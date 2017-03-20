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    «Оренбург» замкнул десятку самых возрастных европейских клубов

    Согласно исследованию центра CIES Football Observatory, «Оренбург» является десятым по количеству возрастных игроков клубом Европы по итогам выступления в национальных первенствах с сентября 2016 года.

    Средний возраст оребургской команды – 29,7 лет. Самый возрастной ее футболист – защитник Дмитрий Андреев, которому в сентябре нынешнего года исполнится 37 лет.

    Также в списке 100 самых возрастных европейских команд фигурируют еще восемь российских клубов: 15-е место – «Локомотив» (29,4), 48-е место – «Ростов» (28,64), 50-е место – тульский «Арсенал» (28,61), 54-е место – «Краснодар» (28,49), 56-е место – «Зенит» (28,43), 68-е место – «Урал» (28,18), 72-е место – ЦСКА (28,16), 78-е место – «Крылья Советов» (28,11).

    Возглавляет список «Кьево», средний возраст игроков которого превышает 32 года, на втором и третьем местах расположились кипрские «Ларнака» (31,87) и «Неа Саламис» (30,38).

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2017 15:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 марта 2017, 15:53

      А все про ЦСКА говорят мол одни пенсионеры. годами не меняется, а по итогу то всего-то 72 место. И Спартака тут вообще нет, а значит спартаковская молодёжь всегда в деле. А Кьево без разницы, они середняк, на вылет не стоят, а Дарио Дайнелли в свои года многим другим защитникам фору даст. Кьево даже за евро-кубки в начале сезона боролся, команда то с опытом, а у нас это не показатель хорошей и качественной игры.

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 марта 2017, 15:52

      В ЦСКА -Игнаш и Берёзы,всю статистику делают ))

      -3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 марта 2017, 15:35

      Мудко, где молодежь, которую ты вырастил посредством своего "чудодейственного" лимита!

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