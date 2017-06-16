За кого надо болеть на Кубке конфедераций (кроме России)

Михаил Морозов − за Мексику

С детства за Мексику! И это не популярный мем, который превращается в надоедливый штамп, а чистая правда – именно со своего первого ЧМ-94 Мексика – моя любимая зарубежная сборная. Разноцветный вратарь Кампос в 1994-м, напоминающий Каниджу отличный бомбардир Эрнандес в 98-м, фантастический гол Боргетти Буффону в 2002-м, перевернувший матч с Ираном Омар Браво в 06-м, победный гол французам совсем еще юного Чичарито в 10-м и умопомрачительные сэйвы Очоа на прошлом ЧМ. Это лишь краткая ретроспектива.

Что за Мексика сейчас? Это набивший четыре гола на позапрошлой Олимпиаде Перальта. Это новичок «Ромы» Морено, который ездил еще на ЧМ-2010. Это полузащитник Фабиан – единственный кто взялся за ум из семерки отчисленных перед Кубком Америки-2011 за попытку превратить отель в публичный дом. Это Лосано, который постарается сыграть круче Зинченко – он тоже скоро перейдет в «Ман Сити» и тут же отправится в аренду в «ПСВ». Это Гуардадо, игравший на трех чемпионатах мира. Это Очоа, Лайюн, Эррера, Хименес, Вела, братья Дос Сантосы и Чичарито, которых вы отлично знаете. И это, конечно, Рафа Маркес, который все никак не наиграется. Он в футболе еще с тех времен, когда за «МЮ» играл Канчельскис. И Кубок конфедераций он уже выигрывал в 1999-м.

Мексика – это всегда яркость, как одежда Кампоса, эмоции, как психи тренера Эрреры, восторг, как победа над французами, драма, как вылет от вечных соперников – американцев на ЧМ-02, трагедия, как чудовищные 0:7 от Чили в прошлом году на Кубке Америки. Мексика – это особенное явление в футболе, которое никогда не надоест. Она еще не научилась быть скучной. Именно поэтому она никогда и никого не оставляет равнодушным.

Ульяна Лукьянченко − за Португалию

Почему на Кубке Конфедераций надо болеть за сборную Португалии? Приведу два банальных аргумента: они действующие чемпионы Европы и там есть Криштиану. Если честно, мне этого достаточно.

Если вам нет, то вот еще: Португалия, в отличие, например, от Германии, подошла к турниру максимально серьезно. Фернанду Сантуш привез на Кубок свой победный состав (который еще и самый дорогой на турнире – 418 млн евро). Правда, за исключением молодого таланта Ренату Санчеша и получившего травму Жоау Мариу. Всего не приехало восемь чемпионов Европы, но вся основа, победившая на Евро, сыграет и в России.

Этот Кубок конфедераций для Португалии – дебют, и очевидно, что футболисты хотят оставить след в истории, выиграв новый для себя турнир. Плюс португальцы – скромняжки, они не считают себя фаворитами ни в одном из матчей и потому не позволяют себе недооценивать своих соперников.

«Этот турнир будет сложным, но Португалия находится в числе претендентов на титул. Наша цель – это победа в каждом отдельном матче. Год назад я сказал, что наша команда собирается выиграть чемпионат Европы. Мы не были фаворитами, но одними из претендентов на победу. Аналогичная ситуация наблюдается и сейчас», − осторожничает Сантуш.

Перехожу в режим Ванги: Португалия выиграла чемпионат Европы, вслед за этим «Евровидение» (да-да, это важно), и, по моим расчетам, должна быть еще одна крупная победа. Ей может стать первое место Кубка Конфедерации. Поясню, почему я так думаю: помните счастливый 2008 год? «Зенит» выиграл кубок УЕФА, Дима Билан стал первым на «Евровидении», а сборная России обыграла голландцев на чемпионате Европы. Совпадение? Не уверена.

Португальцы сейчас на победной волне, поэтому – почему бы, собственно, и нет? А если мой прогноз оправдается, то я уверенной походкой зашагаю в сторону «Битвы экстрасенсов».

