Пике оригинально прокомментировал гол Роналду, забитый из офсайда

Защитник «Барселоны» Жерар Пике оригинальным способом прокомментировал гол форварда «Реала» Криштиану Роналду, забитый португальцем из офсайда в ворота «Баварии» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«...», – написал Пике в Twitter.

Напомним, Роналду отметился дублем в этой встрече. Третий гол своей команды он забил в дополнительное время, а четвертый мяч был забит из положения «вне игры». «Реал» одержал победу со счетом 4:2 и вышел в полуфинал турнира.