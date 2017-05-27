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  • «Люди ошибаются, когда называют меня преступником». Роналду пытается избежать тюрьмы

«Люди ошибаются, когда называют меня преступником». Роналду пытается избежать тюрьмы

В чем виноват Криштиану? В испанских изданиях появилась информация, что футболист использовал офшоры для уклонения от уплаты налогов. Говорят, что на рекламе Роналду заработал 150 миллионов евро, но потратил на налоги только 4% от этой суммы. Расследование по делу Роналду начали еще в 2015 году, но долгое время не было официального иска. Налоговики обращают особое внимание на деятельность Роналду с 2011 по 2013 год. Сейчас их претензии передали в прокуратуру, а долги Криштиану оцениваются примерно в 8 миллионов евро.

Пока еще не решено, какое дело будет возбуждено против звездного футболиста. Специалисты расходятся во мнении. Одни считают, что нарушение тянет на уголовное преступление, другие – лишь на административное. В худшем случае Роналду назначат штраф на эти самые 8 миллионов и тюремное заключение на четыре месяца. «Я не святой, но и не дьявол. Люди ошибаются, когда называют меня преступником. Они ничего не знают», – сказал Роналду после матча с «Сельтой», когда его спросили об отношении к критике. Пока в его ситуации еще ничего не решено.

Криштиану признался, что очень удивлен денежными претензиями в свой адрес. Португалец пытается избежать суда и уже добровольно заплатил 6 миллионов евро. Если дойдет до судебного разбирательства, то Роналду придется расстаться с 16 миллионами.

Похожие случаи уже происходили с игроками «Барселоны». В июле 2016 года к условным срокам приговорили Месси и его отца. Футболисту пришлось заплатить 2 миллиона евро штрафа. Получил свое наказание и Неймар, но его подозревали в мошенничестве бразильские налоговики.

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Испания. Примера Испания Реал Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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petr69
1495809623
Кому-то ведь нужна эта ложь. Все не так
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NEON-SM
1495809705
кто ж его посадит, он же памятник, в аэропорту португалии
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tilvan
1495821518
что за дичь ваши заголовки? вы публичное СМИ или гопота у подъезда?
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Skses@bk.ru
1495823047
хахаха вот вот памятник
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mihail200606
1495825270
да пусть сядет...
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igormaddog
1495846815
Отдохнет в тюрьме!!!
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Чеба
1495897090
Раздули из ничего!
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Aldo.CSKA
1495898316
Кто бы что ни говорил про него, я все равно всегда буду относиться к нему с большим уважением как к футболисту и как к человеку, зная сколько он отдает на благотворительность, особенно для тяжело больных детишек. И его футбольные заслуги не вызывают сомнений. А желчи всегда будет в достатке про любого выдающегося человека
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84aivengo
1495903960
самый значимый антогонист футбола нетрадиционной ориентации.... надеюсь,этот год будет для него лебединой песней..
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