Роман Абрамов − за Новую Зеландию

Что мы знаем про Новую Зеландию? Что это примерно как Австралия − только меньше и дальше? Что там снимали трилогию «Властелина колец», после чего за десять лет поток туристов вырос на 40%, а сотни тысяч людей до сих пор регулярно трясутся в самолетах над океанами, чтобы побродить по одним горам с Фродо Бэггинсом? Что там пылает одна из самых энергичных команд планеты − сборная Новой Зеландии по регби − и что ее ритуальный танец хака, подсмотренный у коренных маори, − это, возможно, одновременно самое непонятное и самое завораживающее, что бывает в спорте? Что только там водится птица киви, которая так похожа на мохнатый фрукт из наших супермаркетов (на самом деле − наоборот)? Что когда-то из России туда заносило Юрия Семина, а в Россию оттуда − Косту Барбарусеса? В общем, мы знаем про Новую Зеландию совсем не много.

Давайте честно: Кубок конфедераций − пластмассовый турнир. Суррогат реального движа чемпионата мира и обезжиренная версия главного соревнования года. Он не особо нужен игрокам, он напрягает тренеров и он заставляет нервничать организаторов, потому что выкатить четыре готовых стадиона с инфраструктурой за год до настоящего старта − это всегда истерика (особенно если в твоей стране есть такое чудо, как «Крестовский»).

Любой успех здесь второстепенен, любая мотивировка сомнительна. И только одно направление твердо вкопано в общественное сознание: Кубок конфедераций − это бодрящая капля экзотики, которая свалилась прямо на наши улицы. А единственная стопроцентная новизна турнира-2017 − это новозеландцы. Все остальные и так мелькают перед глазами с разной степенью регулярности. А вот от Новой Зеландии прямо-таки пышет неизвестностью, уникальностью и чудом открытия. Да, скорее всего, эти парни крупно обделаются во всех трех матчах, включая стартовый с нами. Но если в Кубке конфедераций есть хоть какая-то идея, то это возможность затормозить суету вокруг, чтобы безопасно и от души поболеть за слабых, но интересных.

Николай Живоглядов − за Германию

Сборная Германии – идеальный пример того, как страна должна заниматься развитием футбола. Пока в России бросаются словами о необходимости вкладываться в совсем пацанов, на пальцах пересчитывая Головиных и Миранчуков, в Германии молча создали целый инкубатор по выращиванию звезд. Талантливых вспышек на немецкой земле, как прыщей на лице подростка, так много, что мы даже не успеваем уследить за каждым из них.

Лучших из них мы увидим на Кубке конфедераций. С 23-летним капитаном Дракслером, которого за 40 миллионов евро зимой выхватил «ПСЖ». И пока Россия страдает в обороне без Игнашевича и Березуцких и молится на появление нового Аршавина, в Германии даже не замечают, как безболезненно проходит смена поколений.

Не надо думать, что Кубок конфедераций немцам не нужен. Нет. Нужен. Но не трофея ради, а чтобы показать, что у Германии – золотое будущее. В Россию приехала молодость и прагматизм. Новое поколение, которое уже через год может стать частью еще одного чемпионского взлета.

Каждый крупный турнир Германия – в топе. Каждый крупный турнир Россия (Евро-2008 – приятная случайность) – в заднице. Нет, я очень люблю нашу сборную и буду за нее болеть. Но никакие патриотические соображения не пошатнут главного: Германия всегда делала и будет делать качественно. Всегда стояла и будет стоять выше всех в своем развитии. Примеру правильного отношения к делу хочется следовать и кидать респекты.

В общем, тот случай, когда немного завидно.

Тимофей Яценко − за Австралию

Есть три причины болеть за сборную Австралии на Кубке конфедераций:

1) Тим Кэйхилл. Да-да, этот парень все еще играет в футбол – помните олдскульный «Эвертон» Дэвида Мойеса и австралийца под семнадцатым номером, который устраивал бойню с угловым флажком после забитого гола? Сейчас Кэйхиллу 37 лет, и он регулярно появляется в составе своей сборной, выходя то на замену, то вообще в основе. Тим – повод поностальгировать по АПЛ нулевых, где «Манчестер Сити» еще не был грандом, «МЮ» тренировал сэр Алекс, а «Эвертон» занимал четвертое место и выходил в Лигу чемпионов. Кстати, на данный момент Кэйхилл отыграл за сборную Австралии 97 матчей, так что трех выходов на замену в России ему хватит до достижения эффектного юбилея.

2) Еще одна ностальгическая причина болеть за австралийцев – это представить, что ты поддерживаешь «соккеруз» Гуса Хиддинка в 2006-м. Вы наверняка не забыли ту симпатичную команду, что оставила за бортом турнира хорватов, вышла на итальянцев и вылетела (но только благодаря липовому пенальти, реализованному Тотти). Апофеозом чемпионата для австралийцев стала игра против Хорватии – та самая, где Грэм Полл забыл правила футбола и удалил Йосипа Шимунича аж за 3 желтые карточки. Осталось проверить, зажжет ли новое поколение «соккеруз» так же ярко, как зажигали Кьюэлл и Видука.

