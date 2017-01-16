«Спартак» купил Луиса Адриано и Самедова. Роналду не попал в топ-5 самых дорогих игроков мира. Дайджест событий дня

Самедов и Луис Адриано заключили контракт со «Спартаком»

Сериал о возможном переходе Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак», наконец, завершен. 32-летний футболист перебрался в клуб, в котором начинал свою карьеру еще под руководством Олега Романцева. «Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен – в «Спартаке» у меня все получится!» – сказал Самедов.

За переход Самедова, как утверждает Transfermarkt, «Локомотиву» досталось 3,5 миллиона евро.

Вечером в Москву прибыл форвард «Милана» Луис Адриано. Он подписал долгосрочный контракт со «Спартаком» (срок пока не указан), который вступает в силу с 25 января нынешнего года.

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В Европе Смолова не дождутся

Нападающий сборной России Федор Смолов будет доигрывать сезон в составе «Краснодара». Ранее им интересовались «Спартак», «Зенит», «Бешикташ» и дортмундская «Боруссия». В Турцию и Китай Смолов ехать отказался, переговоры с другими командами блокирует владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.

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«Локомотиву» удалось отдать Хенти в аренду

Форвард «Локомотива» Эзекиэль Хенти стал игроком клуба «Банияс» из ОАЭ. Нигериец будет выступать в Эмиратах на правах аренды до конца сезона. Его новая команда идет последней по итогам 14 туров чемпионата ОАЭ. Напомним, что в «Локомотив» Хенти перебрался в феврале прошлого года, забив за 19 матчей всего один мяч, да и тот – с пенальти.

«Зенит» и Нобоа не могут договориться о сроке контракта

«Зенит» заинтересован в переходе полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа, и клуб из Ростова-на-Дону готов отпустить футболиста. Однако эквадорца не устраивает срок контракта, который ему предлагают питерцы. «Зенит» намерен подписать соглашение с Нобоа на 2,5 года, игрок же хочет получить контракт на более длительный срок. Больше никаких подробностей не сообщается.

«Зенит» одержал крупную волевую победу во втором матче на сборе в Дубае

Первый тайм игры против китайского клуба «Чанчунь Ятай» «Зенит» проиграл со счетом 0:2, но после перерыва сумел забить пять безответных голов – по два раза отличились Маурисио и Артем Дзюба, еще один гол на счету Юрия Жиркова. «Это всего лишь тренировка, – заявил после матча Мирча Луческу. – Хорошая игра Кришито придала уверенности всем футболистам, в том числе и в атаке. Еще сегодня мне понравился Цаллагов».

Роббен будет играть в «Баварии» до чемпионата мира в России

«Бавария» продлила контракт с полузащитником Арьеном Роббеном. Теперь голландец будет принадлежать мюнхенскому клубу до 30 июня 2018 года. «Мне предстоит выступать еще один год в «Баварии», я счастлив. Этот клуб – один из лучших в мире. Для меня и моей семьи Мюнхен стал второй родиной. Хочу продолжать выступать на высочайшем уровне и завоевать как можно больше титулов», – сказал довольный Роббен. Напомним, голландский полузащитник играет за «Баварию» с 2009 года.

Витоло сознался в том, что провоцировал Роналду

Полузащитник «Севильи» Витоло рассказал о том, как пытался вывести из равновесия форварда «Реала» Криштиану Роналду перед пробитием пенальти. Он начал ковырять «точку» бутсой, за что получил мячом от Роналду. Судья наказаний не вынес, а португалец реализовал пенальти. «Я пытался отвлечь Роналду, поскольку это очень хороший игрок, но у меня ничего не получилось. Да, я готов побеждать любой ценой», – признался Витоло после матча, который его команда выиграла со счетом 2:1.

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Роналду не попал в пятерку самых дорогостоящих игроков мира

В рейтинге Центра спортивных исследований CIES Football Observatory из 100 самых дорогих футболистов мира Криштиану Роналду расположился лишь на седьмой строчке. Возглавил список нападающий «Барселоны» Неймар, чья стоимость составляет 246,8 миллиона евро. Следом за ним – Лионель Месси, оцененный в 170,5 миллиона. Третье место занял полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Кроме того, в десятку попали Гризманн, Суарес, Кейн, Дибала, Алли и Азар.