Кашшаи решает. Арбитр, который не пустил «Баварию» в полуфинал

Бригада Виктора Кашшаи по-черному начудила в Мадриде: два гола из офсайда, странный пенальти, нелепая красная Видалю. «Бомбардир» вспоминает другие важные фэйлы Кашшаи и одевает его в сливочную футболку.

Профайл

Виктор Кашшаи – мегаопытный судья, на счету которого 37 поединков в Лиге чемпионов, два чемпионата Европы и один чемпионат мира. Восемь лет назад венгерский арбитр обслуживал финал Олимпийских игр с участием Лео Месси, а в 2011-м аргентинский форвард под надзором Кашшаи забил победный гол в финале Лиги чемпионов. Бригада Кашшаи пользуется значительным авторитетом – ее не раз приглашали работать на матчи в чемпионатах других стран (Египет, Саудовская Аравия, Тунис, Румыния и др.).

Ошибки

Всякий арбитр ошибается. Кашшаи – арбитр. Кашшаи ошибается. В этом рассуждении не может быть ошибки, потому что всем нам памятны провалы бригады Кашшаи – и вчера на матче «Реала» и «Баварии» случился один из них.

«Все бывает, такое может случиться, но нельзя допускать такую серию ошибок. Надеюсь, что в будущем арбитрам будет помогать ТВ, что будет использоваться видео», – сказал после игры Карло Анчелотти. Помощники Кашшаи не заметили, что два из трех своих голов Криштиану Роналду забил из офсайда, а сам главный арбитр поставил спорный пенальти на Роббене и показал еще более спорную красную карточку Артуро Видалю.

Роман Нагучев обратил внимание, что не заметить первый офсайд было просто невозможно.

twit text — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) April 18, 2017

На что в комментариях ответили: в финале ЛЧ-2011 бригада Кашшаи не заметила еще один важный офсайд.

twit text — A.B.W. (@J_Albanov) April 18, 2017

Самый памятный фэйл Кашшаи – матч Англия – Украина на Евро-2012. Венгерская бригада не заметила, что мяч после удара Марко Девича пересек линию ворот Харта. Украина проиграла тот матч и выбыла из борьбы, а Кашшаи через несколько дней признал коллективную ошибку. И добавил: «У нас очень неблагодарная профессия, ведь мы можем принять 199 правильных решений, но одна ошибка может оказаться фатальной».

Мемы

Вчерашний перфоманс Кашшаи не мог пройти незамеченным: недоброжелатели «Реала» мгновенно объявили арбитра – и только его – причиной поражения «Баварии».

twit text — Kareem Fouad (@Karmitooo) 18 апреля 2017 г.

twit text — jon snow (@elmesl7y) 18 апреля 2017 г.

twit text — amiraze77 (@aze77) 18 апреля 2017 г.

twit text — Troll Football (@Troll__Footbal) 18 апреля 2017 г.

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