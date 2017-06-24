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Пять игроков, которых зря взяли в сборную России

Дмитрий Тарасов

Клуб: «Локомотив»

Позиция: полузащитник

Статистика в сезоне: 12 матчей, 1 гол

Дмитрий Тарасов половину сезона восстанавливался после повторной травмы крестообразных связок. Весной Тарасов играл нестабильно и набирал форму, но все равно поедет на Кубок конфедераций. Лидера оборонительной части полузащиты «Локомотива» Игоря Денисова при этом оставили вне заявки.

«Нет никаких личных предпочтений. Тарасов активнее Денисова играет в отборах. Есть активность и количество, а есть качество. Над качеством поработаем на сборах», – объяснил Черчесов свой выбор. Денисов забил решающий гол в финале Кубка России, а на протяжении всего сезона играл стабильнее конкурента.

Тарасов провел всего 12 матчей, провалил игру с ЦСКА и попал в несколько скандалов. «Мне тяжелее всех, потому что я после травмы», – говорил Тарасов уже во время сборов. В таких случаях игрокам дают спокойно готовиться к следующему сезону. Черчесов же пошел на принцип и все равно вызвал игрока в команду. Якобы, чтобы дать ему шанс.

Илья Кутепов

Клуб: «Спартак»

Позиция: защитник

Статистика в сезоне: 24 матча

Кутепова лепили для этой сборной весь сезон. Но не доделали. Виктор Васин ошибся в дерби, но надежно отыграл целый год. Илья Кутепов стабильно ошибался раз в несколько туров. Его голевые просчеты взбесили даже Карреру, усадившего защитника на скамейку. С середины апреля Кутепов сыграл только в проигранном матче с «Ростовом» и во встрече с «Амкаром».

«Сейчас Кутепов переживает небольшой спад, но большую часть сезона провел на хорошем уровне. Его просчеты – это издержки роста», – оправдывает футболиста Станислав Черчесов. В сборной Илья тоже ошибался. Его легко накручивали игроки из Кот-д’Ивуара, обыгравшие россиян в товарищеском матче. Черчесов продолжает верить в Илью.

«Кутепову надо почувствовать, что такое выступление за сборную», – говорит о вызове защитника «Спартака» Андрей Созин, член комитета по этике РФС. На Кубке конфедераций Кутепов пока запасной.

Максим Канунников

Клуб: «Рубин»

Позиция: нападающий

Статистика в сезоне: 22 матча, 7 голов, 1 передача

Канунников дебютировал за сборную еще в мае 2014 года. С того времени его периодически привлекают в команду, но статистической пользы форвард не приносит. При Черчесове Канунников привлекался ко всем товарищеским матчам, но не забил ни одного гола. Его польза для утонувшего в таблице «Рубина» тоже спорна.

В сезоне на счету Канунникова семь голов, но только два из них победные и важные. В других встречах либо забивал кто-то еще, либо «Рубин» все равно не побеждал. «Сборной России надо добавлять в скорости», – говорил Канунников весной. Получается, Черчесов видит эту скорость в самом Канунникове.

Но как же Панченко? Да, нападающий «Динамо» зажигал в ФНЛ. Вот только Кирилл – лидер своего клуба. Панченко провел лучший сезон в карьере, забив 24 гола. Из них всего один был с пенальти. Панченко – скоростной игрок, умеющий играть в оттяжке. Универсализм, голевое чутье и лидерские качества игрока Черчесов предпочел не использовать. У Канунникова в глазах Черчесова они заметны больше, а на сайте РФС его вообще записали полузащитником.

Роман Шишкин

Клуб: «Локомотив»/«Краснодар»

Позиция: защитник

Статистика в сезоне: 17 матчей

Шишкин начинал сезон в «Локомотиве», но Семину по ходу чемпионата разонравился. «Отнесся к решению клуба профессионально», – отреагировал Роман на разрешение искать себе новую команду. «Краснодар» брал игрока для основы, но Шишкин отыграл весной всего шесть матчей. Все это не помешало ему оказаться в итоговом списке Черчесова.

