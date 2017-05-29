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  • «Барселона» объявила о назначении Вальверде. Озвучена возможная зарплата Манчини в «Зените». Дайджест событий дня

«Барселона» объявила о назначении Вальверде. Озвучена возможная зарплата Манчини в «Зените». Дайджест событий дня

Стала известна возможная зарплата Манчини в «Зените»

Будущий главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, о назначении которого будет объявлено в ближайшее время, станет получать примерно пять-шесть миллионов евро в год. Такой информацией располагает итальянская пресса. Напомним, вчера Манчини вылетел в Россию для подписания контракта с сине-бело-голубыми. Последним местом его работы был «Интер», из которого итальянца уволили в августе 2016 года.

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«Локомотив» задумывается о смене тренера

Сегодня в прессе появилось сообщение о возможных перестановках в «Локомотиве» на тренерском посту. Контракт Юрия Семина подписан по схеме «1+1», однако пока не поступало никакой официальной информации о его продлении. В клубе рассматривают две кандидатуры на пост главного тренера – Хайко Фогеля и Леонида Кучука. Фогель выиграл три чемпионских титула в «Базеле», а Кучук ранее приводил «Локомотив» к бронзовым медалям РФПЛ. Вопрос с тренером будет решен 5 июня на заседании совета директоров.

Кучук претендует на пост главного тренера «Ростова»

Главный тренер украинской «Стали» Леонид Кучук также является основным претендентом на аналогичную должность в «Ростове». В скором времени клуб из Ростова-на-Дону может покинуть Курбан Бердыев, который на данный момент занимает пост вице-президента «Ростова». Кроме того, большую часть минувшего сезона «Ростов» провел под руководством Ивана Данильянца. А Кучук уже ранее работал в РФПЛ, тренируя «Локомотив» и «Кубань».

Человек на ховерборде прилетел с мячом на финал Кубка Португалии

В воскресенье, 28 мая, «Бенфика» в 29-й раз выиграла Кубок Португалии, обыграв в финале «Виторию Гимараеш». Специальный мяч для финала доставил мужчина, который пролетел все поле на специальном ховерборде, – мультикоптере, который способен поднять в воздух человека. Вот так это смотрелось:

Месси снова выиграл «Золотую бутсу»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона-2016/17. На его счету 37 голов в чемпионате Испании, и он опередил Баса Доста («Спортинг», 34 гола) и Пьер-Эмерика Обамеянга («Боруссия» Дортмунд, 31 гол). «Золотую бутсу» Месси удавалось выиграть в сезонах-2009/10, 2011/12 и 2012/13, таким образом, нынешняя стала четвертой по счету. Столько же и у Криштиану Роналду.

«Люди ошибаются, когда называют меня преступником». Роналду пытается избежать тюрьмы

Серия А – самая результативная лига из топовых европейских

Больше всего голов в прошедшем сезоне из топ-5 европейских футбольных лиг было забито в Италии. 1123 мяча в Серии А, всего на пять меньше – в испанской Примере. В АПЛ было забито 1064 гола, во Франции – 991. Наименее результативная из пяти топовых – немецкая лига, всего 877 мячей. А самой результативной командой в этих чемпионатах стала «Барселона», забившая 116 голов.

«Хаддерсфилд» вышел в АПЛ

Финальный матч Чемпионшипа за путевку в английскую Премьер-лигу не принес забитых голов в основное и дополнительное время: «Хаддерсфилд» и «Рединг» определяли сильнейшего в серии пенальти. Команды выполнили по пять ударов, со счетом 4:3 выиграл «Хаддерсфилд». Таким образом, этот клуб впервые в своей истории сыграет в АПЛ. При этом «Хаддерсфилд» является трехкратным чемпионом Англии – он был сильнейшей командой страны в период с 1924 по 1926 год.

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«Барселона» определилась с главным тренером

«Барселона» объявила о назначении на пост главного тренера Эрнесто Вальверде, который ранее тренировал «Атлетик». Вальверде пришел на смену Луису Энрике, покинувшему сине-гранатовых по окончании сезона. Он еще не тренировал «Барселону», но выступал за нее на протяжении двух сезонов, выиграв Кубок Кубков и Кубок Испании. Как тренер, Вальверде выиграл Суперкубок Испании с «Атлетиком» и дошел до финала Кубка УЕФА с «Эспаньолом».

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Комментарии (6)
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greenjoe
1496089644
Вспомните Якина и подумайте насчет Фогеля, думаю не стоит
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арейская
1496097475
После Бердыева Кучука? Как-то не впечатляет эта замена...
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TUMS
1496100479
Опять Зенит в шахматы играет...
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igormaddog
1496113187
Честно достала эта чехарда с тренерами!!!
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giluxa1963
1496117785
руки прочь от Палыча
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Fancyfall
1496159241
ховерборд - это круто)
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