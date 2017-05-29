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    «При нем я разучился играть в футбол». Что Луческу сделал в «Зените» не так


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    Голосов: 8
    29.05.2017 13:05
    «Зенит» расторг контракт с Луческу. Румын не выполнил командную задачу и превратился в мем из-за частого недовольства. «Бомбардир» рассказывает, почему у Луческу не получилось в Санкт-Петербурге.

    Мирча Луческу приходил в «Зенит» с 32-мя карьерными трофеями. В Санкт-Петербурге видели в этом сотрудничестве не только титульную перспективу. Поэтому контракт с румыном подписали на два года с возможностью продления еще на сезон. В «Шахтере» Луческу провел 12 лет, а в «Зенит» пришел за два месяца до 71-го дня рождения. «Он выглядит моложе меня. Желаю Луческу еще долго тренировать, но от отъезда выиграют все. Мирче нужны новые вызовы, а «Шахтеру» – свежая кровь», – рассказывал президент «Шахтера» Ринат Ахметов. «Шахтер» от этого разрыва не проиграл. В сезон без Луческу клуб стал первым в чемпионате Украины и взял кубок страны.

    За время в «Шахтере» у Мирчи Луческу сформировались устоявшиеся принципы работы: нужны топовые трансферы, поддержка изнутри и точки оправдания. Дальше румын меняться не захотел. Главной летней покупкой «Зенита» стал полузащитник Жулиано. С ним Луческу пересекался еще по украинскому чемпионату, а за трансфер «Зенит» заплатил бразильскому «Гремио» всего 7 миллионов евро. Еще 3,5 миллиона отдали за словака Мака. Сумма трансфера защитника Новосельцева не раскрыта, но «Зенит» потратил на усиление чуть больше 10 миллионов. На продаже Халка, Гарая и Ансальди клуб заработал 83 миллиона.

    Трансферы «Зенит» совершал, когда Луческу уже находился в клубе. Никто из новичков до конца не раскрылся. Защитник сборной России Новосельцев сразу сел на скамейку. В начале сезона он провел пять игр за «Ростов» и забил два гола. За оставшуюся часть чемпионата Новосельцев сыграл столько же. Луческу предпочитал выпускать бывшего крайника Кришито и потерявшего мотивацию Ломбертса. «Зенит» пропустил в чемпионате 19 мячей, но проиграл ключевые игры из-за ошибок в центре обороны. Во второй половине сезона сдулся Жулиано. Бразилец начал сезон с девяти голов и семи передач в первых десяти играх. Это оказалось всплеском. Роберт Мак же провел 17 матчей, где в среднем выходил на 49 минут.

    Луческу пробовал найти в «Зените» внутреннее резервы. Переставший забивать Кокорин отошел назад и стал больше отрабатывать в обороне. Допускавшие ошибки вратари конкурировали и сменяли друг друга. Результата решения Луческу не принесли. «Зенит» второй год подряд остался без Лиги чемпионов. Зимой, когда «Спартак» и ЦСКА нашли усиление, Луческу не придумал для «Зенита» новых решений. Собственный тренерский провал Мирча Луческу не объяснял. Зато у неудач находил оправдание со стороны. Приобретенные в «Шахтере» навыки проявились и в России.

    «Я сомнительного мнения об искусственном чемпионате Украины», – говорил Луческу, когда возглавлял «Шахтер». В редких поражениях команды обвинялись судьи и федерация футбола. Однажды Луческу вообще побежал выяснять отношения с арбитром во время матча. Тогда его остановили игроки, а в России бороться с произволом уже никто не мешал. В ничейной игре с ЦСКА Мирча прошелся по газону, в проигранной с «Амкаром» – по судьям. Чемпионат «Зенит» проиграл из-за плохих условий в матче с «Тереком», а отношение к команде Луческу после матча со «Спартаком» и фола Кришито в центре поля. Об этом Мирча постоянно напоминал в интервью российскому и румынскому телевидению. Про встречи с «Арсеналом», «Оренбургом» и «Уралом», где спорные решения принимались в пользу «Зенита», тренер молчал.

