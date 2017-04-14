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Роналду, Месси и другие суперфорварды в 18 лет

Криштиану Роналду

В свои 18 португалец крутил оппонентов в родном чемпионате, прославляя лиссабонский «Спортинг». Чуть позже здесь появятся будущие партнеры Криштиану по сборной – совсем еще юные Велозу, Моутинью и Нани, которые будут смотреть, как их команда проигрывает у себя дома финал Кубка УЕФА клубу из России. Впрочем, на момент триумфа ЦСКА Роналду уже находился в статусе звезды в «МЮ», а в 18 лет только-только был куплен манкунианцами за 12 миллионов фунтов, став самым дорогим футбольным тинейджером мира.

Конечно же, в «МЮ» никому и в голову не пришло бы пожалеть о такой сделке. Роналду провел в команде шесть сезонов, отметившись 118 голами, и благополучно отбыл в «Реал», где до сих пор забил больше мячей, чем сыграл матчей. При всей звездности португальца, в возрасте Килиана Мбаппе он не производил впечатления голевой машины. Тем ценнее то, что Криштиану сделал с собой за последующие 14 лет.

Лионель Месси

«Я никогда не видел, чтобы игрок в столь раннем возрасте демонстрировал такой сумасшедший уровень», – удивлялся Фабио Капелло, когда в 2005 году 17-летний аргентинец извозил каппеловский «Ювентус», утомив железного Патрика Виейру на Кубке Гампера. В день своего совершеннолетия Месси подписал первый взрослый контракт, причем в нем была прописана гигантская сумма отступных – целых 150 миллионов евро.

В первом полноценном сезоне он входил в мощное атакующее трио наряду с Это’О и Роналдиньо, забив восемь голов во всех турнирах. Как Месси завоевывал этот мир дальше – вы и так прекрасно знаете. Сейчас на счету аргентинца 496 голов за «Барселону». 500-й совсем близко.

Неймар

В возрасте Мбаппе бразилец еще вовсю рулил в Бразилии – в «Барселону» он перешел в 21 год. Неймар прославлял «Сантос» на протяжении пяти лет, наколотив в общей сложности 136 мячей. Например, в 2010-м, когда Неймару было как раз 18 лет, ему удалось забить аж 42 гола и тут же попасть в тройку лучших южноамериканских футболистов года наряду с Вероном и Д’Алессандро. Кстати, тогда же «Сантос» отверг запросы о трансфере бразильца со стороны «Челси» и «Вест Хэма». И хорошо, что так вышло.

Сейчас Неймар проводит четвертый сезон в «Барселоне», впрочем, стабильности пока еще не хватает – второй и третий были хороши, а первый и нынешний – складывались неоднозначно. Впрочем, где бразильский суперфорвард шикарен постоянно, так это в сборной. Там на счету Неймара уже аж 52 гола, а ведь он едва справил свое 25-летие.

Златан Ибрагимович

Это сейчас Златан вовсю задирает свой длинный нос, стреляя каким-то невероятным количеством мячей очередной сезон подряд. Тогда же, в свои 18, швед только начинал забивать за «Мальме», а до трансфера в «Аякса» оставалось еще пару лет. Впрочем, известна история, как Ибрагимовича хотел заполучить Арсен Венгер, презентовавший ему даже футболку «Арсенала» с девятым номером. Француз пригласил шведа потренироваться, но подчиняться кому-либо Ибра отказывался уже тогда. «Он сказал мне: «Хочу понять, что ты за игрок, приезжай на просмотр», – вспоминал Ибрагимович. – Я был в шоке. И решил тогда – нет уж, просматриваться я точно не поеду. И сделал правильный выбор».

Это правда, хоть в своей карьере Ибра сменил множество команд, но зато загреб кучу титулов, а с ними-то как раз у «Арсенала» после 2004 года жуткие проблемы. Кстати, в АПЛ Ибрагимович появился только в нынешнем сезоне, в 34 года, но при этом все равно исправно забивает.

Тьерри Анри

Мбаппе сравнивают как раз с этим французским суперфорвардом. Анри в годы Мбаппе еще только начинал завоевывать мир, хотя с нынешним уровнем развития коммуникаций и соцсетей, мог бы добиться признания гораздо раньше. При Арсене Венгере Анри играл в «Монако» на фланге, оттого забивал не слишком много, но в 18 лет во Франции он уже стал лучшим молодым игроком страны и помог клубу выиграть чемпионат. Чемпионом мира Анри удалось стать через пару лет на пару с товарищем по «Монако» – Давидом Трезеге, а дальше ждала славная карьера в «Арсенале» и «Барселоне». Но при всем этом юный Анри не вызывал в Европе столь бурного восхищения, которого уже добился Мбаппе. Во многом потому, что за ним не следили настолько пристально, как за тем парнем, которого уже все подряд кличут «новым Анри».

Роналдо

А вот бразилец был на слуху и до совершеннолетия. А как же иначе, если забиваешь за «Крузейро» аж 44 гола за два года, а тебе еще нет и 18 лет? Свой очередной день рождения Роналдо праздновал уже в ранге чемпиона мира, съездив на победный для Бразилии ЧМ-1994, хоть там он ни минуты не сыграл. Любопытно, что на том турнире его называли не иначе как Роналдиньо – то есть, «маленький Роналдо», поскольку в заявке сборной находился еще один Роналдо – высокий 29-летний защитник, который, впрочем, также на поле на мундиале в США не выходил.

Ну а Роналдо-форвард в 18 лет переехал в голландский «ПСВ», где в первом же сезоне настрелял 35 голов. Во втором – всего 19 из-за травмы колена, что, впрочем, не помешало ему перейти в «Барселону», где бразилец продолжил свои подвиги – аж 47 мячей во всех турнирах и первый завоеванный еврокубок (Кубок Кубков). «Интер», «Реал» и «Милан» были чуть позже, а закончил карьеру Роналдо в «Коринтиансе». Итого – 352 мяча в клубной карьере, и это гораздо меньше, чем у сегодняшних героев, но любой футбольный болельщик хотя бы раз задавался этим вопросом – насколько более фантастической стала бы карьера бразильца без этой убийственной травмы колена, из-за которой Роналдо пропустил аж два года. Лишь бы только с чем-либо подобным не столкнулся Килиан Мбаппе.

По материалам DailyMail.

Франция. Лига 1 Франция Монако Реал Барселона Арсенал Мальме ПСВ Месси Лионель Анри Тьерри Роналду Криштиану Ибрагимович Златан Неймар
Комментарии (11)
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RScat
1492181296
Лишь бы не ушел в топ клуб,а то погубит карьеру,как и многие другие начинающие "звезды"
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Ильгизар И
1492181727
Суперзвезды
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Said_
1492182224
а как же Сычев ?))
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myelementisearth
1492183305
Чёйта какого то Мбапе пиарят, чуть ли не через строку его фамилия.
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ufos73
1492186398
Ибра сам в шоке! ))) Неймер на японца похож
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Drapik
1492189270
Роналду и Месси не в этот ряд. Эти ребята покруче Пеле и Марадоны
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Den_161
1492194664
Посмотрим на этогоj Мбаппе через пару сезонов, может сдуется?! А вообще статья похожа на его РЕКЛАМУ
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D'achkov
1492290511
великое будущее
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