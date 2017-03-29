«Я болею только за «Спартак». Кто и как разваливает сборную России

Кутепов – плод системы

Илье Кутепову 23 года. Многие талантливые игроки в его возрасте уже давно играют в ведущих европейских командах, стоя бешеных денег. Портал Transfermarkt оценивает защитника «Спартака» в 3 миллиона евро. Смешная стоимость, если смотреть на раздутый до предела трансферный рынок. Станислав Черчесов считает Кутепова самым перспективным защитником страны, вызывая на каждый сбор и постоянно пихая в состав.

Момент из матча первого круга этого сезона, когда «Спартак» неожиданно проиграл «Уфе» на домашнем стадионе. Передача с правого фланга идет в зону Кутепова, куда неожиданно врывается форвард «Уфы» Фатаи. Рывок нападающего оказывается неожиданным для защитника «Спартака». Кутепов проигрывает ему сначала в скорости, потом позволяет оттеснить себя корпусом, а затем в бессильной злобе падает на газон.

С той игры прошло полгода. «Надеюсь, мы все вместе доведем Кутепова до сборной России», – говорил генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов в начале сезона. В основной состав команды защитник попал, но дальше дело остановилось. «К игре Кутепова нужно относиться с пониманием, ведь он обучается и растет», – Станислав Черчесов пытается оправдать ошибки Ильи. Но вот эпизод с первым голом Кот-д’Ивуара в ворота сборной России. Форвард Джонатан Коджиа, играющий за середняка Чемпионшипа «Астон Виллу», легко оттесняет Кутепова и пуляет в девятку. За полгода ничего не изменилось.

«Кутепов становится пижоном. Как он стал быстро играть, так и снова может оказаться в дубле», – говорит о нем совсем не чужой для «Спартака» человек Валерий Рейнгольд. Черчесов тем временем пытается скрыть отсутствие класса защитников схемой в три центральных. На игру с Бельгией он оставил Кутепова на скамейке, но сборная России все равно пропустила три мяча. Упрямство Черчесова в выбранной схеме и стиле игры команды объяснить тяжело, но тренер продолжает верить, что скоро придет результат.

Крен в сторону «Спартака»

Есть ощущение, что Черчесову того же Кутепова навязала спортивная обстановка в стране. России нужен какой-то общий воодушевляющий герой, команда, вокруг которой будет строится вся система. В хоккее это выражается в базовом клубе для сборной России. У СКА есть деньги, есть тренер, возглавляющий параллельно и национальную команду, туда же пытаются собрать всех доступных лучших игроков, которые не уехали из страны. Футбольный «Спартак» не был чемпионом 13 лет, но по-прежнему остается народной командой.

Черчесов тут выглядит скорее даже подставным лицом. «Я болею только за «Спартак», потому что я спартаковец», – сказал еще в декабрьском интервью Станислав Черчесов. Ему было приятно приезжать на сборы московской команды и наблюдать, как адаптируются Самедов и Джикия. Ведь этих же игроков главный тренер сборной потом привлекает в свою команду. Пусть Черчесов и говорит, что двери сборной открыты для всех, но с основной обоймой он все равно определился. «Спартак» становится базовым клубом сборной, его чемпионства хочет целый пласт российских фанатов. Вот только хорошо ли это для страны?

Ваши ожидания – ваши проблемы

Андрея Аршавина не очень любят в России, хотя для Европы он герой. Одной из причин, почему Аршавин заслужил плохое отношение болельщиков, стало его знаменитое высказывание об их ожиданиях.

Сейчас дело двигается к тому, что в составе сборной России найдется еще один подобный герой, который все испортит. Удивительно, но речь не о футболисте «Спартака». Юрий Жирков – пока главный претендент на роль национального предателя. «Свист трибун? Значит, такие у нас болельщики», – иронично ответил Жирков на действия болельщиков после матча с Кот-д’Ивуаром. Тогда российские футболисты фанатов расстроили так сильно, что гости стадиона в Краснодаре, напротив, частенько слышали крик «Молодцы!».

Знаменитая тусовка Кокорина и Мамаева после чемпионата Европы тоже из этой серии, когда футболистам наплевать на общественное мнение.

Мамаев почти всегда травмирован, Кокорина не вызывают по спортивным причинам. Этих игроков Черчесов задвинул. Однако протестантское настроение в сборной все равно присутствует, что настораживает перед крутыми домашними турнирами. Любая критика со стороны встречается высокомерием. Далеко не все футболисты сборной живут в реальном мире. «Среди игроков моего поколения практически не встретишь избалованных», – рассказывает Алексей Миранчук. Почему-то после этих слов хочется подсчитать зарплату каждого более-менее талантливого молодого российского игрока, а потом громко рассмеяться. Избалованная у нас вся сборная.

Дразнилка

Поиграем в прогнозы. Заглядываем чуть вперед и видим, что вокруг результата матча с Бельгией пляшут перед Кубком конфедераций, во время и даже после этого турнира. Потому что хорошего вспомнить больше и нечего. У сборной России нет игры, а ничья с бельгийцами, подаренная одним из самых смешных вратарей Европы, теперь станет хорошим поводом скрыть все недостатки. Плохая она, эта сегодняшняя сборная России. Тонущая «Томь» в предыдущем туре обыграла «Амкар». Теперь она хорошая? Вот и российскую сборную превозносить не стоит. Тем более что чиновники справятся и без болельщиков.

Перед Виталием Мутко стоит задача о привлечении людей на трибуны. Через товарищеские матчи сборная пытается засветить стадионы, показав, что все в России хорошо хотя бы с аренами. Наверное, это и правда можно считать единственным плюсом от всей тусовки вокруг сборной. Стадионы в России построили классные. Правда, в Краснодаре в футбол на чемпионате мира все равно не сыграют, а сборная России провела там два товарищеских матча с не самыми сильными соперниками. Оба, кстати, проиграла. Болельщиков подразнили и уехали, а ничего хорошего они так и не увидели.

Что дальше?

До чемпионата мира в России осталось немногим больше года. Сборная России при подготовке к нему далеко не продвинулась. У нас действительно есть хорошие стадионы. Турнир наверняка порадует прекрасной организацией, но начинка и игровая составляющая от наших футболистов снова отдает истекшим сроком годности. Все это мы уже проходили. Были и мотивирующие лозунги, и скромные оправдания, и наезды на болельщиков, почему-то не верящих в эту команду.

Печальные мысли Владимира Стогниенко навеяны именно вашим футболом, дорогая российская сборная.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Летом особо находчивые писали петиции, якобы пытаясь добиться полного разгона российских сборников. Ее восприняли слишком буквально, посмеялись, забыв сделать главные выводы. Из сборной России просто нужно убрать нездоровые элементы, а вокруг команды поменять эту систему всеобщей пропаганды. Мы живем по обычному сценарию, в конце которого снова полетят искры. Даже «Бурановские бабушки» перед чемпионатом мира снова в тренде.

Сборная России не хочет меняться. Верхушка слишком крепкая, а внутри команды по-прежнему гуляет вирус. И эта проблема куда серьезнее, чем отдельный провал на Евро-2016. У сборной России нет будущего, потому что она живет прошлым.

Сборная России спасла матч против Бельгии. Как это было

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