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    «Люди ошибаются, когда называют меня преступником». Роналду пытается избежать тюрьмы


    3.7
    Голосов: 3
    27.05.2017 17:50
    Криштиану Роналду грозит тюремное заключение и большой штраф. Португалец попал в ситуацию, похожую на ту, что ранее случилась с Лионелем Месси. «Бомбардир» объясняет, в чем вообще дело.

    В чем виноват Криштиану? В испанских изданиях появилась информация, что футболист использовал офшоры для уклонения от уплаты налогов. Говорят, что на рекламе Роналду заработал 150 миллионов евро, но потратил на налоги только 4% от этой суммы. Расследование по делу Роналду начали еще в 2015 году, но долгое время не было официального иска. Налоговики обращают особое внимание на деятельность Роналду с 2011 по 2013 год. Сейчас их претензии передали в прокуратуру, а долги Криштиану оцениваются примерно в 8 миллионов евро.

    Пока еще не решено, какое дело будет возбуждено против звездного футболиста. Специалисты расходятся во мнении. Одни считают, что нарушение тянет на уголовное преступление, другие – лишь на административное. В худшем случае Роналду назначат штраф на эти самые 8 миллионов и тюремное заключение на четыре месяца. «Я не святой, но и не дьявол. Люди ошибаются, когда называют меня преступником. Они ничего не знают», – сказал Роналду после матча с «Сельтой», когда его спросили об отношении к критике. Пока в его ситуации еще ничего не решено.

    Криштиану признался, что очень удивлен денежными претензиями в свой адрес. Португалец пытается избежать суда и уже добровольно заплатил 6 миллионов евро. Если дойдет до судебного разбирательства, то Роналду придется расстаться с 16 миллионами.

    Похожие случаи уже происходили с игроками «Барселоны». В июле 2016 года к условным срокам приговорили Месси и его отца. Футболисту пришлось заплатить 2 миллиона евро штрафа. Получил свое наказание и Неймар, но его подозревали в мошенничестве бразильские налоговики.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 27 мая 2017, 19:52

      самый значимый антогонист футбола нетрадиционной ориентации.... надеюсь,этот год будет для него лебединой песней..

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      Unick > 84aivengo 29 мая 2017, 16:40

      У него есть девушка, так что хлеб прикрой.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 27 мая 2017, 18:18

      Кто бы что ни говорил про него, я все равно всегда буду относиться к нему с большим уважением как к футболисту и как к человеку, зная сколько он отдает на благотворительность, особенно для тяжело больных детишек. И его футбольные заслуги не вызывают сомнений. А желчи всегда будет в достатке про любого выдающегося человека

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 27 мая 2017, 17:58

      Раздули из ничего!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 > Чеба 27 мая 2017, 18:34

      Совершенно из ничего.Все не так как пишут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 27 мая 2017, 04:00

      Отдохнет в тюрьме!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 26 мая 2017, 22:01

      да пусть сядет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Skses@bk.ru 26 мая 2017, 21:24

      хахаха вот вот памятник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 26 мая 2017, 20:58

      что за дичь ваши заголовки?
      вы публичное СМИ или гопота у подъезда?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 26 мая 2017, 17:41

      кто ж его посадит, он же памятник, в аэропорту португалии

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 26 мая 2017, 17:40

      Кому-то ведь нужна эта ложь. Все не так

      1
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