    В игре Луческу против всего российского футбола было и положительное. Он поднял важные вопросы о судействе и качестве российских полей. Румын отводил от игроков «Зенита» удар, когда те заслуживали критики. Но Луческу проиграл, потому что бился в одиночку. В клубе его никто не поддержал, хотя действия румына приносили пользу. Мирча дал мотивацию Шатову и Смольникову. Считавшие себя российскими звездами игроки посидели на скамейке и снова заиграли страстно. Благодарности от игроков за работу Луческу почти не получил. Разве что Артем Дзюба назвал его своим полководцем. «При Луческу я разучился играть в футбол. Именно он наградил меня таким чувством», – говорил Никлас Ломбертс. Подобные мнения в «Зените» доминировали весь сезон.

    «У Луческу есть еще год контракта. Он намерен его отработать», – сказал агент тренера Аркадий Запорожану 28 мая. В этот же день «Зенит» расторг соглашение с румыном. «Так получилось, что старое развалили, а новое не создали. Луческу не выполнил поставленную задачу. Логично, что его уволили», – высказал мнение бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин. В следующем сезоне «Зенит» полноценно переедет на новый стадион, а новые-старые руководители Фурсенко и Сарсания внесут новое видение в дела клуба. У «Зенита» все-таки начинается новая жизнь, а Луческу еще способен тренировать несколько лет. В европейском футболе наверняка найдется клуб, где взгляды Мирчи сработают действеннее.

    10 стыдных историй, которые произошли на российских стадионах в этом сезоне

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 8
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +30

      druga7 3 июня 2017, 01:11

      Просто в Шахтере был один сложный период, не могли подобрать тренера причем долго. А тут на и Мистер поднял команду выиграл ЧУ, кубок, Кубок Уефа. Понятно у Ахметова куча бабла он предлагал заманчивые контракты молодым перспективным Бразильцам которые шли охотно в клуб. То есть Мистер сидел на всем готовом, ребята знали сами свою работу. А про плохой газон и продажных судей он постоянно пиз.....л. Потом все привыкли и никто даже не обращал внимание. Короче был он у Ахметова домашним жирным котом. Мне кажется перейдя в Зенит он опять наверное рассчитывал что его будут носить на руках и подбирать хороших бразильцев.

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      Рейтинг: +20

      Konjaga 30 мая 2017, 15:09

      Очень жалко,что свалил цыган!Еще бы поработал над этой кучкой миллионеров,а там и ФНЛ не за горами!Бомжевик под молотки!

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      Рейтинг: +628

      somn > Konjaga 30 мая 2017, 16:06

      Ты бы мерин лучше помолчал.


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      Рейтинг: +590

      mihail1980 29 мая 2017, 19:26

      все

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      Рейтинг: +24829

      dok66 29 мая 2017, 17:09

      ----" За время в «Шахтере» у Мирчи Луческу сформировались устоявшиеся принципы работы: нужны топовые трансферы, поддержка изнутри и точки оправдания." ----- Кроме "точек" в Зените Луч ничего не нашел - и фиаско ! .

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 мая 2017, 16:23

      А, что же в самом Зените никто трансфером не занимался, ведь видели уходят Халк,
      Витсель и собирались уходить другие игроки, а думали придет Луческу и купит
      нужных игроков?

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      Рейтинг: +399

      kella 29 мая 2017, 16:09

      Сырые дрова плохо горят и тренера здесь винить не стоит!

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > kella 29 мая 2017, 17:01

      Беря твоё сравнение, сырые дрова плохо горят в только нечищеной печке. Освободить от золы поддувало, прочистить трубу и всё заполыхает!;) А уж кто - зола и чем засорена труба, это и должно решать руководство, включая тренера.

      5
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 29 мая 2017, 16:04

      Перестановки в руководстве начались.

      Допустим прийдет Манчини, состоится только смена тренера, который уезжал дотренировывать в Турцию, и не получившийся вояж после этого в Интер.
      Если ему не помогут нужными игроками ничего получится...
      На том что есть сейчас в Зените будет очень сложно выехать даже в зону ЛЧ...
      Освоенные от продажи Халка, Витселя, Гарая, Ансальди деньги пропали,
      Потрачено 10 млн на тех игроков которые даже не заиграли...

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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 29 мая 2017, 15:59

      фусренко еще даст "бомжам"просраться!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 19asmodey54 29 мая 2017, 16:28

      Ну, да спи.дит несколько миллионов и замкнет неудачу на кого-нибудь.
      Знаем мы этих двух Фурсенко- братьев-акробатов.

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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 29 мая 2017, 15:27

      теперь в Турцию. Уверен там у него все получится

      0
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      Рейтинг: +798

      Vepras 29 мая 2017, 15:07

      Он еще книгу напишет.

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