3) Третья причина – это красивая история, связанная с одним из лидеров обновившейся сборной Австралии Томом Рогичем. В 2010 году 18-летний Рогич съездил со сборной Австралии на чемпионат Азии по футзалу, и не просто съездил, а стал лучшим бомбардиром команды, наколотив 6 мячей. Дорога в большой футбол казалась трудной и тернистой, но Том попал в футбольную академию Найка по программе «Шанс» и вытянул по-настоящему счастливый билет.

Целый год он жил и тренировался, как элитный спортсмен; совсем скоро Рогича заметили на родине, а потом и в «Селтике», с которым в прошедшем сезоне он оформил титул чемпиона Шотландии без единого поражения. «Я знаю, что нахожусь в одном из самых крупных клубов мира благодаря возможности, что я получил вместе с программой «Шанс», – говорит Рогич. В России он непременно зажжет – примерно как в недавней игре против Саудовской Аравии.

Александр Плеханов − за Камерун

Сборная Камеруна – самая противоречивая команда турнира. Она просто играет вопреки всему. Камерун победил на Кубке Африки, раздираемый скандалами и внутренними конфликтами. Лидеры отказались выступать на родном континенте, поставив на первое место клубную работу. Один из «отказников» голкипер Онана дошел с «Аяксом» до финала Лиги Европы, а теперь внезапно вернулся в сборную на матчи Кубка конфедераций. Но вряд ли Онана так просто выйдет на поле. Его двоюродный брат Ондоа еще сидит в дубле «Севильи», а в сборной – первый номер. И в этом весь Камерун, такой талантливый, необычный и полный внутренних резервов.

Все последние годы мы ругаем сборную России за непонятный футбол и усталость к 20-й минуте матча. Кто-кто, а камерунцы по российским полям побегают вдоволь. Их преимущество – в физике, их игра – красота и постоянное движение. Кубок конфедераций для этой сборной точно не станет товарищеским турниром. У игроков сборной Камеруна здесь есть шанс сделать себе крутую рекламу. Кристиана Бассогога заметили на Кубке Африки и забрали в Китай на приличный контракт. Теперь лучший игрок первенства африканского континента обеспечил себя деньгами до конца карьерной жизни. Сейчас его примером вдохновляются и другие.

В сборной Камеруна мало известных личностей, но они есть. Венсан Абубакар – главная звезда и ударная сила этой команды. Своим ударом он и сетку на новых российских стадионах порвать может. Но смотреть лучше не на него, а на таких ранее неизвестных парней, как Бассогог. Не зря же Кристианом зимой интересовался «Локомотив». Российские клубы любят брать таких футболистов. Хотите оценить будущих новичков РФПЛ – следите за сборной Камеруна. И поддержите ее. Победят – набьют себе цену, которую заслуживают. Пусть российские деньги идут не только на вечную стройку «Крестовского».

Данил Замалетдинов − за Чили

Чилийцы – самая последовательная сборная турнира. Они начали в 2014-м на бразильском ЧМ, когда на групповом этапе похоронили умирающих испанцев, а в 1/8 только по пенальти проиграли хозяевам. Через год в Чили был Кубок Америки, где фаворитами считали аргентинцев, их главными конкурентами – Уругвай, самыми амбициозными и злыми – Колумбию. Ждали горячую игру и от бразильцев, которые пытались реабилитироваться за позорный «1:7».

Но выиграла тот турнир сборная Чили. Команда шла к финалу с дикими скандалами: пьяный Артуро Видаль попал в аварию на «Феррари», коварный Гонсало Хара спровоцировал Кавани на удаление и картинно симулировал. Вся Южная Америка открыто обвиняла судей в помощи чилийцам и в финале топила за Лео Месси.

Но сборная Чили выиграла тот финал. По пенальти. А через год опять встретилась в финале с аргентинцами (кубок Америки проводили два года подряд). И снова выиграла по пенальти. Тогда рыжебородого Месси было жалко даже самым рьяным португальским патриотам. Но чилийцам – никогда.

Чили – сборная, которая за три года забралась на такой гигантский футбольный Олимп, что теперь всерьез претендует на победу в 2018-м. И там наверняка снова будет много эмоций, скандалов и кровавой южноамериканской безжалостности.

Ну как за такое не болеть.

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