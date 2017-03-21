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    Самые возрастные клубы Европы


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    Голосов: 4
    21.03.2017 16:10
    Центр CIES Football Observatory провел исследование возраста игроков, выявив команды, где много опытных футболистов. «Бомбардир» показывает первую десятку таких команд и рассказывает, на каких местах оказались европейские топ-клубы.

    Сразу несколько топовых российских клубов вошли в первую сотню рейтинга. Но если московский ЦСКА занимает в нем только 72 место, то «Локомотив» делит 15-ю строчку с румынской «Астрой». Средний возраст футболистов «Локомотива» при этом составляет 29,40 лет, а армейских игроков – 28,16. Разница составляет больше одного года, а всего российских клубов в рейтинге оказалось девять.

    Интересно, что столько же команд представляют Кипр, но лидируют по количеству представленных команд Англия и Турция. У них сразу по 10 коллективов оказались в числе ста главных по возрасту. Интересно, что в топ-100 молодых команд ни один английский клуб не входит.

    Из главных клубов Европы в сотне выше всех оказался «Ювентус». «Старая синьора» заняла в рейтинге 13-е место, имея средний возраст игроков 29,55 лет. Мюнхенская «Бавария» оказалась 59-й (28,41), а продолжающий удивлять «Лестер» – 64-м (28,28). Представляем десятку самых возрастных клубов Европы. Россию там представляет «Оренбург».

    Клуб: «Кьево»

    Страна: Италия

    Место: 1

    Средний возраст: 32,09

    Клуб: «АЕК Ларнака»

    Страна: Кипр

    Место: 2

    Средний возраст: 31,87

    Клуб: «Неа Саламина»

    Страна: Кипр

    Место: 3

    Средний возраст: 30,38

    Клуб: «Аполлон Лимассол»

    Страна: Кипр

    Место: 4

    Средний возраст: 30,10

    Клуб: «Вест Бромвич»

    Страна: Англия

    Место: 5/6

    Средний возраст: 30,03

    Клуб: «Керкира»

    Страна: Греция

    Место: 5/6

    Средний возраст: 30,03

    Клуб: АПОЭЛ

    Страна: Кипр

    Место: 7

    Средний возраст: 29,87

    Клуб: «Шахтер Солигорск»

    Страна: Белоруссия

    Место: 8

    Средний возраст: 29,81

    Клуб: «Карабюкспор»

    Страна: Турция

    Место: 9

    Средний возраст: 29,76

    Клуб: «Оренбург»

    Страна: Россия

    Место: 10

    Средний возраст: 29,70

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Оренбург», Goal, ФК «Шахтер Солигорск», Cyprus-Mail, Sentragoal, Fantamagazine
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -3

      lihindic 22 марта 2017, 10:48

      согласен

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 марта 2017, 21:24

      Статья спецом для Игнаша и Берез написана? Кипр вас еще подождет! )))

      1
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 21 марта 2017, 17:22

      самые слабые

      0
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      ...
      Рейтинг: +786

      xakep01 > Ильгизар И 21 марта 2017, 17:48

      Расскажи это спартаку, которые проиграли почти самой возрастной команде, так что они не слабые

      1
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Ильгизар И 21 марта 2017, 21:10

      Не самые, "старички" из Кьево в середине таблицы пока в серии А...))) Ну а Вест Бромвич ещё круче в АПЛ))

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 21 марта 2017, 17:20

      греческих много

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > 21 марта 2017, 21:13

      А кто знает,может проводили статистику на самый возрастной чемпионат... думаю, киприоты были бы в лидерах)))

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