ЦСКА разгромил «Арсенал». Украина не увидит ЧМ-2018 по телевизору. Дайджест событий дня

Вероятно, Украине не покажут ЧМ-2018

Украина может остаться без трансляций матчей чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Об этом сообщил глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

«В вопросе трансляции чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет, и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем». Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай бог, Украина не попадет», – отметил Аласания.

Каррере предлагают работу во Франции и Италии

Главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой интересуются команды из итальянского и французского чемпионатов. Сообщается, что уже сейчас Каррера имеет предложение от клуба Серии А из нижней части турнирной таблицы и вариант с одной командой из топ-7 в Лиге 1.

Сам Каррера склоняется к тому, чтобы и дальше работать в «Спартаке», если его устроят планы по развитию клуба на следующий сезон. Руководство красно-белых в ближайшее время предложит итальянцу улучшенный контракт. На данный момент Каррера получает за сезон примерно миллион евро.

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Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы обслужат судьи из Германии и Словении

На решающем матче Лиги чемпионов, который пройдет 3 июня в Кардиффе между «Ювентусом» и «Реалом», будет работать немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. На финал Лиги Европы, который будет сыгран 24 мая в Стокгольме между «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом», назначены словенские судьи во главе с Дамиром Скоминой.

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«Лион» озвучил ЦСКА цену за Рыбуса

Полузащитник Мацей Рыбус может летом перейти из «Лиона» в ЦСКА. Французский клуб не против продажи польского футболиста за три миллиона евро. Что касается условий контракта, то Рыбус хотел бы зарабатывать в ЦСКА один миллион евро в год. Армейцы уже вступили в переговоры по приобретению игрока «Лиона». В нынешнем сезоне чемпионата Франции Рыбус провел 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Мутко пообещал Медведеву «порвать всех» в футболе

Президент РФС Виталий Мутко преисполнен оптимизма по поводу перспектив сборной России, о чем он и упомянул в разговоре с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. «В футболе порвем всех», – заявив Мутко в ответ на вопрос Медведева о состоянии данного вида спорта в России. Напомним, что в 2017 года России примет Кубок конфедераций, а через год – чемпионат мира.

Почему футбол в России − это политика

Симеоне продолжит тренировать «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне провел пресс-конференцию, посвященную грядущему турниру Audi Cup-2017. «Я принимаю участие в презентации Audi Cup. Этот факт ясно дает понять, что я остаюсь. Увидимся на турнире в июле», – отметил Симеоне. На данный момент аргентинец связан с «Атлетико» контрактом, который рассчитан до конца следующего сезона. Ранее сообщалось, что Симеоне может возглавить «Интер».

«Спартак» нацелился на защитника из «Торино»

Защитник «Торино» Давиде Дзаппакоста может перейти в «Спартак». 24-летний итальянец заинтересовал главного тренера красно-белых Массимо Карерру, который планирует заменить им Андрея Ещенко на правом фланге обороны. Дзаппакоста обойдется «Спартаку» в шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Дзаппакоста провел 28 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

Очередной тур РФПЛ стартовал с разгрома

В первом матче 28-го тура РФПЛ ЦСКА переиграл тульский «Арсенал» с крупным счетом. Первый гол забил с пенальти Бибрас Натхо, затем дважды отличился Федор Чалов – 3:0. На данный момент красно-синие располагаются на втором месте и опережают «Зенит» на четыре очка (у питерцев игра в запасе). Завтра пройдут еще четыре матча. Завершится тур тремя играми в воскресенье.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