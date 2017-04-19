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  • Пике оригинально прокомментировал гол Роналду, забитый из офсайда

Пике оригинально прокомментировал гол Роналду, забитый из офсайда

19 апреля 2017, 06:27
71

Защитник «Барселоны» Жерар Пике оригинальным способом прокомментировал гол форварда «Реала» Криштиану Роналду, забитый португальцем из офсайда в ворота «Баварии» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«...», – написал Пике в Twitter.

Напомним, Роналду отметился дублем в этой встрече. Третий гол своей команды он забил в дополнительное время, а четвертый мяч был забит из положения «вне игры». «Реал» одержал победу со счетом 4:2 и вышел в полуфинал турнира.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига чемпионов Барселона Реал Пике Жерар Роналду Криштиану
Комментарии (71)
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alex1951
1492576554
К чему тогда,доростоящие повторы,всякие видео,когда эти драные кошка-кашкаи творят беспредельный беспредел и как правило ,им все сходит с рук! Люди-адекваты! В чем тогда смысл футбола? /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// еще раз просмотрите подкат Видаля и гол лезбиянца-крыыштыану....
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Болельщик Реал Мадрида
1492577580
Посмотрим как сегодня проявит себя уважаем Жеррар Пике, как он будет готов вытащить свой клуб из "пропасти отчаяния"! Сегодня все увидим, кто просто молотит языком, а кто действительно сосредоточен на игре и цели.
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zagrizlik
1492577988
Ему ответили гораздо оригинальней. Пересмотри матч с псж, пекиньё-эльбабиньё.
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Александр ЗА
1492578466
Судья играл за Реал
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Болельщик Реал Мадрида
1492578701
Опубликовывать чушь несусветную, это в стиле "Бомбардир.ру"!
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овертайм
1492582648
кто пишет этот бред?))) Напомним, Роналду отметился дублем в этой встрече. Третий гол своей команды он забил в дополнительное время, а четвертый мяч был забит из положения «вне игры».
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Axe111
1492587206
пике какой-то придурок. С псж посмотри повтор олень
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Dima4ka_22
1492587522
как он уже всех заеб.л
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melnicn
1492588502
И этот гол что-то поменял в исходе игры? Посмотрим на его Барсу сегодня и на его Шакуру «...»
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Chesn0k
1492589176
это не оффсайд, марсело протащил мяч за линию защитников. пике носорог. бомбардир, вы-то что пишете, знатоки?
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