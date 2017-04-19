«Мы должны провести идеальный матч». Как Криштиану выкинул «Баварию» из Лиги чемпионов (ВИДЕО)

«Не нужно мне говорить о важности матча», – отмахивался на пресс-конференции Зинедин Зидан. – «Мы должны провести идеальную игру. Первая – уже забыта». Идеально сыграть «Реалу» не удалось – имея запас фактически в два мяча перед домашней встречей, «сливочные» разбазарили массу моментов в первом тайме, а после перерыва возродили интригу, пропустив с пенальти от Левандовски. Таким образом, «Реал» пропускал во всех играх нынешней Лиги чемпионов. А чаще польского форварда (6 голов) этой команде в ЛЧ еще никто не забивал.

Роналду забил ответный гол ближе к концу основного времени, но «Бавария» тут же вернула игру к жизни, спровоцировав Рамоса, проводившего 100-й матч в ЛЧ, на нелепейший автогол. Немцы, поставившие на этот матч самый возрастной состав в истории Лиги чемпионов, принялись терроризировать оцепеневший от ужаса «Реал», а затем потеряли удаленного за две желтые карточки Видаля, так что целый овертайм мюнхенскому клубу пришлось играть вдесятером.

В конце первого дополнительного тайма «Бавария» все-таки провалилась в обороне, оставив одного Криштиану, который не промахнулся с близкого расстояния. С одной лишь оговоркой, о которой мы вдоволь начитаемся сегодня и завтра: Роналду забил из очевидного офсайда. Ошибка стала решающей, и немцы распрощались с ЛЧ, получив от него же еще и третий гол в начале второго овертайма, а потом четвертый от Асенсио.

Гол Роналду из офсайда стал 100-м в турнире Лиги чемпионов, забил он и 101-й, а также девятый в ворота мюнхенского клуба. Так же часто одной и той же команде в ЛЧ забивает только Месси (девять мячей «Арсеналу»), от аргентинца, кстати, португальцу остался всего один хет-трик. В целом, несмотря на судейский промах, мадридская команда уже в седьмой раз подряд заслуженно вышла в полуфинал, если вспомнить огненный первый тайм. А матч длиной в 120 минут выдался одним из лучших в нынешнем календарном году.

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