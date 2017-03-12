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    «Спартак» оторвался от конкурентов на 8 очков. Дзюба назвал судейство в Перми «беспределом». Дайджест событий дня


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    Голосов: 1
    12.03.2017 21:30
    «Реал» ждет ответа от Де Хеа. «Зенита» проиграл в Перми при странном судействе. «Лестер» назначил Шекспира главным тренером. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    «Реал» хочет получить от Де Хеа окончательный ответ до мая

    Руководство «Реала» стремится к ясности по отношении готовности вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа вернуться в Испанию. Как утверждается, мадридцы дали срок голкиперу до мая, чтобы он окончательно определился.

    Нынешнее соглашение футболиста с манкунианцами рассчитано до июня 2019 года. Однако «Реал» может выкупить трансфер вратаря за 50 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что Де Хеа уже имел предварительные переговоры с испанским кубом.

    Главный судья матча между «Барселоной» и «ПСЖ» нецензурно выражался в адрес игроков парижского клуба

    Немецкий арбитр Дениз Айтекин, работавший на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1), нецензурно выражался в адрес футболистов парижского клуба. Как сообщает La Parisien, судья позволял себе материться, когда игроки гостей пытались спорить с его решениями.

    Турбин не засчитал гол «Зенита» в ворота «Амкара», несмотря на то, что мяч пересек линию ворот

    Главный арбитр матча 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» Евгений Турбин не засчитал гол гостей, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот. Это произошло на седьмой минуте, когда после подачи в исполнении Олега Шатова защитник Луиш Нету пытался забить, но вместо этого выбил мяч в поле.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    «Спартак» обыграл «Анжи» и увеличил отрыв от второго места до 8 очков

    В матче 19-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле оказался сильнее «Анжи» – 1:0. Единственный гол в этой встрече на 67-й минуте забил Александр Самедов, вернувшийся в московский клуб этой зимой.

    Таким образом, команда Массимо Карреры набрала 44 очка и закрепилась на первой строчке, увеличив отрыв от ближайшего преследователя до восьми баллов. Махачкалинцы имеют на своем счету 20 баллов и занимают 11-ю позицию в турнирной таблице.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Самедов, 67.

    Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Маурисио (Ещенко, 69), Зобнин, Попов (Жано, 60), Самедов (Мельгарехо, 90), Фернандо, Промес, Зе Луиш.

    Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибел, Мусалов, Гулиев, Брызгалов, Яковлев (Хубулов, 46), Кацаев (Асильдаров, 78), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский.

    Предупреждения: нет – Фибел, 4; Яковлев, 29; Хубулов, 48.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Дзюба: «Судейство в матче с «Амкаром» – беспредел. Не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) раскритиковал работу судей данной встречи. По словам футболиста, решения, которые приняли рефери в этой игре, являются беспределом.

    «Герой матча – судья. Сегодня продемонстрировал все свое мастерство. Сейчас утверждают еще, что не было гола, был плохой повтор и не было видно момента. Запредельная ситуация, поэтому я считаю, что это беспредел. На седьмой минуте чистый гол, мяч пересек линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра – «Амкар» перестает играть в десять защитников и все становится совсем по-другому. Вместо этого мы получаем гол в свои ворота.

    Молчу уже о том, что он три-четыре раза просто не указал на угловые – путал, от кого уходит мяч и потерял все нити игры, начал теряться. Пенальти был стопроцентный – меня бьют и руками толкают. И тени сомнений нету. И это беспредел. Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально», – сказал Дзюба.

    Овчинников назвал Акинфеева Яшиным нашего поколения

    Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о рекорде Игоря Акинфеева, который провел 161-й «сухой» матч в рамках чемпионата России и превзошел достижение Льва Яшина.

    «То, что Игорь обошел Льва Яшина, – это очень значимое событие в мире футбола. Это высочайший уровень. Можно сказать, что Акинфеев – Яшин нашего поколения. Такие вратари рождаются раз в эпоху, поэтому Игорь – это уникальное явление, этого никто даже не может оспорить», – сказал Овчинников.

    «Лестер» утвердил Шекспира в качестве главного тренера до конца сезона

    Руководство «Лестера» официально подтвердило назначение Крейга Шекспира на должность главного тренера команды. Ранее специалист возглавлял команду в качестве исполняющего обязанности наставника команды после увольнения Клаудио Раньери. Отметим, что под руководством Шекспира «Лестер» одержал в чемпионате Англии две победы. «Лисы» на данный момент располагаются на 15-й позиции в АПЛ.

    «Начинайте строить ему памятник». Как игроки «Лестера» выгнали Раньери из клуба

    Примера. «Барселона» на выезде проиграла «Депортиво»

    В рамках 27-го тура Примеры «Депортиво» на своем поле обыграл «Барселону». В составе хозяев голами отметились Хоселу и Алекс Бергантиньос. У каталонцев взятием ворот отметился Луис Суарес.

    Испания. Примера. 27-й тур

    Депортиво – Барселона – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хоселу, 40; 1:1 – Суарес, 46; 2:1 – Бергантиньос, 74.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ФК «Спартак», Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +6913

      батог 13 марта 2017, 19:15

      Артем, ты лучше спроси у Нету зачем он выбил мяч???

      0
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      Рейтинг: +130

      Бульба 13 марта 2017, 15:26

      Дзюбе надо напомнить как в первом круге судья "топил" Спартак в Питере

      2
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      Рейтинг: +30

      100KAN 13 марта 2017, 10:45

      ... и один повтор хуже другого, ну и ракурсы у нас ((( есть же готовое решение в виде камеры НАД линией ворот, чтоб она составляла общую проекцию с верхней штангой; да хоть айфон там повесь с записью и потом всем станет предельно ясно гол или нет, полтора метра или два...

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 13 марта 2017, 10:33

      когда Спартак в питере судьи убивали, бомжи и слова не сказали, видимо это Дзюба нормальным считал))

      1
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 13 марта 2017, 08:14

      Молодец,Спартак!На всех фронтах успевает.И в футбол играть,и судей покупать....

      -3
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Anton-champion 13 марта 2017, 08:34

      Факты - в студию )

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Anton-champion 13 марта 2017, 10:31

      ааа, т.е. показуха в матче Амкар-Зенит, а виноват в этом Спартак?)))
      это как говорить что МЮ играет плоховато, но виноват один лишь Погба, просто потому что он дороже всех стоит, хотя последние МЕСЯЦЫ он лучший на поле

      0
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      Рейтинг: -3

      lihindic 13 марта 2017, 08:05

      беспредел

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 марта 2017, 07:51

      Дзюба не видел что судья так убивал команду? А когда в матче с вами судья убивал Спартак????????????

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      Рейтинг: +233

      igormaddog 13 марта 2017, 06:11

      ПСЖ Зенит хватит ныть!!!Играйте!!!

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 13 марта 2017, 00:54

      Играть без Халка Зениту тяжко, но играть необходимо. Причем так, чтобы затем не пенять на судей.

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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 13 марта 2017, 00:33

      Дзюба ппц... говорит не думая... спартак допустим не одного пенальти не бил и ничего...и про судейство молчат, а что луча и что не до игрок ноют из-за этого...

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