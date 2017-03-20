«Оренбург» замкнул десятку самых возрастных европейских клубов

Согласно исследованию центра CIES Football Observatory, «Оренбург» является десятым по количеству возрастных игроков клубом Европы по итогам выступления в национальных первенствах с сентября 2016 года.

Средний возраст оребургской команды – 29,7 лет. Самый возрастной ее футболист – защитник Дмитрий Андреев, которому в сентябре нынешнего года исполнится 37 лет.

Также в списке 100 самых возрастных европейских команд фигурируют еще восемь российских клубов: 15-е место – «Локомотив» (29,4), 48-е место – «Ростов» (28,64), 50-е место – тульский «Арсенал» (28,61), 54-е место – «Краснодар» (28,49), 56-е место – «Зенит» (28,43), 68-е место – «Урал» (28,18), 72-е место – ЦСКА (28,16), 78-е место – «Крылья Советов» (28,11).

Возглавляет список «Кьево», средний возраст игроков которого превышает 32 года, на втором и третьем местах расположились кипрские «Ларнака» (31,87) и «Неа Саламис» (30,38).