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    Кашшаи решает. Арбитр, который не пустил «Баварию» в полуфинал


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    Голосов: 2
    19.04.2017 14:00
    Бригада Виктора Кашшаи по-черному начудила в Мадриде: два гола из офсайда, странный пенальти, нелепая красная Видалю. «Бомбардир» вспоминает другие важные фэйлы Кашшаи и одевает его в сливочную футболку.

    Профайл

    Виктор Кашшаи – мегаопытный судья, на счету которого 37 поединков в Лиге чемпионов, два чемпионата Европы и один чемпионат мира. Восемь лет назад венгерский арбитр обслуживал финал Олимпийских игр с участием Лео Месси, а в 2011-м аргентинский форвард под надзором Кашшаи забил победный гол в финале Лиги чемпионов. Бригада Кашшаи пользуется значительным авторитетом – ее не раз приглашали работать на матчи в чемпионатах других стран (Египет, Саудовская Аравия, Тунис, Румыния и др.).

    Ошибки

    Всякий арбитр ошибается. Кашшаи – арбитр. Кашшаи ошибается. В этом рассуждении не может быть ошибки, потому что всем нам памятны провалы бригады Кашшаи – и вчера на матче «Реала» и «Баварии» случился один из них.

    «Все бывает, такое может случиться, но нельзя допускать такую серию ошибок. Надеюсь, что в будущем арбитрам будет помогать ТВ, что будет использоваться видео», – сказал после игры Карло Анчелотти. Помощники Кашшаи не заметили, что два из трех своих голов Криштиану Роналду забил из офсайда, а сам главный арбитр поставил спорный пенальти на Роббене и показал еще более спорную красную карточку Артуро Видалю.

    Роман Нагучев обратил внимание, что не заметить первый офсайд было просто невозможно.

    На что в комментариях ответили: в финале ЛЧ-2011 бригада Кашшаи не заметила еще один важный офсайд.

    Самый памятный фэйл Кашшаи – матч Англия – Украина на Евро-2012. Венгерская бригада не заметила, что мяч после удара Марко Девича пересек линию ворот Харта. Украина проиграла тот матч и выбыла из борьбы, а Кашшаи через несколько дней признал коллективную ошибку. И добавил: «У нас очень неблагодарная профессия, ведь мы можем принять 199 правильных решений, но одна ошибка может оказаться фатальной».

    Мемы

    Вчерашний перфоманс Кашшаи не мог пройти незамеченным: недоброжелатели «Реала» мгновенно объявили арбитра – и только его – причиной поражения «Баварии».

    Криштиану? Кашшаи!

    «Мы должны провести идеальный матч». Как Криштиану выкинул «Баварию» из Лиги чемпионов (ВИДЕО)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Твиттер, Обозреватель
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +324

      hellkid 21 апреля 2017, 10:05

      автор - путалонец. еще и скрылся. Никто Реал не тянет.
      Баварии нелепый пенальти в первом матче надо было реализовывать

      0
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 20 апреля 2017, 03:44

      Где редактура то??? Как такие статьи пропускают то???? Автор ты матч смотрел вообще???? Дебилы ска!!!! Че за нытьё то???

      0
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 20 апреля 2017, 03:41

      Да кто Реал то тянет кроме самих игроков??? Достали ныть уже!!! Реал как мог помогал Баварии пройти дальше и пенальти и автогол, но Бавария сама не хотела проходить дальше!!! Статистику матча посмотрите там у Баварии 5 ударов в створ, из них один это пенальти!!!!

      1
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 19 апреля 2017, 23:33

      Марсело совершил гениальный проход в штрафную "Баварии" , оставив позади себя всю команду противника, вышел один на один с Нойером , отдал пас Роналду , который в итоге забил !!! ГДЕ ТУТ ОФСАЙД !!!?????????????

      2
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 19 апреля 2017, 22:59

      я не понял.Реал заплатил,что ли?судье

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 19 апреля 2017, 19:37

      реал тянут к чемпионству в лч

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid 19 апреля 2017, 17:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      автор барсоглор

      -4
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      Рейтинг: +150

      MadPampers > Evklid 19 апреля 2017, 17:39

      автор - глор объективного мнения, не более

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid > MadPampers 19 апреля 2017, 17:47

      значит ты-барсаглор

      -3
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      Рейтинг: +150

      MadPampers > Evklid 19 апреля 2017, 18:29

      А ты логичный.

      Я хз чей ты глор, но не замечать таких ошибок это забей. Кстати, Барселона к этой игре не имеет никакого отношения, Барселона играет сегодня.

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 > Evklid 19 апреля 2017, 23:01

      просмотри повторы,и очки одень.

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid > vasiok74 20 апреля 2017, 05:04

      иди в баню

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      Рейтинг: +72

      D'achkov > vasiok74 20 апреля 2017, 21:42

      надень*

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 19 апреля 2017, 17:12

      бавария была абсолютно лучше если бы не удаление

      -1
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 19 апреля 2017, 17:02

      Я бы согласился с тем что бавария не проходила бы дальше хоть и болею за нее, но проиграть по сумме двух матчей 6:3 не должна была это точно.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 19 апреля 2017, 16:52

      Ну вот, а мы думали, что только у нас судьи слепые

      2
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