«Оренбург» замкнул десятку самых возрастных европейских клубов

А все про ЦСКА говорят мол одни пенсионеры. годами не меняется, а по итогу то всего-то 72 место. И Спартака тут вообще нет, а значит спартаковская молодёжь всегда в деле. А Кьево без разницы, они середняк, на вылет не стоят, а Дарио Дайнелли в свои года многим другим защитникам фору даст. Кьево даже за евро-кубки в начале сезона боролся, команда то с опытом, а у нас это не показатель хорошей и качественной игры.
Согласно исследованию центра CIES Football Observatory, «Оренбург» является десятым по количеству возрастных игроков клубом Европы по итогам выступления в национальных первенствах с сентября 2016 года.
Средний возраст оребургской команды – 29,7 лет. Самый возрастной ее футболист – защитник Дмитрий Андреев, которому в сентябре нынешнего года исполнится 37 лет.
Также в списке 100 самых возрастных европейских команд фигурируют еще восемь российских клубов: 15-е место – «Локомотив» (29,4), 48-е место – «Ростов» (28,64), 50-е место – тульский «Арсенал» (28,61), 54-е место – «Краснодар» (28,49), 56-е место – «Зенит» (28,43), 68-е место – «Урал» (28,18), 72-е место – ЦСКА (28,16), 78-е место – «Крылья Советов» (28,11).
Возглавляет список «Кьево», средний возраст игроков которого превышает 32 года, на втором и третьем местах расположились кипрские «Ларнака» (31,87) и «Неа Саламис» (30,38).