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    Пять игроков, которых зря взяли в сборную России


    3.3
    Голосов: 20
    24.06.2017 16:15
    Сборная России провела два матча на Кубке конфедераций. Александр Плеханов увидел в списке вызванных на турнир футболистов лишние фамилии. Этих игроков в сборной России быть не должно.

    Дмитрий Тарасов

    Клуб: «Локомотив»

    Позиция: полузащитник

    Статистика в сезоне: 12 матчей, 1 гол

    Дмитрий Тарасов половину сезона восстанавливался после повторной травмы крестообразных связок. Весной Тарасов играл нестабильно и набирал форму, но все равно поедет на Кубок конфедераций. Лидера оборонительной части полузащиты «Локомотива» Игоря Денисова при этом оставили вне заявки.

    «Нет никаких личных предпочтений. Тарасов активнее Денисова играет в отборах. Есть активность и количество, а есть качество. Над качеством поработаем на сборах», – объяснил Черчесов свой выбор. Денисов забил решающий гол в финале Кубка России, а на протяжении всего сезона играл стабильнее конкурента.

    Тарасов провел всего 12 матчей, провалил игру с ЦСКА и попал в несколько скандалов. «Мне тяжелее всех, потому что я после травмы», – говорил Тарасов уже во время сборов. В таких случаях игрокам дают спокойно готовиться к следующему сезону. Черчесов же пошел на принцип и все равно вызвал игрока в команду. Якобы, чтобы дать ему шанс.

    Илья Кутепов

    Клуб: «Спартак»

    Позиция: защитник

    Статистика в сезоне: 24 матча

    Кутепова лепили для этой сборной весь сезон. Но не доделали. Виктор Васин ошибся в дерби, но надежно отыграл целый год. Илья Кутепов стабильно ошибался раз в несколько туров. Его голевые просчеты взбесили даже Карреру, усадившего защитника на скамейку. С середины апреля Кутепов сыграл только в проигранном матче с «Ростовом» и во встрече с «Амкаром».

    «Сейчас Кутепов переживает небольшой спад, но большую часть сезона провел на хорошем уровне. Его просчеты – это издержки роста», – оправдывает футболиста Станислав Черчесов. В сборной Илья тоже ошибался. Его легко накручивали игроки из Кот-д’Ивуара, обыгравшие россиян в товарищеском матче. Черчесов продолжает верить в Илью.

    «Кутепову надо почувствовать, что такое выступление за сборную», – говорит о вызове защитника «Спартака» Андрей Созин, член комитета по этике РФС. На Кубке конфедераций Кутепов пока запасной.

    Максим Канунников

    Клуб: «Рубин»

    Позиция: нападающий

    Статистика в сезоне: 22 матча, 7 голов, 1 передача

    Канунников дебютировал за сборную еще в мае 2014 года. С того времени его периодически привлекают в команду, но статистической пользы форвард не приносит. При Черчесове Канунников привлекался ко всем товарищеским матчам, но не забил ни одного гола. Его польза для утонувшего в таблице «Рубина» тоже спорна.

    В сезоне на счету Канунникова семь голов, но только два из них победные и важные. В других встречах либо забивал кто-то еще, либо «Рубин» все равно не побеждал. «Сборной России надо добавлять в скорости», – говорил Канунников весной. Получается, Черчесов видит эту скорость в самом Канунникове.

    Но как же Панченко? Да, нападающий «Динамо» зажигал в ФНЛ. Вот только Кирилл – лидер своего клуба. Панченко провел лучший сезон в карьере, забив 24 гола. Из них всего один был с пенальти. Панченко – скоростной игрок, умеющий играть в оттяжке. Универсализм, голевое чутье и лидерские качества игрока Черчесов предпочел не использовать. У Канунникова в глазах Черчесова они заметны больше, а на сайте РФС его вообще записали полузащитником.

    Роман Шишкин

    Клуб: «Локомотив»/«Краснодар»

    Позиция: защитник

    Статистика в сезоне: 17 матчей

    Шишкин начинал сезон в «Локомотиве», но Семину по ходу чемпионата разонравился. «Отнесся к решению клуба профессионально», – отреагировал Роман на разрешение искать себе новую команду. «Краснодар» брал игрока для основы, но Шишкин отыграл весной всего шесть матчей. Все это не помешало ему оказаться в итоговом списке Черчесова.

