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  • «Барселона» обиделась на судей. ФИФА расширила число участников ЧМ. Дайджест событий дня

«Барселона» обиделась на судей. ФИФА расширила число участников ЧМ. Дайджест событий дня

Судьбоносное решение ФИФА об увеличении числа участников ЧМ

Свершилось: начиная с ЧМ-2026, в турнире будут участвовать 48 сборных. ФИФА официально объявила об этом решении сегодня днем. Таким образом, все команды будут поделены на 16 групп – по три сборные в каждой. Представительство Европы возрастет до 16 сборных. Остальные заявки: Африка – 9,5, Азия – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5. Еще один участник будет представлять Океанию.

«Барселона» пропустила церемонию ФИФА, обидевшись на судей

Футболисты «Барселоны» проигнорировали церемонию вручения наград ФИФА из-за судейских ошибок. Впрочем, капитан команды Андрес Иньеста в телефонном разговоре принес извинения игрокам «Реала» и пояснил, что решение было принято руководством клуба.

Однако по официальной версии, представители «Барселоны» пропустили мероприятие, чтобы сэкономить время на подготовку к ответному матчу на Кубок Испании против «Атлетика». Словом, сплошная путаница.

Роналду стал лучшим футболистом мира! Онлайн-трансляция церемонии The Best FIFA Football Awards 2016

В Буэнос-Айресе разбит памятник Месси

Акт вандализма, судя по всему, произошел после церемонии ФИФА. Неизвестные разбили памятник нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. Статуя была установлена полгода назад в столице Аргентины, а теперь на ее месте осталась лишь нижняя часть. Власти города пообещали отреставрировать памятник в кратчайшие сроки.

Франция заработала больше миллиарда во время Евро

Чемпионат Европы-2016 пополнил бюджет Франции на 1,22 миллиарда евро. За время его проведения в страну приехало 613 тысяч туристов, а в среднем каждый из гостей тратил по 154 евро в сутки. Сам чемпионат состоялся в период с 10 июня по 10 июля, а выиграла его команда Португалии.

Великодушный Клопп не оставит «Спартак» без лидера…

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заблокировал трансфер полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Представителей клуба интересовал футболист красно-белых, но Клопп отказался от возможной сделки. Напомним, за 14 матчей РФПЛ нынешнего сезона Промес набрал 13 очков по системе «гол плюс пас», забив шесть голов и отдав семь голевых передач.

… и даже усилит красно-белых хорошим игроком

Французская пресса сообщает, что «Спартак» заинтересован в приобретении защитника «Ливерпуля» Мамаду Сахо, а самого француза привлекают финансовые условия. Кроме того, Сахо желают приобрести «Интер»,«Милан», «Лион», «Марсель» и «Севилья». «Ливерпуль» же готов расстаться с футболистом за 23 миллиона евро, а его контракт рассчитан до июня 2020 года.

«Зенит» оформил сразу два трансфера

«Зенит» подписал контракт с полузащитником «Крыльев Советов» Йоаном Молло сроком на 3,5 года. Предполагается, что французский футболист обошелся питерцам в три миллиона евро. Еще одна сделка – переход защитника астраханского «Волгаря» Сергея Зуйкова. Контракт подписан на те же 3,5 года, что и с Молло.

«Зенит» подписал Молло и Зуйкова. Таблица зимних трансферов РФПЛ

Возможный следующий новичок «Зенита» – Нобоа

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа может сменить команду уже зимой. Руководство клуба препятствовать не собирается. «Мы очень ему благодарны. Если клуб и Кристиан найдут новую команду, то по взаимному согласию сторон и в случае хорошего предложения мы готовы его отпустить», – отметил член совета директоров ростовской команды Али Узденов. Следом появилась информация об интересе «Зенита», который может подписать футболиста летом в качестве свободного агента.

Как бесплатно собрать крутую команду в РФПЛ на следующий сезон

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Европа Ростов Волгарь Крылья Советов Зенит Спартак Ливерпуль Барселона Реал Нобоа Кристиан Месси Лионель Иньеста Андрес Сахо Мамаду Молло Йоан Зуйков Сергей Промес Квинси Клопп Юрген
Комментарии (3)
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Nesterenko
1484086213
По 3 команды в группе? Это что за идиотский формат? На каком нибудь кубке первого канала это уместно, а тут уродуют турнир.
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maxon1256
1484130174
Барселона превратилась в Зенит Виллаша Боаша. Вечно ноют что все не так
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