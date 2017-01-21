Руни – лучший бомбардир в истории «МЮ». Яковлев ушел из «Анжи». Дайджест событий дня

Рамос установил личный рекорд по количеству голов в Примере за сезон

Защитник «Реала» Серхио Рамос отметился дублем в матче 19-го тура Примеры против «Малаги» (2:1). Испанский защитник дважды поразил ворота соперника по итогам первого тайма и довел личный счет забитых мячей в рамках чемпионата Испании в нынешнем сезоне до шести, что стало личным рекордом для игрока. В этом сезоне Рамос провел за «Реал» в Примере 11 матчей, в которых, кроме упомянутых шести голов, отметился четырьмя желтыми карточками.

Представители «Зенита» встретились с агентом Раноккии

«Зенит» ведет переговоры с «Интером» по трансферу защитника Андреа Раноккия. На днях в Лондоне состоялась встреча между представителями петербургского клуба и агентом 28-летнего игрока. «Нерадзурри» хотят непосредственной продажи итальянца. Также существует вариант с арендой и последующим выкупом. В нынешнем розыгрыше Серии А Раноккия принял участие всего в пяти встречах. Последнее его появление на поле датировано 8 декабря.

«ПСЖ» летом намерен приобрести Алли и Лаллану

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли и хавбек «Ливерпуля» Адам Лаллана во время летнего трансферного окна могут стать игроками «ПСЖ». Интерес к футболистам подтвердил спортивный директор красно-синих Патрик Клюйверт. Как сообщает источник, парижский клуб намерен значительно изменить состав команды, поэтому готов тратиться на дорогостоящие приобретения. В частности, скауты обратили внимание на чемпионат Англии. По данным Transfermarkt, стоимость Алли составляет 20 миллионов евро, Лалланы – 19.

Руни обошел Чарльтона и стал лучшим бомбардиром за всю историю «Манчестер Юнайтед»

В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях ушел от поражения против «Сток Сити» – 1:1. Единственный гол в составе «красных дьяволов» забил Уэйн Руни, который обошел Бобби Чарльтона и стал лучшим бомбардиром клуба за всю историю. Теперь на счету английского форварда 250 голов. Напомним, Руни выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2004 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «МЮ» в АПЛ 15 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.

«Анжи» сообщил о расставании с Яковлевым

Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра сообщил, что нападающий Павел Яковлев покидает клуб. Соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон. Предполагается, что 25-летний игрок продолжит карьеру в «Крыльях Советов». «Яковлев покинул «Анжи». Клуб и футболист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию», – сказал Танцюра. Яковлев стал игроком махачкалинцев в августе прошлого года. В текущем розыгрыше РФПЛ форвард принял участие всего в трех поединках, не забив ни одного мяча.

«Эвертон» опроверг переход Деулофеу в «Милан»

«Эвертон» не подтвердил сообщения о переходе в «Милан» нападающего команды Жерара Деулофеу. Ранее итальянский клуб в социальных сетях распространил информацию об аренде игрока до конца сезона. Однако «ириски» заявили, что сделка не завершена на данный момент. Ранее сообщалось, что «Эвертон» заплатит за полугодичную аренду испанца 500 тысяч евро, а сумма полноценнного выкупа составит 18 миллионов. В текущем сезоне Деулофеу провел в чемпионате Англии 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Силва и Насри попали в сферу интересов «Хэбэй Чайна Форчун»

«Хэбэй Чайна Форчун» проявляет интерес к двум игрокам «Манчестер Сити». Как сообщается, китайский клуб хотел бы видеть в своих рядах полузащитников Давида Силву и Самира Насри. Последний выступает на правах аренды за «Севилью». «Хэбэй Чайна Форчун» оценивает Силву в 50 миллионов фунтов стерлингов, а за француза готов заплатить 30 миллионов. Насри в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 12 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу, Силва в АПЛ в 19 матчах забил один гол и совершил четыре голевые передачи.

АПЛ. Дубль Льоренте помог «Суонси» одержать первую победу над «Ливерпулем» на «Энфилде»

В матче 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» в родных стенах потерпел поражение от «Суонси» – 2:3. Отметим, что основные действия развернулись во втором тайме, куда уместились все забитые мячи. Дублями в составе команд отметились Фернандо Льоренте и Роберто Фирмино. Таким образом, «Суонси» одержал первую победу над «Ливерпулем» на «Энфилд Роуд» в рамках АПЛ. Этот успех позволил команде покинуть зону вылета. «Ливерпуль» продолжает располагаться на третьем месте в турнирной таблице.

Ключевые моменты 22-го тура АПЛ