

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      Рейтинг: +33

      Константин Сорокин 18 июня 2017, 04:39

      Не понимаю вот этого нытья. Взяли не тех, эти лучше... Кто вам это сказал? И тех кто здесь перечислен действительно что-то дать сборной мог бы только Денисов. И тут я думаю дело не в личных счетах Черчесова и Денисова, а модели игры, которую прививает Саламович. В его схеме нет места цистому опорнику, разрушителю. Ему нужны универсальные игроки, именно поэтому в сборной и Шишкин, и Тарасов. По поводу остальных скажу пока так - они не уровень сборной пока.
      Караваев и Панченко ничего еще никому не доказали на серьезном уровне. Согласитесь, что ФНЛ и Чемпионат Чехии - это далеко не топ-лиги и даже не близко к ним. У Панченко будет еще целый сезон, чтобы доказать, что он достоин сборной, играя уже в РФПЛ и если покажет хороший уровень, то думаю он без проблем попадет в список 23 игроков, которые будут на ЧМ. Насчет Карааева, тут ситуация примерно как с Митрюшкиным, вроде играют в Европе, но пока ничего серьезного. Возможно обоим нужно попытать счастье в каком нибудь другом чемпионате, рангом повыше и тогда их заметят и привлекут к сборной, пока лично я полностью поддерживаю Черчесва.
      Беленов, тут долго говорить не буду. у нас есть Акинфеев. А кто будет вторым и третьим вратарем не так уж и важно.
      Роман Нойштедтер. Ну тут еще все логичнее. Он нужен был больше для пиара сборной перед Евро, для привлечения к ней большего внимания. После чего про него все забыли. Ну и карьера самого Романа пошла вниз. Из Шальке, где он был если не твердым игроком основы, то игроком ротации точно он ушел. А в Турции основным тоже не стал. И не вижу говорящих фактов за то, чтобы вызвать его в сборную. Тарасова значит гнать, а Романа с похожей статистикой целовать в попку и звать на турнир? Нелогично.

      -1
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      Рейтинг: +14

      YarikReht 17 июня 2017, 23:46

      Чем вам Нойштедтер не угодил? Хороший опорник...

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 июня 2017, 13:25

      Караваева точно...

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      Рейтинг: +188

      scor-666-009 17 июня 2017, 11:59

      Мда уж... Действительно странный выбор Черчесова... Вместо игроков, которые хорошо провели сезон, он берёт тех, кто себя особо никак не проявил... Панченко, Караваев ну и Денисов точно бы не испортили игру, даже наоборот... Очень зря... Ладно, смотрим сегодня игру с Новой Зеландией и верим в победу!)) Россия, вперёд!))

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 17 июня 2017, 10:34

      почему молодым не дать поиграть с сильными сборными и посмотреть их уровень

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      Рейтинг: +14

      Igor11 17 июня 2017, 10:15

      Жаль, что кандидатуру Рауша из Кельна не рассмотрели, неплохой игрок с опытом игры в Бундеслиге на левый фланг не помешал бы

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