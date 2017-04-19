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  • «Мы должны провести идеальный матч». Как Криштиану выкинул «Баварию» из Лиги чемпионов (ВИДЕО)

«Мы должны провести идеальный матч». Как Криштиану выкинул «Баварию» из Лиги чемпионов (ВИДЕО)

«Не нужно мне говорить о важности матча», – отмахивался на пресс-конференции Зинедин Зидан. – «Мы должны провести идеальную игру. Первая – уже забыта». Идеально сыграть «Реалу» не удалось – имея запас фактически в два мяча перед домашней встречей, «сливочные» разбазарили массу моментов в первом тайме, а после перерыва возродили интригу, пропустив с пенальти от Левандовски. Таким образом, «Реал» пропускал во всех играх нынешней Лиги чемпионов. А чаще польского форварда (6 голов) этой команде в ЛЧ еще никто не забивал.

Роналду забил ответный гол ближе к концу основного времени, но «Бавария» тут же вернула игру к жизни, спровоцировав Рамоса, проводившего 100-й матч в ЛЧ, на нелепейший автогол. Немцы, поставившие на этот матч самый возрастной состав в истории Лиги чемпионов, принялись терроризировать оцепеневший от ужаса «Реал», а затем потеряли удаленного за две желтые карточки Видаля, так что целый овертайм мюнхенскому клубу пришлось играть вдесятером.

В конце первого дополнительного тайма «Бавария» все-таки провалилась в обороне, оставив одного Криштиану, который не промахнулся с близкого расстояния. С одной лишь оговоркой, о которой мы вдоволь начитаемся сегодня и завтра: Роналду забил из очевидного офсайда. Ошибка стала решающей, и немцы распрощались с ЛЧ, получив от него же еще и третий гол в начале второго овертайма, а потом четвертый от Асенсио.

Гол Роналду из офсайда стал 100-м в турнире Лиги чемпионов, забил он и 101-й, а также девятый в ворота мюнхенского клуба. Так же часто одной и той же команде в ЛЧ забивает только Месси (девять мячей «Арсеналу»), от аргентинца, кстати, португальцу остался всего один хет-трик. В целом, несмотря на судейский промах, мадридская команда уже в седьмой раз подряд заслуженно вышла в полуфинал, если вспомнить огненный первый тайм. А матч длиной в 120 минут выдался одним из лучших в нынешнем календарном году.

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Лига чемпионов Лига чемпионов Реал Бавария Роналду Криштиану Зидан Зинедин
Комментарии (20)
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19element87
1492551865
Команда гомиков во главе с кристинкой.... Бавария не заслужила такого.... судьи пи....
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sergeyshubin
1492572642
Да чего там говорить то про судей???? Все это хрень полная!!!! Вы просто статистику матча посмотрите!!! У Баварии 5 ударов в створ!!! Один из них пенальти!!! Как она могла заслужить выход в следующую стадию??? Реал ей помогал как мог, но Бавария и так не смогла.... не та уже Бавария машина... Реал тоже скоро не тот станет))) барса уже сдувается... прошло время гегемонии Барсы, Реала, Баварии и МЮ в Европе))) тем и интереснее!!! Я так подозреваю это последний сезон "нормальный" для Реала и барсы, (ну Реал ещё максимум один сезон сможет) потом ждём ПСЖ , Монако, МС, Атлетико ну и возможно Дортмунд !!! Это только мое мнение и ни кому я его не навязываю!!!
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Черемшанец
1492575612
какой лучший матч в этом году?? вы о чем? пол игры пешком ходили все, боялись в атаку идти!! моменты которые создавали запарывали как первоклассники, тот же Роналду пулял по трибунам не один раз!! а потом вмешался арбитр, за чистый подкат удалил игрока Баварии!! при этом за несколько минут до этого так же висевшему на желтой игроку Реала не показал вторую за явный фол!!! это просто БЕСПРЕДЕЛ!! что за двойные стандарты? Каземиро имея желтую, привез пенальти но там не получил 2ую-желтую, уже был прощен!! но за фол на Роббене это была 2 ая желтая!! значит игрока Реала нельзя удалять, а игрока Баварии можно?? ну и в доп время гол из оффсайда это уже добивание Баварии от судей!! мало того что их в 10 оставили на доп время, так еще и сразу прибили голом из оффсайда!! тогда бы уж объявили что на Реал в ЛЧ правило оффсайда не действует!!:))
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Lexa_Lexa
1492579286
Как СУДЬЯ ВЫКИНУЛ!!!
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lysenkoff
1492583799
Проиграет Юве :)))
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Muhametshin
1492588639
Понятное дело если бы не удаление видаля они бы реал все равно бы додавили , и гол из офсайда не помог бы все равно, больше сыграло не равенство сил в концовке чем гол из офсайда.
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mazahir
1492588696
Я поражён!!! Когда Барсу судья вытащил это был come back героической команды,а теперь все завыли,что Реал в полуфинал вытащил судья!!! Первой ошибкой судьи было... пенальти(несуществующий) в пользу Баварии...
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SERHY665
1492588875
Горе аналитики.....
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polt
1492590130
Результат матча не справедлив. Отвратительное судейство явно было в пользу Реала.
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petr69
1492637479
второй гол баварии не должен был засчитан, т.как в момент подачи игроки Баварии находились вне игры,а не было бы этого гола, не было бы никакого дополнительного времени (гути)
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