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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Суонси
Ливерпуль - Суонси: обзор матча 21 января 2017
Ливерпуль
21.01.2017, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Суонси
55'
Р. Фирмино
69'
Р. Фирмино
48'
Ф. Льоренте
52'
Ф. Льоренте
74'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Суонси
90'
+4
Замена
Д. Фултон
️️️️
Л. Фер
Замена
Ж. Матип
️️️️
Д. Вейналдум
90'
+4
90'
Желтая карточка
Л. Фер
85'
Замена
Борха
️️️️
Ф. Льоренте
79'
Замена
А. Ранхель
️️️️
М. Ольссон
74'
ГОЛ! 2:3!
Г. Сигурдссон
Замена
Д. Ориги
️️️️
Э. Джан
71'
ГОЛ! 2:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Вейналдум
69'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Ф. Коутиньо
57'
ГОЛ! 1:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Милнер
55'
52'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Т. Кэрролл
48'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
У. Раутледж
Желтая карточка
Р. Клаван
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
23
Джорджиньо Вейналдум
ПП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
ЛФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
17
Борха
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Миньоле
6
Ловрен
24
Клаван
17
Клайн
23
Джан
20
Милнер
14
Хендерсон
23
Вейналдум
11
Коутиньо
10
Лаллана
9
Фирмино
4-1-2-1-2
22
Фабиански
26
Ноутон
6
Фернандес
13
Ольссон
26
Моусон
8
Фер
14
Кэрролл
4
Корк
15
Раутледж
12
Льоренте
10
Сигурдссон
23
Вейналдум
32
Матип
32
Матип
23
Вейналдум
23
Джан
27
Ориги
27
Ориги
23
Джан
11
Коутиньо
15
Старридж
15
Старридж
11
Коутиньо
13
Ольссон
22
Ранхель
22
Ранхель
13
Ольссон
8
Фер
4
Фултон
4
Фултон
8
Фер
12
Льоренте
17
Борха
17
Борха
12
Льоренте
Остались в запасе
Ливерпуль
Суонси
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Ливерпуль - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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