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    ​Как бесплатно собрать крутую команду в РФПЛ на следующий сезон


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    Голосов: 12
    10.01.2017 15:00
    Мы собрали очень солидный состав из игроков РФПЛ, за которых не нужно будет платить летом – все они станут свободными агентами в июне 2017-го. Найдите деньги на зарплаты и подъемные, а затем штурмуйте призовые места с этими парнями.

    Сослан Джанаев

    Позиция: вратарь

    Клуб: «Ростов»

    Один из топовых голкиперов РФПЛ – отличный вариант для любой команды, уже и серебряные медали примерил, и Лигу чемпионов повидал, и в сборной дебютировал, так что опыта хватает. Впрочем, чтобы уйти из команды Курбана Бердыева – нужны действительно весомые аргументы. Их могут найти лишь топ-клубы, у которых, кажется, с вратарями теперь порядок.

    Дмитрий Стоцкий

    Позиция: левый защитник

    Клуб: «Уфа»

    Нет ни одной позиции кроме вратарской, где этот футболист не смог бы закрепиться. Своим старанием и универсализмом он заслужил право называться одним из лидеров своего клуба, который в нынешнем сезоне приводил в бешенство фаворитов. Потянет ли он в команде, где решаются более серьезные задачи, чем болтание рядом с десяткой сильнейших – вопрос интересный, но именно сейчас пришло время это проверить. Идеально подошел бы в качестве подосновы игрока ЦСКА, если б там остался Леонид Слуцкий, который любит универсалов.

    Роман Шишкин

    Позиция: правый защитник

    Клуб: «Локомотив»

    Уход Шишкина – вопрос времени, на первый сбор он, похоже, не поедет, да и в нынешнем сезоне при Юрии Семине стал в запасе оседать все чаще. В принципе, неплохой вариант для «Зенита» или «Спартака» – у первых неизвестно каким вернется Смольников, у вторых – далеко не безгрешен Ещенко. Да и «Краснодару» Шишкин бы тоже не помешал, учитывая частые проблемы команды с лимитом на легионеров и уходом крайнего защитника Енджейчика.

    Сальваторе Боккетти

    Позиция: центральный защитник

    Клуб: «Спартак»

    По контракту итальянец пока никак не может договориться с клубом, уже ходили слухи и о возможном переходе Боккетти в «Зенит», чего после истории с Дзюбой уж точно исключать нельзя. В целом, Боккетти – отличный вариант для любого клуба РФПЛ, потому что по меркам нашего чемпионата – это действительно топовый защитник. Скорее, конечно, он подпишет новый контракт со «Спартаком», а если нет, то уговорить его продолжить карьеру в России будет непросто, если уж красно-белые не справятся с его финансовыми запросами.

    Руслан Камболов

    Позиция: центральный защитник

    Клуб: «Рубин»

    В нынешнем сезоне Камболов играет не в центре защиты, а в опорной зоне, однако навыки защитника уж точно не забыл, так что при необходимости может закрыть и эту позицию. Вариант для усиления тоже весьма качественный, к тому же Камболов обладает хорошим дальним ударом, что очень нетипично для РФПЛ. Хороший игрок с паспортом в центр защиты мог бы стать находкой, например, для «Локомотива», который уже однажды отпустил Камболова на волю.

    Алан Касаев

    Позиция: левый полузащитник

    Клуб: «Локомотив»

    Касаев для нашего чемпионата – вполне серьезная фигура, но минус в нестабильности. Можно вспомнить немало матчей, когда он зажигал, но еще больше – когда смотрелся бледно. Потому и больших успехов не добился, хотя всегда казалось, что стать большой звездой лиги ему по силам. «Локо» он вполне бы пригодился и дальше, но может заинтересовать и другие клубы, скажем, «Рубин», где все игроки с паспортом на этой позиции не были очень убедительны, а Лестьенна пока встроить не выходит вовсе.

    Зоран Тошич

    Позиция: правый полузащитник

    Клуб: ЦСКА

    Серб по большей части выглядел хорошо, даже золотой гол забил несколько лет назад, но последнее время здорово сдал и даже целый год не забивал. Слухи об отъезде Тошича в Турцию появились недавно, и хотя футболист их опроверг, рассчитывать на хороший контракт в ЦСКА уже не приходится из-за финансовой ситуации в клубе. Едва ли Тошич будет играть в России за другую команду кроме ЦСКА, впрочем, если предложить хорошие условия – попытаться уговорить можно.

