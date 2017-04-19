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    «Мы должны провести идеальный матч». Как Криштиану выкинул «Баварию» из Лиги чемпионов (ВИДЕО)


    4.3
    Голосов: 6
    19.04.2017 00:15
    «Реал дожал «Баварию» в овертайме в 100-м матче Рамоса, который и завел всю интригу своим автоголом. Правда, помогла уничтожить немцев явная судейская ошибка. Цифры и опрос – в материале «Бомбардира».

    «Не нужно мне говорить о важности матча», – отмахивался на пресс-конференции Зинедин Зидан. – «Мы должны провести идеальную игру. Первая – уже забыта». Идеально сыграть «Реалу» не удалось – имея запас фактически в два мяча перед домашней встречей, «сливочные» разбазарили массу моментов в первом тайме, а после перерыва возродили интригу, пропустив с пенальти от Левандовски. Таким образом, «Реал» пропускал во всех играх нынешней Лиги чемпионов. А чаще польского форварда (6 голов) этой команде в ЛЧ еще никто не забивал.

    Роналду забил ответный гол ближе к концу основного времени, но «Бавария» тут же вернула игру к жизни, спровоцировав Рамоса, проводившего 100-й матч в ЛЧ, на нелепейший автогол. Немцы, поставившие на этот матч самый возрастной состав в истории Лиги чемпионов, принялись терроризировать оцепеневший от ужаса «Реал», а затем потеряли удаленного за две желтые карточки Видаля, так что целый овертайм мюнхенскому клубу пришлось играть вдесятером.

    В конце первого дополнительного тайма «Бавария» все-таки провалилась в обороне, оставив одного Криштиану, который не промахнулся с близкого расстояния. С одной лишь оговоркой, о которой мы вдоволь начитаемся сегодня и завтра: Роналду забил из очевидного офсайда. Ошибка стала решающей, и немцы распрощались с ЛЧ, получив от него же еще и третий гол в начале второго овертайма, а потом четвертый от Асенсио.

    Гол Роналду из офсайда стал 100-м в турнире Лиги чемпионов, забил он и 101-й, а также девятый в ворота мюнхенского клуба. Так же часто одной и той же команде в ЛЧ забивает только Месси (девять мячей «Арсеналу»), от аргентинца, кстати, португальцу остался всего один хет-трик. В целом, несмотря на судейский промах, мадридская команда уже в седьмой раз подряд заслуженно вышла в полуфинал, если вспомнить огненный первый тайм. А матч длиной в 120 минут выдался одним из лучших в нынешнем календарном году.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Marca
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 6
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1130

      petr69 20 апреля 2017, 00:31

      второй гол баварии не должен был засчитан, т.как в момент подачи игроки Баварии находились вне игры,а не было бы этого гола, не было бы никакого дополнительного времени (гути)

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 19 апреля 2017, 11:22

      Результат матча не справедлив. Отвратительное судейство явно было в пользу Реала.

      0
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      Рейтинг: +10

      SERHY665 19 апреля 2017, 11:01

      Горе аналитики.....

      0
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      Рейтинг: +57

      mazahir 19 апреля 2017, 10:58

      Я поражён!!! Когда Барсу судья вытащил это был come back героической команды,а теперь все завыли,что Реал в полуфинал вытащил судья!!!
      Первой ошибкой судьи было... пенальти(несуществующий) в пользу Баварии...

      1
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 19 апреля 2017, 10:57

      Понятное дело если бы не удаление видаля они бы реал все равно бы додавили , и гол из офсайда не помог бы все равно, больше сыграло не равенство сил в концовке чем гол из офсайда.

      0
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 19 апреля 2017, 09:36

      Проиграет Юве :)))

      1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 19 апреля 2017, 08:21

      Как СУДЬЯ ВЫКИНУЛ!!!

      -1
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 19 апреля 2017, 07:36

      А судьи-кто?

      0
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 19 апреля 2017, 07:20

      какой лучший матч в этом году?? вы о чем? пол игры пешком ходили все, боялись в атаку идти!! моменты которые создавали запарывали как первоклассники, тот же Роналду пулял по трибунам не один раз!! а потом вмешался арбитр, за чистый подкат удалил игрока Баварии!! при этом за несколько минут до этого так же висевшему на желтой игроку Реала не показал вторую за явный фол!!! это просто БЕСПРЕДЕЛ!! что за двойные стандарты? Каземиро имея желтую, привез пенальти но там не получил 2ую-желтую, уже был прощен!! но за фол на Роббене это была 2 ая желтая!! значит игрока Реала нельзя удалять, а игрока Баварии можно?? ну и в доп время гол из оффсайда это уже добивание Баварии от судей!! мало того что их в 10 оставили на доп время, так еще и сразу прибили голом из оффсайда!! тогда бы уж объявили что на Реал в ЛЧ правило оффсайда не действует!!:))

      1
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 19 апреля 2017, 06:30

      Да чего там говорить то про судей???? Все это хрень полная!!!! Вы просто статистику матча посмотрите!!! У Баварии 5 ударов в створ!!! Один из них пенальти!!! Как она могла заслужить выход в следующую стадию??? Реал ей помогал как мог, но Бавария и так не смогла.... не та уже Бавария машина... Реал тоже скоро не тот станет))) барса уже сдувается... прошло время гегемонии Барсы, Реала, Баварии и МЮ в Европе))) тем и интереснее!!! Я так подозреваю это последний сезон "нормальный" для Реала и барсы, (ну Реал ещё максимум один сезон сможет) потом ждём ПСЖ , Монако, МС, Атлетико ну и возможно Дортмунд !!!
      Это только мое мнение и ни кому я его не навязываю!!!

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