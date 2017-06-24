Пять игроков, которых ошибочно не взяли в сборную России

Вячеслав Караваев

Клуб: «Спарта»

Позиция: защитник

Статистика в сезоне: 25 матчей, 3 гола

Караваев давно стал своим парнем в чемпионате Чехии. Там он уже играл за «Дуклу» и «Яблонец», а теперь проявил себя в «Спарте». Перед началом сезона «Спарта» просто брала Караваева у ЦСКА, чтобы закрыть место правого защитника. Караваев проявил себя так, что его признали лучшим игроком клуба. Вошел российский игрок и в тройку легионеров чемпионата Чехии.

«Черчесов со мной не связывался, но очень хочется попасть в сборную», – говорил Караваев. Умения Вячеслава позволяют ему уверенно чувствовать себя при любой схеме. Караваев – атакующий защитник. Он забивал за «Спарту» и в еврокубках, а в оппонентах встречал игроков уровня Перишича.

Станислав Черчесов хотел вызвать в сборную Марио Фернандеса. По способностям и манере игры Караваев похож на натурализованного бразильца. Травма Фернандеса не образумила Черчесова. Он по-прежнему отказывается обращать внимание на Караваева, хотя Кубок конфедераций – идеальный турнир для подготовки защитника «Спарты» к чемпионату мира.

Игорь Денисов

Клуб: «Локомотив»

Позиция: полузащитник

Статистика в сезоне: 23 матча, 1 гол, 2 голевых паса

В сборной России оказался Дмитрий Тарасов, половину сезона пропустивший из-за травмы. Тарасов и сам признает, что находится не в оптимальных кондициях. Черчесову это не помешало оставить за бортом заявки Игоря Денисова. Черчесов всегда утверждал, что личным конфликтам нет места при выборе состава. В случае с Денисовым есть ощущение, что главный тренер сборной лукавит.

«Денисов мог бы идеально заменить травмированного Зобнина. Однако позиция Черчесова не предполагает для Игоря перспектив вызова в сборную», – говорит о нем Сергей Силкин. Юрий Семин вообще называет Игоря Денисова лучшим опорником России. Для Станислава Черчесова это не аргумент.

Полузащита сборной России больше направлена на атаку. Но даже в таком построении могло найтись место для зубра в отборе. Денисов качественно выгрызает мяч, что не раз отмечалось по ходу сезона. Игрок выстреливает в решающие моменты, но остальное время может находиться в тени. Возможно, это и не нравится Черчесову.

Александр Беленов

Клуб: «Анжи» / «Уфа»

Позиция: вратарь

Статистика в сезоне: 27 матчей

В марте Станислав Черчесов вызывал голкипера Беленова в сборную на товарищеские матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией. «Для «Уфы» это большая честь. Сделаем все возможное, чтобы наших футболистов и дальше приглашали в сборную России», – говорил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Беленов по ходу сезона сменил «Анжи» на «Уфу», но везде играл уверенно и надежно.

Из 27 проведенных в Премьер-лиге матчей только в 16-ти Александр Беленов пропускал голы. Всего в его воротах побывали 28 мячей. При этом Беленов выступал не в топовых российских командах. Болельщики «Уфы» дважды признавали Беленова лучшим игроком месяца.

«Беленова давно пора вызвать в сборную России. Он может стать первым номером команды», – выражал мнение генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев. Черчесов привлекает Беленова к товарищеским матчам, но на крупный турнир его брать отказался. Зато в сборной оказался голкипер едва не вылетевшего из Премьер-лиги «Арсенала» Владимир Габулов.

Роман Нойштедтер

Клуб: «Фенербахче»

Позиция: защитник, полузащитник

Статистика в сезоне: 18 матчей

Нойштедтер долго привыкал к обстановке в чемпионате Турции, но ближе к концовке чемпионата освоился. В карьере Нойштедтеру приходилось играть опорника и центрального защитника. В «Фенербахче» его видели в обороне. На этой же позиции рассматривал его и Станислав Черчесов. Изначально Роман Нойштедтер был вызван для подготовки к Кубку конфедераций, но в итоговый состав не попал.

У Нойштедтера есть опыт игры на Евро-2016. Слуцкий видел его основным полузащитником российской сборной. Поменялась схема, сменился тренер – возникли новые порядки. Нойштедтер – далеко не первый выбор в глазах Черчесова. И это печально.

Станислав Черчесов вызвал в команду Романа Шишкина. Шишкин оказался не нужен «Локомотиву», потом не прижился в «Краснодаре». Его главный тренер сборной определил в центр обороны, где Шишкин не играл с 2008 года. Зато Роман Нойштедтер, имеющий постоянную практику игры и важные опыты из прошлого, Черчесову не пригодился.

Кирилл Панченко

Клуб: «Динамо»

Позиция: нападающий

Статистика в сезоне: 34 матча, 24 гола

Универсальный нападающий официально расстался из ЦСКА, отметив удачный сезон в ФНЛ полноценным контрактом с «Динамо». Панченко нашел свой клуб и однозначно провел лучший год в карьере. «Динамо» вернулось в Премьер-лигу, а Панченко проявил себя на разных позициях. Калитвинцев использовал его и в оттяжке, и на месте ударного форварда. Везде Кирилл был хорош, но в сборную не попал. Хотя Черчесов универсалов любит.

«Считаю, что Кирилл Панченко достоин вызова на Кубок конфедераций. Жаль, что он не получил приглашение. У нас с Кириллом еще есть время, чтобы заявить о себе перед домашним чемпионатом мира», – рассказывает Антон Шунин. Черчесов привлекал Панченко на товарищеские матчи с Катаром и Румынией. Кирилл вышел на 10 минут в проигранной встрече с Катаром, но больше в состав не попадал.

На Кубок конфедераций не едет травмированный Дзюба. На его месте мог бы быть универсальный забивной форвард Панченко. Станислав Черчесов предпочел вызвать форварда «Рубина» Максима Канунникова. При этом весь сезон Черчесов советовался с Калитвинцевым по поводу Панченко, а самому форварду советовал продолжать забивать. Нападающий «Динамо» со своей стороны сделал все, чтобы попасть в состав. Черчесову этого не хватило.

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