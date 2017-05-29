«При нем я разучился играть в футбол». Что Луческу сделал в «Зените» не так

Мирча Луческу приходил в «Зенит» с 32-мя карьерными трофеями. В Санкт-Петербурге видели в этом сотрудничестве не только титульную перспективу. Поэтому контракт с румыном подписали на два года с возможностью продления еще на сезон. В «Шахтере» Луческу провел 12 лет, а в «Зенит» пришел за два месяца до 71-го дня рождения. «Он выглядит моложе меня. Желаю Луческу еще долго тренировать, но от отъезда выиграют все. Мирче нужны новые вызовы, а «Шахтеру» – свежая кровь», – рассказывал президент «Шахтера» Ринат Ахметов. «Шахтер» от этого разрыва не проиграл. В сезон без Луческу клуб стал первым в чемпионате Украины и взял кубок страны.

За время в «Шахтере» у Мирчи Луческу сформировались устоявшиеся принципы работы: нужны топовые трансферы, поддержка изнутри и точки оправдания. Дальше румын меняться не захотел. Главной летней покупкой «Зенита» стал полузащитник Жулиано. С ним Луческу пересекался еще по украинскому чемпионату, а за трансфер «Зенит» заплатил бразильскому «Гремио» всего 7 миллионов евро. Еще 3,5 миллиона отдали за словака Мака. Сумма трансфера защитника Новосельцева не раскрыта, но «Зенит» потратил на усиление чуть больше 10 миллионов. На продаже Халка, Гарая и Ансальди клуб заработал 83 миллиона.

Трансферы «Зенит» совершал, когда Луческу уже находился в клубе. Никто из новичков до конца не раскрылся. Защитник сборной России Новосельцев сразу сел на скамейку. В начале сезона он провел пять игр за «Ростов» и забил два гола. За оставшуюся часть чемпионата Новосельцев сыграл столько же. Луческу предпочитал выпускать бывшего крайника Кришито и потерявшего мотивацию Ломбертса. «Зенит» пропустил в чемпионате 19 мячей, но проиграл ключевые игры из-за ошибок в центре обороны. Во второй половине сезона сдулся Жулиано. Бразилец начал сезон с девяти голов и семи передач в первых десяти играх. Это оказалось всплеском. Роберт Мак же провел 17 матчей, где в среднем выходил на 49 минут.

Луческу пробовал найти в «Зените» внутреннее резервы. Переставший забивать Кокорин отошел назад и стал больше отрабатывать в обороне. Допускавшие ошибки вратари конкурировали и сменяли друг друга. Результата решения Луческу не принесли. «Зенит» второй год подряд остался без Лиги чемпионов. Зимой, когда «Спартак» и ЦСКА нашли усиление, Луческу не придумал для «Зенита» новых решений. Собственный тренерский провал Мирча Луческу не объяснял. Зато у неудач находил оправдание со стороны. Приобретенные в «Шахтере» навыки проявились и в России.

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«Я сомнительного мнения об искусственном чемпионате Украины», – говорил Луческу, когда возглавлял «Шахтер». В редких поражениях команды обвинялись судьи и федерация футбола. Однажды Луческу вообще побежал выяснять отношения с арбитром во время матча. Тогда его остановили игроки, а в России бороться с произволом уже никто не мешал. В ничейной игре с ЦСКА Мирча прошелся по газону, в проигранной с «Амкаром» – по судьям. Чемпионат «Зенит» проиграл из-за плохих условий в матче с «Тереком», а отношение к команде Луческу после матча со «Спартаком» и фола Кришито в центре поля. Об этом Мирча постоянно напоминал в интервью российскому и румынскому телевидению. Про встречи с «Арсеналом», «Оренбургом» и «Уралом», где спорные решения принимались в пользу «Зенита», тренер молчал.

В игре Луческу против всего российского футбола было и положительное. Он поднял важные вопросы о судействе и качестве российских полей. Румын отводил от игроков «Зенита» удар, когда те заслуживали критики. Но Луческу проиграл, потому что бился в одиночку. В клубе его никто не поддержал, хотя действия румына приносили пользу. Мирча дал мотивацию Шатову и Смольникову. Считавшие себя российскими звездами игроки посидели на скамейке и снова заиграли страстно. Благодарности от игроков за работу Луческу почти не получил. Разве что Артем Дзюба назвал его своим полководцем. «При Луческу я разучился играть в футбол. Именно он наградил меня таким чувством», – говорил Никлас Ломбертс. Подобные мнения в «Зените» доминировали весь сезон.

«У Луческу есть еще год контракта. Он намерен его отработать», – сказал агент тренера Аркадий Запорожану 28 мая. В этот же день «Зенит» расторг соглашение с румыном. «Так получилось, что старое развалили, а новое не создали. Луческу не выполнил поставленную задачу. Логично, что его уволили», – высказал мнение бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин. В следующем сезоне «Зенит» полноценно переедет на новый стадион, а новые-старые руководители Фурсенко и Сарсания внесут новое видение в дела клуба. У «Зенита» все-таки начинается новая жизнь, а Луческу еще способен тренировать несколько лет. В европейском футболе наверняка найдется клуб, где взгляды Мирчи сработают действеннее.

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