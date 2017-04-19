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Кашшаи решает. Арбитр, который не пустил «Баварию» в полуфинал

Профайл

Виктор Кашшаи – мегаопытный судья, на счету которого 37 поединков в Лиге чемпионов, два чемпионата Европы и один чемпионат мира. Восемь лет назад венгерский арбитр обслуживал финал Олимпийских игр с участием Лео Месси, а в 2011-м аргентинский форвард под надзором Кашшаи забил победный гол в финале Лиги чемпионов. Бригада Кашшаи пользуется значительным авторитетом – ее не раз приглашали работать на матчи в чемпионатах других стран (Египет, Саудовская Аравия, Тунис, Румыния и др.).

Ошибки

Всякий арбитр ошибается. Кашшаи – арбитр. Кашшаи ошибается. В этом рассуждении не может быть ошибки, потому что всем нам памятны провалы бригады Кашшаи – и вчера на матче «Реала» и «Баварии» случился один из них.

«Все бывает, такое может случиться, но нельзя допускать такую серию ошибок. Надеюсь, что в будущем арбитрам будет помогать ТВ, что будет использоваться видео», – сказал после игры Карло Анчелотти. Помощники Кашшаи не заметили, что два из трех своих голов Криштиану Роналду забил из офсайда, а сам главный арбитр поставил спорный пенальти на Роббене и показал еще более спорную красную карточку Артуро Видалю.

Роман Нагучев обратил внимание, что не заметить первый офсайд было просто невозможно.

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На что в комментариях ответили: в финале ЛЧ-2011 бригада Кашшаи не заметила еще один важный офсайд.

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Самый памятный фэйл Кашшаи – матч Англия – Украина на Евро-2012. Венгерская бригада не заметила, что мяч после удара Марко Девича пересек линию ворот Харта. Украина проиграла тот матч и выбыла из борьбы, а Кашшаи через несколько дней признал коллективную ошибку. И добавил: «У нас очень неблагодарная профессия, ведь мы можем принять 199 правильных решений, но одна ошибка может оказаться фатальной».

Мемы

Вчерашний перфоманс Кашшаи не мог пройти незамеченным: недоброжелатели «Реала» мгновенно объявили арбитра – и только его – причиной поражения «Баварии».

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Криштиану? Кашшаи!

«Мы должны провести идеальный матч». Как Криштиану выкинул «Баварию» из Лиги чемпионов (ВИДЕО)

Лига чемпионов Лига чемпионов Бавария Реал Девич Марко Роналду Криштиану Видаль Артуро Кашшаи Виктор
Комментарии (26)
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polt
1492599483
Скорее бы уже вводили видеоповторы... Уж больно часто арбитры стали косячить.
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Болельщик Реал Мадрида
1492603668
Все теперь и Виктора Кашаи сожгут на костре ненависти болельщиков "Баварии" и "Реалоненавистников". Удалил Видаля, не за что. Видаль такой мягкий и пушистый, он не играл в ногу Ассенсио. Ну конечно, а Каземиро когда врезался перед штрафной, это он тоже чисто отыграл. Кашаи дал карточку Видалю, только за то, что он грубый и грязный в плане игры полузащитник. Видаль не умеет играть чисто, много,открыто и агрессивно фолит. Что-то все молчат, что когда Кашаи, назначал пенальти в ворота Мадрида, это пенальти, был с огромной натяжкой. Каземиро не столько фолил на Роббене, сколько Роббен симулировал свое падение. Что-то все молчат по поводу назначенного липового пенальти в ворота Реал в Мюнхене. Всех и все устраивает! А тут Реал разорвал "Баварию", и все началось. Реал толкают в финал, все и судьи ему помогают. А то что "Бавария" наиграла максимум на один мяч, никто не замечает и если бы не автогол Рамоса, все закончилось без разгрома. "Баварии" нужно было играть в футбол, а не заниматься футбольной "маструтбацией" 90 минут. С такой игрой в полуфинале делать нечего. Они в прошлом году провалились "Атлетико", кто им в прошлом году мешал показать свой футбол? Никто...
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Johnny2la
1492607472
Не хочу и не буду оправдывать ни судью, ни команды. Я - ярый и страстный болельщик Реала, но согласен, что гол из офсайда был. НО...вопрос с пенальти, как говорят, на усмотрение арбитра, удаление Видаля - ну, тоже не однозначно, хотя, объективно говоря, на карточку вторую он наиграл. Хочется, чтобы такие матчи и такие ситуации наконец заставили задуматься о введении наконец видеоповторов. Как по мне - уберите двух дятлов, которые бегают на линии ворот и посадите ОДНОГО за монитор, как это есть в хоккее. А при наличии связи, все вопросы могут решаться быстрее чем некоторые разборки с судьей на поле!
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filosof sparty
1492609958
Ну вот, а мы думали, что только у нас судьи слепые
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D'achkov
1492611134
бавария была абсолютно лучше если бы не удаление
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Evklid
1492612149
автор барсоглор
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mihail1980
1492619843
реал тянут к чемпионству в лч
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Alan_15
1492633998
Марсело совершил гениальный проход в штрафную "Баварии" , оставив позади себя всю команду противника, вышел один на один с Нойером , отдал пас Роналду , который в итоге забил !!! ГДЕ ТУТ ОФСАЙД !!!?????????????
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sergeyshubin
1492648870
Да кто Реал то тянет кроме самих игроков??? Достали ныть уже!!! Реал как мог помогал Баварии пройти дальше и пенальти и автогол, но Бавария сама не хотела проходить дальше!!! Статистику матча посмотрите там у Баварии 5 ударов в створ, из них один это пенальти!!!!
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hellkid
1492758355
автор - путалонец. еще и скрылся. Никто Реал не тянет. Баварии нелепый пенальти в первом матче надо было реализовывать
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