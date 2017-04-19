Промес заменит Санчеса в «Арсенале», Смолов – Лукаку в «Эвертоне». Дайджест событий дня

Промес заменит Санчеса в «Арсенале»

Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает ClubCall. В лондонском клубе он призван будет заменить Алексиса Санчеса, который в ближайшее лето может перебраться в другой клуб. В его услугах заинтересованы «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Зобнин входит в трансферные планы «Шальке» и «Ромы»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин ближайшим летом может перебраться в иностранный чемпионат. Известно, что он входит в трансферные цели «Шальке-04». Стороны уже контактировали на этот счет, проведя предварительные переговоры. Кроме немецкого клуба заинтересованность в его услугах проявляет «Рома».

Баллак предложил переиграть матч «Реала» и «Баварии»

Экс-полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал спорные моменты ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария», который закончился со счетом 4:2.

«Скандал – нет красной карточки. Еще один скандал! Метровый офсайд! Может, стоит назначить переигровку?» – написал Баллак в Twitter.

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Защитник «Кристал Пэлас» Суаре креативно ответил Пике

Жерар Пике оригинально прокомментировал судейство в матче «Реала» и «Баварии». Чуть позже он получил ответ от защитника «Кристал Пэлас» Папе Суаре.

26-летний сенегальский футболист показал нарезку фотографий с полуфинального матча Лиги чемпионов сезона-2008/09 между «Челси» и «Барселоной». Позднее Суаре удалил свою запись.

Сенатор США: «Россию надо лишить ЧМ-2018»

Американский сенатор Ричард Блюменталь выступает за лишение России права принимать чемпионат мира 2018 года, сообщают News 8. Он собирается направить в ФИФА соответствующее письмо.

«Надеюсь, что в ФИФА поддержат мое письмо о лишении России права проведения чемпионата мира. Я готов принимать дальнейшие шаги для продвижения этой идеи. Это право – награда для России. Оно позволяет Путину быть большим человеком», – рассказал Блюменталь.

Поводом для слов сенатора стали действия России в Сирии.

«Спартак» мог возглавить Ласло Болони

Румынский тренер Ласло Болони был близок к назначению в московский «Спартак», сообщает Gazeta Sporturilor. Он рассматривался в качестве главного кандидата на вакантный пост, когда клуб покинул Дмитрий Аленичев. Однако договор не был подписан по причинам, которые не связаны с футбольной деятельностью. После этого в «Спартаке», который сейчас с большим отрывом лидирует в чемпионате России, приняли решение оставить главным тренером Массимо Карреру.

Смолов заменит Лукаку в «Эвертоне»

«Эвертон» хочет приобрести нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Российский форвард является главным кандидатом на замену для бельгийца Ромелу Лукаку, которым интересуется «Челси». Отметим, что ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны «Боруссии» из Дортмунда. Стоимость российского нападающего колеблется от 8,5 до 10 млн евро.

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