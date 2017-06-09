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    Слуцкий стал главным тренером «Халла». Бердыев вернулся в «Рубин». Дайджест событий дня


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    Голосов: 4
    09.06.2017 22:15
    Кучук возглавил «Ростов», а Спаллетти – «Интер». Ибрагимович стал свободным агентом. Россия не уступила Чили. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    «Халл» объявил о назначении Слуцкого

    Бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий будет тренировать английский «Халл». 46-летний российский тренер будет представлен команде на следующей неделе. «Халл» в минувшем сезоне покинул АПЛ и будет выступать в Чемпионшипе. Слуцкий уже дал первое интервью в качестве нового тренера английской команды.

    «С такой фамилией он в Великобритании долго не протянет». Как мир реагирует на назначение Слуцкого в «Халл»

    Бердыев – главный тренер «Рубина»

    Сегодня Курбан Бердыев официально возглавил «Рубин». «Во-первых, мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава. «Рубин» и Казань – это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать», – сказал после подписания бумаг Бердыев. Неделю назад клуб покинул Хави Грасия, под руководством которого «Рубин» занял девятое место в чемпионате России и дошел до полуфинала Кубка страны.

    «Ростов» восполнил потерю трех игроков за один день…

    Сегодня «Ростов» расстался с вратарями Сосланом Джанаевым и Никитой Медведевым, а также защитником Сесаром Навасом. При этом клуб подписал контракты с двумя новыми голкиперами – Сергеем Песьяковым и Ильей Абаевым, а также объявил о переходе экс-защитника «Спартака» Сергея Паршивлюка.

    … и тоже определился с тренером

    Новым главным тренером «Ростова» стал белорусский специалист Леонид Кучук, контракт с которым подписан по схеме «1+1». Кроме того, работу в клубе продолжит тренер Дмитрий Кириченко.

    Помимо этого в тренерский штаб Кучука вошли Виталий Милютин (тренер по физподготовке), Иван Федык (тренер по тактике), Евгений Иванов (тренер по работе с вратарями), Сергей Клещенко (тренер).

    Объявил о новом тренере и «Интер»

    «Интеристы» решили не отставать от русских и тоже представили публике своего нового тренера. Им стал бывший наставник «Ромы» Лучано Спаллетти. Теперь он возглавил «Интер», подписав с ним двухлетний контракт. Первая тренировка под руководством нового тренера назначена на 3 июля.

    Измайлов продолжит карьеру в «Арарате»

    Экс-футболист сборной России Марат Измайлов пополнил состав московского «Арарата». Клуб сыграет в следующем сезоне в первенстве ПФЛ. Измайлов стал очередным известным футболистом в «Арарате»: кроме него клуб объявил о подписании контрактов с Романом Павлюченко, Алексеем Ребко и Михаилом Поповым.

    Ибрагимович остался без контракта

    Официальный сайт английской Премьер-лиги раскрыл список футболистов, которые покинут клубы высшего дивизиона страны этим летом по окончании контракта. Единственным представителем «Манчестер Юнайтед» стал 35-летний нападающий Златан Ибрагимович. Напомним, в минувшем сезоне швед забил 28 голов и отдал 10 результативных передач в 36 встречах. В апреле форвард получил травму крестообразных связок и пропустил остаток сезона.

    Россия сыграла вничью с Чили

    Товарищеский матч между командами России и Чили завершился вничью 1:1. В начале второго тайма счет открыл защитник «Кальяри» Маурисио Исла, однако ответный гол через 11 минут удалось забить футболисту ЦСКА Виктору Васину. Этот матч стал вторым в июне для сборной России – первый она провела 5 июня против Венгрии и победила 3:0.

    Главные выводы по матчу Россия – Чили

    За что надо любить Алексиса Санчеса

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Интер»
    Рейтинг: 2 Голосов: 4
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 10 июня 2017, 12:09

      ненадолго

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      Рейтинг: +151

      rerih 10 июня 2017, 10:23

      Цыганин как проститутка из команды в команду скачет...теперь и МЮ он стал не нужен...

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      Рейтинг: +151

      rerih 10 июня 2017, 10:22

      Спаллети должен поднять в таблице неррадзури!!! Эт с нашими командами не вариант...наши не сдаются))))))!!!

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      Рейтинг: +151

      rerih 10 июня 2017, 10:20

      Хоть и говорят, что в одну реку не вступают дважды, но удачи Бекиичу...душа-тренер!!!

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 10 июня 2017, 09:00

      только бердыев может вытащить рубин

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 10 июня 2017, 02:07

      Лёне губатому удачи в Англии!!!

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      Рейтинг: +10025

      Как все! 9 июня 2017, 23:09

      Думал чилийцы победят...

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      Рейтинг: +2894

      Lokofint > Как все! 10 июня 2017, 05:26

      Изначально чувствувал ничью да и счет 1-1 товарняк епт...

      0
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