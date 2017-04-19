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    Пике оригинально прокомментировал гол Роналду, забитый из офсайда

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике оригинальным способом прокомментировал гол форварда «Реала» Криштиану Роналду, забитый португальцем из офсайда в ворота «Баварии» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

    «...», – написал Пике в Twitter.

    Напомним, Роналду отметился дублем в этой встрече. Третий гол своей команды он забил в дополнительное время, а четвертый мяч был забит из положения «вне игры». «Реал» одержал победу со счетом 4:2 и вышел в полуфинал турнира.

    Источник: Twitter

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    19.04.2017 06:27
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +324

      hellkid 21 апреля 2017, 10:42

      посмотрите где бежит боковой судья, он тупо не мог видеть линию офсайда. да, ошибка.
      Судьи тоже люди.
      А сам гол - полностью на Марсело - как только увидел его чудо-проход, глаза по 8 копеек стали, кроме доброго мата в голове ничего не крутилось. И это в дополнительное время! Марсело - машина, никогда не устает и не унывает, красавец)

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 19 апреля 2017, 11:29

      Отберите у всех телефоны. Все такие умные стали, каждое действие комментируют. Скоро айфон будет на первом месте среди человеческих потребностей...срамота.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 апреля 2017, 11:06

      это не оффсайд, марсело протащил мяч за линию защитников. пике носорог. бомбардир, вы-то что пишете, знатоки?

      0
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      Рейтинг: +16

      BigVoronegBoss > Chesn0k 19 апреля 2017, 11:29

      Когда "протащили мяч за линию защитников" как ты пишешь, офсайд определяется по мячу, знаток.... Я не поддерживаю не Реал, не Барсу и мне насрать на их словесные воины, но тут сомнения Пике, на мой взгляд, имеют место быть... другой вопрос в том, что не х...й лезть, туда куда не х...й лезть, лучше бы перед Ювентусом тренировался...

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > BigVoronegBoss 19 апреля 2017, 11:38

      классический выход два в одного, о каком оффсайде может быть речь?

      0
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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка > Chesn0k 19 апреля 2017, 12:23

      в этом случае оффсайд смотрится по линии мяча. роналду залез немного, но судья далеко был почему-то)

      0
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      Рейтинг: +24

      kolley > Chesn0k 19 апреля 2017, 13:39

      Был оффсайд походу ты правила футбола и не знаешь )) когда защитники остаются позади и ты даешь пас тому футболисту который ближе к воротам чем мяч это оффсайд

      -1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Chesn0k 19 апреля 2017, 14:56

      Как ты сидишь на футбольном форуме,комментируешь ,а сам в футболе полный "0"? Ты правила читал?ПО МЯЧУ тебе говорят,тугой!

      -1
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      Рейтинг: +49

      melnicn 19 апреля 2017, 10:55

      И этот гол что-то поменял в исходе игры? Посмотрим на его Барсу сегодня и на его Шакуру «...»

      3
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      Рейтинг: +12

      SaRaNSK113 19 апреля 2017, 10:42

      оригинально? ебать и это вы называете оригинально?

      2
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 19 апреля 2017, 10:38

      Про наших судей здесь почему не вспоминают? Судейский вопрос- везде ВОПРОС. Если в ЛЧ такие ошибки, значит надо с этим смириться и не обвинять всех в продажности, или вводить видеоповторы, и смотреть футбол часа 3. Только вряд ли это понравится зрителям.

      2
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      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 19 апреля 2017, 10:38

      как он уже всех заеб.л

      0
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 19 апреля 2017, 10:33

      пике какой-то придурок. С псж посмотри повтор олень

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Axe111 19 апреля 2017, 14:57

      Ану кинь ссылу,я гляну

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 апреля 2017, 10:31

      Да Пике прям Бог креативных комментариев!!!)))))))))))))

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      Рейтинг: +22

      Igreks > ЖОРРО 19 апреля 2017, 12:14

      скорее клоун

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Igreks 19 апреля 2017, 23:39

      Это точно))

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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 19 апреля 2017, 10:28

      Гинер все купил)))

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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 > Паук за ЦСКА 19 апреля 2017, 12:35

      Спасибо...но еще пока рано

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