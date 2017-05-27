«Люди ошибаются, когда называют меня преступником». Роналду пытается избежать тюрьмы

В чем виноват Криштиану? В испанских изданиях появилась информация, что футболист использовал офшоры для уклонения от уплаты налогов. Говорят, что на рекламе Роналду заработал 150 миллионов евро, но потратил на налоги только 4% от этой суммы. Расследование по делу Роналду начали еще в 2015 году, но долгое время не было официального иска. Налоговики обращают особое внимание на деятельность Роналду с 2011 по 2013 год. Сейчас их претензии передали в прокуратуру, а долги Криштиану оцениваются примерно в 8 миллионов евро.

Пока еще не решено, какое дело будет возбуждено против звездного футболиста. Специалисты расходятся во мнении. Одни считают, что нарушение тянет на уголовное преступление, другие – лишь на административное. В худшем случае Роналду назначат штраф на эти самые 8 миллионов и тюремное заключение на четыре месяца. «Я не святой, но и не дьявол. Люди ошибаются, когда называют меня преступником. Они ничего не знают», – сказал Роналду после матча с «Сельтой», когда его спросили об отношении к критике. Пока в его ситуации еще ничего не решено.

Криштиану признался, что очень удивлен денежными претензиями в свой адрес. Португалец пытается избежать суда и уже добровольно заплатил 6 миллионов евро. Если дойдет до судебного разбирательства, то Роналду придется расстаться с 16 миллионами.

Похожие случаи уже происходили с игроками «Барселоны». В июле 2016 года к условным срокам приговорили Месси и его отца. Футболисту пришлось заплатить 2 миллиона евро штрафа. Получил свое наказание и Неймар, но его подозревали в мошенничестве бразильские налоговики.

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