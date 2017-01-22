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Судьи
Главный судья:
Кевин Фрэнд (Лестершир)
Материалы

Ливерпуль - Суонси

21.01.2017, Суббота, 15:30 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Премьер-лига, 22 тур Ливерпуль - Суонси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
7 тур
1 октября, суббота 14:30 Суонси 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
36 тур
1 мая, воскресенье 14:00 Суонси 3:1 Ливерпуль
14 тур
29 ноября, воскресенье 19:15 Ливерпуль 1:0 Суонси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
29 тур
16 марта, понедельник 23:00 Суонси 0:1 Ливерпуль
19 тур
29 декабря, понедельник 23:00 Ливерпуль 4:1 Суонси
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/8 финала
28 октября, вторник 23:00 Ливерпуль 2:1 Суонси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
23 февраля, воскресенье 17:30 Ливерпуль 4:3 Суонси
4 тур
16 сентября, понедельник 23:00 Суонси 2:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
17 февраля, воскресенье 19:00 Ливерпуль 5:0 Суонси
13 тур
25 ноября, воскресенье 17:30 Суонси 0:0 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 23:59 Ливерпуль 1:3 Суонси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Суонси 1:0 Ливерпуль
11 тур
5 ноября, суббота 19:00 Ливерпуль 0:0 Суонси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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    Рейтинг: +12

    Рафис 22 января 2017, 09:36

    Жаль, что мало поставил за Суонси Сити.

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    Рейтинг: +504

    alex-76 21 января 2017, 18:09

    испоганили все выходные....((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (( Х((!

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    Рейтинг: +566

    Mr Abdullaev 21 января 2017, 17:25

    Давай Суонси тащи, чтоб Челси легче было)

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    Рейтинг: +566

    Mr Abdullaev 21 января 2017, 17:22

    ахаха

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    Рейтинг: +33

    Патриот Донбасса 21 января 2017, 15:30

    Вперед Ливерок!!!

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    Рейтинг: +504

    alex-76 21 января 2017, 04:13

    YNWA!

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    Рейтинг: +319

    Дмитрий Александрович 21 января 2017, 00:50

    Ливер +

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