    Игорь Денисов

    Позиция: центральный полузащитник

    Клуб: «Локомотив»

    Много где уже поиграл Денисов в России, теперь осталось пойти по пути Широкова в «Спартак» и ЦСКА, а затем закончить карьеру в «Краснодаре». Неудивительно, если какой-то из этих пунктов сбудется. Впрочем, пока Денисов и «Локо», вроде бы, друг другом довольны, и с Юрием Семиным футболист вполне уживается. Новый контракт с кем-то подписывать придется в любом случае, ведь принадлежит игрок сейчас московскому «Динамо». Свобода выбора наступит летом.

    Кристиан Нобоа

    Позиция: центральный полузащитник

    Клуб: «Ростов»

    Один из лучших легионеров в истории российского футбола. Но при этом тесно связан с Курбаном Бердыевым, и лишь в комплекте с ним эквадорец выглядит здорово. Карьера в московском «Динамо», где пришлось обходиться без Бердыева, у Нобоа не слишком задалась. В то же время, игрок изъявляет желание попробовать свои силы в новом клубе. Возможно, уже зимой он найдет себе другую команду.

    Дмитрий Полоз

    Позиция: нападающий

    Клуб: «Ростов»

    Здесь тоже вопрос, как этот футболист адаптируется к другой команде без Бердыева. Полоз сейчас, несомненно, является одним из лидеров ростовского клуба, заслуженно вызывается в сборную и в целом прогрессирует на глазах. Такой игрок не помешал бы любой из наших топовых команд – хоть московской, хоть питерской. Да и сам Полоз наверняка хотел бы попробовать свои силы в более статусном клубе. Уговорит ли «Ростов» его остаться?

    Майкон

    Позиция: левый полузащитник

    Клуб: «Локомотив»

    Настоящий ветеран клуба, прошедший с ним все взлеты и падения прошедших семи лет. Более 170 матчей отыграл Майкон за «Локо», находится как раз в самом расцвете сил – 26-летний возраст вполне подходит для перезагрузки карьеры, лишь бы не мучили травмы. В принципе, на позиции Майкона у всех топовых клубов нашего чемпионата есть хорошие футболисты, но как знать, не приглянется ли бразилец, например, Курбану Бердыеву.

    (Информация о контрактах – с портала Transfermarkt.de)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 29 января 2017, 17:44

      Весьма очень интересная статейка получилась) если не учитывать что контракты с некоторыми будут продлены то состав очень даже огонь получится, в 5-ке сильнейших точно будет)

      0
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      Рейтинг: +60

      REAL1902 11 января 2017, 08:51

      Нормальная интересная статья! Автор заморочился, написал неплохую статью. В целом это просто его мнение, интересное мнение. Не понимаю людей, которые тут пишут что это бред и т.д. Не нравится - не читайте. Осуждаете - так напишите свою статью в противовес этой. А просто критиковать много ума не надо.

      1
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      Рейтинг: +26

      Zhenyoklfootball 10 января 2017, 21:45

      Эх, жалко если Полоз и Нобоа уйдут в другой клуб((( Без них Ростов не будет тем Ростовом, который я полюбил

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Zhenyoklfootball 11 января 2017, 02:56

      Будем надеяться, что этого не произойдет

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 10 января 2017, 18:35

      Бесплатно бывает только сыр в мышеловке

      1
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      Рейтинг: +352

      mauxa 10 января 2017, 17:15

      по меркак РФПЛ хорошая команда получилась бы...

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > mauxa 11 января 2017, 02:55

      Да, команда что надо...

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 января 2017, 16:45

      Для бомбардира это норма. Все заметили,что сайт уже ограничение 18+ имеет) Скоро уже предупреждение при входе на сайт поставят, как на сайтах с порнушкой.

      0
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      Рейтинг: +26

      pntrz 10 января 2017, 16:41

      90% из них перейдут в другой клуб в конце сезона или продлят контракты.

      2
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      ...
      Рейтинг: +585

      tilvan > pntrz 10 января 2017, 17:19

      я бы сказал, что почти с 100% из них так или иначе что-то да произойдет

      1
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 10 января 2017, 15:35

      Бомбардиру кажись делать нечего составлять сборную РФПЛ из бесплатных игроков

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 10 января 2017, 15:16

      ну как всегда новостей нет так не чем не озабоченные коры начинают сказки придумывать

      2
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    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 10 января 2017, 15:05

      бред

      2
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