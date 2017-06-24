Пять игроков, которых зря взяли в сборную России

Дмитрий Тарасов

Клуб: «Локомотив»

Позиция: полузащитник

Статистика в сезоне: 12 матчей, 1 гол

Дмитрий Тарасов половину сезона восстанавливался после повторной травмы крестообразных связок. Весной Тарасов играл нестабильно и набирал форму, но все равно поедет на Кубок конфедераций. Лидера оборонительной части полузащиты «Локомотива» Игоря Денисова при этом оставили вне заявки.

«Нет никаких личных предпочтений. Тарасов активнее Денисова играет в отборах. Есть активность и количество, а есть качество. Над качеством поработаем на сборах», – объяснил Черчесов свой выбор. Денисов забил решающий гол в финале Кубка России, а на протяжении всего сезона играл стабильнее конкурента.

Тарасов провел всего 12 матчей, провалил игру с ЦСКА и попал в несколько скандалов. «Мне тяжелее всех, потому что я после травмы», – говорил Тарасов уже во время сборов. В таких случаях игрокам дают спокойно готовиться к следующему сезону. Черчесов же пошел на принцип и все равно вызвал игрока в команду. Якобы, чтобы дать ему шанс.

Илья Кутепов

Клуб: «Спартак»

Позиция: защитник

Статистика в сезоне: 24 матча

Кутепова лепили для этой сборной весь сезон. Но не доделали. Виктор Васин ошибся в дерби, но надежно отыграл целый год. Илья Кутепов стабильно ошибался раз в несколько туров. Его голевые просчеты взбесили даже Карреру, усадившего защитника на скамейку. С середины апреля Кутепов сыграл только в проигранном матче с «Ростовом» и во встрече с «Амкаром».

«Сейчас Кутепов переживает небольшой спад, но большую часть сезона провел на хорошем уровне. Его просчеты – это издержки роста», – оправдывает футболиста Станислав Черчесов. В сборной Илья тоже ошибался. Его легко накручивали игроки из Кот-д’Ивуара, обыгравшие россиян в товарищеском матче. Черчесов продолжает верить в Илью.

«Кутепову надо почувствовать, что такое выступление за сборную», – говорит о вызове защитника «Спартака» Андрей Созин, член комитета по этике РФС. На Кубке конфедераций Кутепов пока запасной.

Максим Канунников

Клуб: «Рубин»

Позиция: нападающий

Статистика в сезоне: 22 матча, 7 голов, 1 передача

Канунников дебютировал за сборную еще в мае 2014 года. С того времени его периодически привлекают в команду, но статистической пользы форвард не приносит. При Черчесове Канунников привлекался ко всем товарищеским матчам, но не забил ни одного гола. Его польза для утонувшего в таблице «Рубина» тоже спорна.

В сезоне на счету Канунникова семь голов, но только два из них победные и важные. В других встречах либо забивал кто-то еще, либо «Рубин» все равно не побеждал. «Сборной России надо добавлять в скорости», – говорил Канунников весной. Получается, Черчесов видит эту скорость в самом Канунникове.

Но как же Панченко? Да, нападающий «Динамо» зажигал в ФНЛ. Вот только Кирилл – лидер своего клуба. Панченко провел лучший сезон в карьере, забив 24 гола. Из них всего один был с пенальти. Панченко – скоростной игрок, умеющий играть в оттяжке. Универсализм, голевое чутье и лидерские качества игрока Черчесов предпочел не использовать. У Канунникова в глазах Черчесова они заметны больше, а на сайте РФС его вообще записали полузащитником.

Роман Шишкин

Клуб: «Локомотив»/«Краснодар»

Позиция: защитник

Статистика в сезоне: 17 матчей

Шишкин начинал сезон в «Локомотиве», но Семину по ходу чемпионата разонравился. «Отнесся к решению клуба профессионально», – отреагировал Роман на разрешение искать себе новую команду. «Краснодар» брал игрока для основы, но Шишкин отыграл весной всего шесть матчей. Все это не помешало ему оказаться в итоговом списке Черчесова.

Удивительно еще и то, что в последние годы Шишкин всегда играл крайнего защитника. Станислав Черчесов видит его крайним в тройке центральных. «В детстве я был и опорником, и центральным защитником. Понятно, что больше играл на правом фланге обороны. Черчесов попробовал меня на всех позициях, но сейчас видит в центре обороны», – рассказывает сам Шишкин.

В матче против сборной Чили Шишкин вышел на поле вместе с Васиным и Кудряшовым. Станислав Черчесов не боится экспериментов даже на крупном турнире. Сейчас не очень понятно, какой у сборной России основной состав. Ставка на Шишкина сеет еще большую смуту. Зато Черчесов проигнорировал латераля «Спарты» Караваева, признанного лучшим игроком сезона в составе своей команды.

Руслан Камболов

Клуб: «Рубин»

Позиция: полузащитник

Статистика в сезоне: 19 матчей, 1 гол

Руслан Камболов обрел стабильность в «Рубине» и дорос до сборной России. Да так, что получил в команде аж десятый номер. Обычно такие номера получают главные игроки коллектива. Камболова к таким отнести сложно.

«Ради сборной я отказался от отпуска, но не жалею об этом», – рассказал сам Камболов. По сезону он смотрелся не хуже и не лучше остальных, но в сборной оказался скорее в качестве аванса.

В матче против сборной Чили Черчесов выпустил Камболова в концовке встречи. Руслан занял место в тройке центральных защитников, хотя в «Рубине» чаще действует в опорной зоне. Снова универсализм и какие-то опрометчивые эксперименты. Зачем?

Главные выводы по матчу Россия – Чили