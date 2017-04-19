Пике оригинально прокомментировал гол Роналду, забитый из офсайда

посмотрите где бежит боковой судья, он тупо не мог видеть линию офсайда. да, ошибка.
Судьи тоже люди.
А сам гол - полностью на Марсело - как только увидел его чудо-проход, глаза по 8 копеек стали, кроме доброго мата в голове ничего не крутилось. И это в дополнительное время! Марсело - машина, никогда не устает и не унывает, красавец)
Защитник «Барселоны» Жерар Пике оригинальным способом прокомментировал гол форварда «Реала» Криштиану Роналду, забитый португальцем из офсайда в ворота «Баварии» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
«...», – написал Пике в Twitter.
Напомним, Роналду отметился дублем в этой встрече. Третий гол своей команды он забил в дополнительное время, а четвертый мяч был забит из положения «вне игры». «Реал» одержал победу со счетом 4:2 и вышел в полуфинал турнира.
...— Gerard Piqué (@3gerardpique) 18 апреля 2017 г.