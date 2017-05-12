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  • ЦСКА разгромил «Арсенал». Украина не увидит ЧМ-2018 по телевизору. Дайджест событий дня

ЦСКА разгромил «Арсенал». Украина не увидит ЧМ-2018 по телевизору. Дайджест событий дня

Вероятно, Украине не покажут ЧМ-2018

Украина может остаться без трансляций матчей чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Об этом сообщил глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

«В вопросе трансляции чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет, и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем». Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай бог, Украина не попадет», – отметил Аласания.

Каррере предлагают работу во Франции и Италии

Главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой интересуются команды из итальянского и французского чемпионатов. Сообщается, что уже сейчас Каррера имеет предложение от клуба Серии А из нижней части турнирной таблицы и вариант с одной командой из топ-7 в Лиге 1.

Сам Каррера склоняется к тому, чтобы и дальше работать в «Спартаке», если его устроят планы по развитию клуба на следующий сезон. Руководство красно-белых в ближайшее время предложит итальянцу улучшенный контракт. На данный момент Каррера получает за сезон примерно миллион евро.

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Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы обслужат судьи из Германии и Словении

На решающем матче Лиги чемпионов, который пройдет 3 июня в Кардиффе между «Ювентусом» и «Реалом», будет работать немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. На финал Лиги Европы, который будет сыгран 24 мая в Стокгольме между «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом», назначены словенские судьи во главе с Дамиром Скоминой.

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«Лион» озвучил ЦСКА цену за Рыбуса

Полузащитник Мацей Рыбус может летом перейти из «Лиона» в ЦСКА. Французский клуб не против продажи польского футболиста за три миллиона евро. Что касается условий контракта, то Рыбус хотел бы зарабатывать в ЦСКА один миллион евро в год. Армейцы уже вступили в переговоры по приобретению игрока «Лиона». В нынешнем сезоне чемпионата Франции Рыбус провел 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Мутко пообещал Медведеву «порвать всех» в футболе

Президент РФС Виталий Мутко преисполнен оптимизма по поводу перспектив сборной России, о чем он и упомянул в разговоре с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. «В футболе порвем всех», – заявив Мутко в ответ на вопрос Медведева о состоянии данного вида спорта в России. Напомним, что в 2017 года России примет Кубок конфедераций, а через год – чемпионат мира.

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Симеоне продолжит тренировать «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне провел пресс-конференцию, посвященную грядущему турниру Audi Cup-2017. «Я принимаю участие в презентации Audi Cup. Этот факт ясно дает понять, что я остаюсь. Увидимся на турнире в июле», – отметил Симеоне. На данный момент аргентинец связан с «Атлетико» контрактом, который рассчитан до конца следующего сезона. Ранее сообщалось, что Симеоне может возглавить «Интер».

«Спартак» нацелился на защитника из «Торино»

Защитник «Торино» Давиде Дзаппакоста может перейти в «Спартак». 24-летний итальянец заинтересовал главного тренера красно-белых Массимо Карерру, который планирует заменить им Андрея Ещенко на правом фланге обороны. Дзаппакоста обойдется «Спартаку» в шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Дзаппакоста провел 28 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

Очередной тур РФПЛ стартовал с разгрома

В первом матче 28-го тура РФПЛ ЦСКА переиграл тульский «Арсенал» с крупным счетом. Первый гол забил с пенальти Бибрас Натхо, затем дважды отличился Федор Чалов – 3:0. На данный момент красно-синие располагаются на втором месте и опережают «Зенит» на четыре очка (у питерцев игра в запасе). Завтра пройдут еще четыре матча. Завершится тур тремя играми в воскресенье.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Украина Ювентус Аякс Манчестер Юнайтед Реал Спартак Атлетико Торино
Комментарии (16)
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igormaddog
1494631354
Главное чтоб Чалов звезду не поймал как некоторые из Зенита!!!Молодец парень!!!
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арейская
1494633838
А адекватен ли у нас Мутко? Или во сне приснилось?
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vodomut
1494649510
удивительно,как ещё Мудко не порвали на подтирки,вместо туалеnной бумаги?
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15112007
1494650638
Желать своей стране не попасть на ЧМ по горе-политическим мотивам - верх идиотизма.
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Kollljan
1494663617
Мутко чиновник-приспособленец. Для него главное лизнуть в нужное время и кому нужно. Только и всего.
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Kollljan
1494663885
Насчет хохлов. Они может были бы и рады посмотреть ЧМ по футболу, но кто их спрашивает. Глава их телерадиокомпании засланный грузин. Задача которого постоянно чинить раздрай братских народов - украинского и русского.
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grain
1494701313
Чалову респект! Главное что бы "Зенит" его не решил выкупить, сломают парня... Мудко конечно тот еще персонаж, но друг как никак, надо пристраивать...С Украиной все плохо, искренне желаю приехать на ЧМ, хорошо отметиться и организовать трансляции, куда нам без Украины, всегда были вместе....
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vodomut
1494742091
хохлам Евровидения достаточно.пусть скачят!
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m40
1494754469
Как потом Мутко будет отчечать за свои слова? Вероятно, скажет, что пошутил и его не так поняли
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Konjaga
1494765329
Да похер на хохлов!Пусть воюют,им не до футбола!Они ж б....ь,хитрожопые,поедут к нам в Россию смотреть!
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