Удивительно еще и то, что в последние годы Шишкин всегда играл крайнего защитника. Станислав Черчесов видит его крайним в тройке центральных. «В детстве я был и опорником, и центральным защитником. Понятно, что больше играл на правом фланге обороны. Черчесов попробовал меня на всех позициях, но сейчас видит в центре обороны», – рассказывает сам Шишкин.

В матче против сборной Чили Шишкин вышел на поле вместе с Васиным и Кудряшовым. Станислав Черчесов не боится экспериментов даже на крупном турнире. Сейчас не очень понятно, какой у сборной России основной состав. Ставка на Шишкина сеет еще большую смуту. Зато Черчесов проигнорировал латераля «Спарты» Караваева, признанного лучшим игроком сезона в составе своей команды.

Руслан Камболов

Клуб: «Рубин»

Позиция: полузащитник

Статистика в сезоне: 19 матчей, 1 гол

Руслан Камболов обрел стабильность в «Рубине» и дорос до сборной России. Да так, что получил в команде аж десятый номер. Обычно такие номера получают главные игроки коллектива. Камболова к таким отнести сложно.

«Ради сборной я отказался от отпуска, но не жалею об этом», – рассказал сам Камболов. По сезону он смотрелся не хуже и не лучше остальных, но в сборной оказался скорее в качестве аванса.

В матче против сборной Чили Черчесов выпустил Камболова в концовке встречи. Руслан занял место в тройке центральных защитников, хотя в «Рубине» чаще действует в опорной зоне. Снова универсализм и какие-то опрометчивые эксперименты. Зачем?

Главные выводы по матчу Россия – Чили

Кубок конфедераций Европа
Комментарии (68)
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Nesterenko
1497079308
Самая главная ошибка - это не вызов Денисова.
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tank219
1497107700
Автор статью мастерски воткнул палку в осиное гнездо и расшебуршил вечную тему - состав сборной или почему тренер такой дурак. В России у каждого уважающего себя мужчины свое мнение есть всегда. С удовольствием почитаю комменты
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giluxa1963
1497162657
а где в этом списке Смольников за то что он вытворял на евро его пожизненно от сборной отлучить
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Alemann
1497166645
Зря взяли в сборную не 5, а минимум 10 человек. Включая Черчесова.
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paparazzi-kazan
1498312789
У нас все знают , как правильно лечится, управлять государством и играть в футбол.
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Beshanai_svin
1498319873
К списку добавить Ерохина, Кудряшова и Бухарова.
Ерохин весь сезон непонятно чем занимался. Теперь делает то же самое в сборной. Точные пасы только ближнему назад. Неудачный выбор позиции и полное отсутствие техники работы с мячом.
Кудряшов как и в Спартаке, Тереке и Ростове не успевает за опекаемыми игроками. Постоянно теряет позицию и много фолит не успевая среагировать на действия соперника.
Бухаров... Ну тут просто нет слов. Неповоротливое, нерасторопное, неторопливое, постоянно сидящее в оффсайде и не спешно из него выходящее... Вся надёжа, что случайно дёрнет головой или ногой и попадёт по пролетающему мимо мячу. Даже навязать борьбу сопернику в их штрафной не может. Плюс только один. В обороне иногда за счёт роста оказывается на пути мяча.
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slawianka
1498322620
Бердыева не взяли, главная ошибка. Только это не ошибка , это это Мудко.
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Kokmarov
1498327661
В сборной явно не хватает Шатова и Дзагоева и наверно Денисова. Согласен с лишними Шишкин, Кутепов, Канунников. Присутствие в сборной Смольникова и Комбарова тоже сомнительно. Что делал в двух последних матчах Глушаков так и не понял. А кого еще-то в сборную брать?
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бтр
1498327740
ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ! Доказано!!! Есть лучший тренер в России, который с ограниченными игроками дает результат- Бердыев! Мутный выбирает Черчесова. Мотивы не понятны. Почему Акинфеев не играет в топ командах? В ответственной момент обязательно ошибется, доказано! Что еще? Путин- Мутко-Фурсенко-Сарсания-Мутко-Путин!!! Результат???
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vik7898
1498335574
Самый лишний в сборной ЧЕРЧЕСОВ!
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