    Удивительно еще и то, что в последние годы Шишкин всегда играл крайнего защитника. Станислав Черчесов видит его крайним в тройке центральных. «В детстве я был и опорником, и центральным защитником. Понятно, что больше играл на правом фланге обороны. Черчесов попробовал меня на всех позициях, но сейчас видит в центре обороны», – рассказывает сам Шишкин.

    В матче против сборной Чили Шишкин вышел на поле вместе с Васиным и Кудряшовым. Станислав Черчесов не боится экспериментов даже на крупном турнире. Сейчас не очень понятно, какой у сборной России основной состав. Ставка на Шишкина сеет еще большую смуту. Зато Черчесов проигнорировал латераля «Спарты» Караваева, признанного лучшим игроком сезона в составе своей команды.

    Руслан Камболов

    Клуб: «Рубин»

    Позиция: полузащитник

    Статистика в сезоне: 19 матчей, 1 гол

    Руслан Камболов обрел стабильность в «Рубине» и дорос до сборной России. Да так, что получил в команде аж десятый номер. Обычно такие номера получают главные игроки коллектива. Камболова к таким отнести сложно.

    «Ради сборной я отказался от отпуска, но не жалею об этом», – рассказал сам Камболов. По сезону он смотрелся не хуже и не лучше остальных, но в сборной оказался скорее в качестве аванса.

    В матче против сборной Чили Черчесов выпустил Камболова в концовке встречи. Руслан занял место в тройке центральных защитников, хотя в «Рубине» чаще действует в опорной зоне. Снова универсализм и какие-то опрометчивые эксперименты. Зачем?

    Главные выводы по матчу Россия – Чили

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, РФС
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 20
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 26 июня 2017, 10:30

      Правильный выщов только Смолов,Самедов,Глушаков,Васин,Ерохин,Миранчук.всеее

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска 25 июня 2017, 13:34

      ЧЕРЧЕСОВ НАГОНЯЕТ СТРАХ НА ИГРОКОВ И БЕРДЫЕВ ТАКТИК-СТРАТЕГ ДОЛЖНЫ ПОПРОБЫВАТЬ СРАБОТАТЬСЯ В ПАРЕ,И РОССИЯ НА ЧМ ВЫЙДЕТ ИЗ ГРУППЫ

      0
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      Рейтинг: +24

      seawave 25 июня 2017, 00:19

      Надо на каждый матч сборной заявлять новый состав, выбор из количества 160-170-чел.,и по 11 замен. Тогда хоть есть шанс к Чемпионату Мира собрать пазл.

      0
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      Рейтинг: +24

      vik7898 24 июня 2017, 23:19

      Самый лишний в сборной ЧЕРЧЕСОВ!

      3
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      Рейтинг: +24

      seawave > vik7898 25 июня 2017, 00:15

      Это точно!

      1
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      Рейтинг: +75

      Red narva > vik7898 25 июня 2017, 06:36

      согласен на все 100%

      1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa > vik7898 25 июня 2017, 09:16

      Гнать его!!!

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > vik7898 25 июня 2017, 09:26

      абсолютно верно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      k0rt1z 24 июня 2017, 21:30

      Всю Сборную! Как обычно, отыграли. В Акинфееве весь турнир души не чаял, так он такой кондербобер выдал, при пропущеном голе, что хоть стой, хоть падай.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      бтр 24 июня 2017, 21:09

      ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ! Доказано!!! Есть лучший тренер в России, который с ограниченными игроками дает результат- Бердыев! Мутный выбирает Черчесова. Мотивы не понятны. Почему Акинфеев не играет в топ командах? В ответственной момент обязательно ошибется, доказано! Что еще? Путин- Мутко-Фурсенко-Сарсания-Мутко-Путин!!! Результат???

      5
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 24 июня 2017, 21:07

      В сборной явно не хватает Шатова и Дзагоева и наверно Денисова. Согласен с лишними Шишкин, Кутепов, Канунников. Присутствие в сборной Смольникова и Комбарова тоже сомнительно. Что делал в двух последних матчах Глушаков так и не понял. А кого еще-то в сборную брать?

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 июня 2017, 20:54

      Конефеева ))))))

      0
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      Рейтинг: +6

      koma22 24 июня 2017, 20:24

      Бухарова

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      Рейтинг: +115

      slawianka 24 июня 2017, 19:43

      Бердыева не взяли, главная ошибка. Только это не ошибка , это это Мудко.

      3
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      Рейтинг: +22

      tub-uen > Бубновский 25 июня 2017, 12:54

      ошибся ты не много,таджики дворы подметают,а туркмены лучше нас живут. а в остальном я с тобой согласен

      0
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