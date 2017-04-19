Кашшаи решает. Арбитр, который не пустил «Баварию» в полуфинал

Профайл
Виктор Кашшаи – мегаопытный судья, на счету которого 37 поединков в Лиге чемпионов, два чемпионата Европы и один чемпионат мира. Восемь лет назад венгерский арбитр обслуживал финал Олимпийских игр с участием Лео Месси, а в 2011-м аргентинский форвард под надзором Кашшаи забил победный гол в финале Лиги чемпионов. Бригада Кашшаи пользуется значительным авторитетом – ее не раз приглашали работать на матчи в чемпионатах других стран (Египет, Саудовская Аравия, Тунис, Румыния и др.).
Ошибки
Всякий арбитр ошибается. Кашшаи – арбитр. Кашшаи ошибается. В этом рассуждении не может быть ошибки, потому что всем нам памятны провалы бригады Кашшаи – и вчера на матче «Реала» и «Баварии» случился один из них.
«Все бывает, такое может случиться, но нельзя допускать такую серию ошибок. Надеюсь, что в будущем арбитрам будет помогать ТВ, что будет использоваться видео», – сказал после игры Карло Анчелотти. Помощники Кашшаи не заметили, что два из трех своих голов Криштиану Роналду забил из офсайда, а сам главный арбитр поставил спорный пенальти на Роббене и показал еще более спорную красную карточку Артуро Видалю.
Роман Нагучев обратил внимание, что не заметить первый офсайд было просто невозможно.
На что в комментариях ответили: в финале ЛЧ-2011 бригада Кашшаи не заметила еще один важный офсайд.
Самый памятный фэйл Кашшаи – матч Англия – Украина на Евро-2012. Венгерская бригада не заметила, что мяч после удара Марко Девича пересек линию ворот Харта. Украина проиграла тот матч и выбыла из борьбы, а Кашшаи через несколько дней признал коллективную ошибку. И добавил: «У нас очень неблагодарная профессия, ведь мы можем принять 199 правильных решений, но одна ошибка может оказаться фатальной».
Мемы
Вчерашний перфоманс Кашшаи не мог пройти незамеченным: недоброжелатели «Реала» мгновенно объявили арбитра – и только его – причиной поражения «Баварии».
Криштиану? Кашшаи!
«Мы должны провести идеальный матч». Как Криштиану выкинул «Баварию» из Лиги чемпионов (ВИДЕО)