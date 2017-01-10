«Барселона» обиделась на судей. ФИФА расширила число участников ЧМ. Дайджест событий дня

Судьбоносное решение ФИФА об увеличении числа участников ЧМ

Свершилось: начиная с ЧМ-2026, в турнире будут участвовать 48 сборных. ФИФА официально объявила об этом решении сегодня днем. Таким образом, все команды будут поделены на 16 групп – по три сборные в каждой. Представительство Европы возрастет до 16 сборных. Остальные заявки: Африка – 9,5, Азия – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5. Еще один участник будет представлять Океанию.

«Барселона» пропустила церемонию ФИФА, обидевшись на судей

Футболисты «Барселоны» проигнорировали церемонию вручения наград ФИФА из-за судейских ошибок. Впрочем, капитан команды Андрес Иньеста в телефонном разговоре принес извинения игрокам «Реала» и пояснил, что решение было принято руководством клуба.

Однако по официальной версии, представители «Барселоны» пропустили мероприятие, чтобы сэкономить время на подготовку к ответному матчу на Кубок Испании против «Атлетика». Словом, сплошная путаница.

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В Буэнос-Айресе разбит памятник Месси

Акт вандализма, судя по всему, произошел после церемонии ФИФА. Неизвестные разбили памятник нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. Статуя была установлена полгода назад в столице Аргентины, а теперь на ее месте осталась лишь нижняя часть. Власти города пообещали отреставрировать памятник в кратчайшие сроки.

Франция заработала больше миллиарда во время Евро

Чемпионат Европы-2016 пополнил бюджет Франции на 1,22 миллиарда евро. За время его проведения в страну приехало 613 тысяч туристов, а в среднем каждый из гостей тратил по 154 евро в сутки. Сам чемпионат состоялся в период с 10 июня по 10 июля, а выиграла его команда Португалии.

Великодушный Клопп не оставит «Спартак» без лидера…

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заблокировал трансфер полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Представителей клуба интересовал футболист красно-белых, но Клопп отказался от возможной сделки. Напомним, за 14 матчей РФПЛ нынешнего сезона Промес набрал 13 очков по системе «гол плюс пас», забив шесть голов и отдав семь голевых передач.

… и даже усилит красно-белых хорошим игроком

Французская пресса сообщает, что «Спартак» заинтересован в приобретении защитника «Ливерпуля» Мамаду Сахо, а самого француза привлекают финансовые условия. Кроме того, Сахо желают приобрести «Интер»,«Милан», «Лион», «Марсель» и «Севилья». «Ливерпуль» же готов расстаться с футболистом за 23 миллиона евро, а его контракт рассчитан до июня 2020 года.

«Зенит» оформил сразу два трансфера

«Зенит» подписал контракт с полузащитником «Крыльев Советов» Йоаном Молло сроком на 3,5 года. Предполагается, что французский футболист обошелся питерцам в три миллиона евро. Еще одна сделка – переход защитника астраханского «Волгаря» Сергея Зуйкова. Контракт подписан на те же 3,5 года, что и с Молло.

«Зенит» подписал Молло и Зуйкова. Таблица зимних трансферов РФПЛ

Возможный следующий новичок «Зенита» – Нобоа

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа может сменить команду уже зимой. Руководство клуба препятствовать не собирается. «Мы очень ему благодарны. Если клуб и Кристиан найдут новую команду, то по взаимному согласию сторон и в случае хорошего предложения мы готовы его отпустить», – отметил член совета директоров ростовской команды Али Узденов. Следом появилась информация об интересе «Зенита», который может подписать футболиста летом в качестве свободного агента.

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