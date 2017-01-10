​Как бесплатно собрать крутую команду в РФПЛ на следующий сезон

Сослан Джанаев

Позиция: вратарь

Клуб: «Ростов»

Один из топовых голкиперов РФПЛ – отличный вариант для любой команды, уже и серебряные медали примерил, и Лигу чемпионов повидал, и в сборной дебютировал, так что опыта хватает. Впрочем, чтобы уйти из команды Курбана Бердыева – нужны действительно весомые аргументы. Их могут найти лишь топ-клубы, у которых, кажется, с вратарями теперь порядок.

Дмитрий Стоцкий

Позиция: левый защитник

Клуб: «Уфа»

Нет ни одной позиции кроме вратарской, где этот футболист не смог бы закрепиться. Своим старанием и универсализмом он заслужил право называться одним из лидеров своего клуба, который в нынешнем сезоне приводил в бешенство фаворитов. Потянет ли он в команде, где решаются более серьезные задачи, чем болтание рядом с десяткой сильнейших – вопрос интересный, но именно сейчас пришло время это проверить. Идеально подошел бы в качестве подосновы игрока ЦСКА, если б там остался Леонид Слуцкий, который любит универсалов.

Роман Шишкин

Позиция: правый защитник

Клуб: «Локомотив»

Уход Шишкина – вопрос времени, на первый сбор он, похоже, не поедет, да и в нынешнем сезоне при Юрии Семине стал в запасе оседать все чаще. В принципе, неплохой вариант для «Зенита» или «Спартака» – у первых неизвестно каким вернется Смольников, у вторых – далеко не безгрешен Ещенко. Да и «Краснодару» Шишкин бы тоже не помешал, учитывая частые проблемы команды с лимитом на легионеров и уходом крайнего защитника Енджейчика.

Сальваторе Боккетти

Позиция: центральный защитник

Клуб: «Спартак»

По контракту итальянец пока никак не может договориться с клубом, уже ходили слухи и о возможном переходе Боккетти в «Зенит», чего после истории с Дзюбой уж точно исключать нельзя. В целом, Боккетти – отличный вариант для любого клуба РФПЛ, потому что по меркам нашего чемпионата – это действительно топовый защитник. Скорее, конечно, он подпишет новый контракт со «Спартаком», а если нет, то уговорить его продолжить карьеру в России будет непросто, если уж красно-белые не справятся с его финансовыми запросами.

Руслан Камболов

Позиция: центральный защитник

Клуб: «Рубин»

В нынешнем сезоне Камболов играет не в центре защиты, а в опорной зоне, однако навыки защитника уж точно не забыл, так что при необходимости может закрыть и эту позицию. Вариант для усиления тоже весьма качественный, к тому же Камболов обладает хорошим дальним ударом, что очень нетипично для РФПЛ. Хороший игрок с паспортом в центр защиты мог бы стать находкой, например, для «Локомотива», который уже однажды отпустил Камболова на волю.

Алан Касаев

Позиция: левый полузащитник

Клуб: «Локомотив»

Касаев для нашего чемпионата – вполне серьезная фигура, но минус в нестабильности. Можно вспомнить немало матчей, когда он зажигал, но еще больше – когда смотрелся бледно. Потому и больших успехов не добился, хотя всегда казалось, что стать большой звездой лиги ему по силам. «Локо» он вполне бы пригодился и дальше, но может заинтересовать и другие клубы, скажем, «Рубин», где все игроки с паспортом на этой позиции не были очень убедительны, а Лестьенна пока встроить не выходит вовсе.

Зоран Тошич

Позиция: правый полузащитник

Клуб: ЦСКА

Серб по большей части выглядел хорошо, даже золотой гол забил несколько лет назад, но последнее время здорово сдал и даже целый год не забивал. Слухи об отъезде Тошича в Турцию появились недавно, и хотя футболист их опроверг, рассчитывать на хороший контракт в ЦСКА уже не приходится из-за финансовой ситуации в клубе. Едва ли Тошич будет играть в России за другую команду кроме ЦСКА, впрочем, если предложить хорошие условия – попытаться уговорить можно.

Игорь Денисов

Позиция: центральный полузащитник

Клуб: «Локомотив»

Много где уже поиграл Денисов в России, теперь осталось пойти по пути Широкова в «Спартак» и ЦСКА, а затем закончить карьеру в «Краснодаре». Неудивительно, если какой-то из этих пунктов сбудется. Впрочем, пока Денисов и «Локо», вроде бы, друг другом довольны, и с Юрием Семиным футболист вполне уживается. Новый контракт с кем-то подписывать придется в любом случае, ведь принадлежит игрок сейчас московскому «Динамо». Свобода выбора наступит летом.

Кристиан Нобоа

Позиция: центральный полузащитник

Клуб: «Ростов»

Один из лучших легионеров в истории российского футбола. Но при этом тесно связан с Курбаном Бердыевым, и лишь в комплекте с ним эквадорец выглядит здорово. Карьера в московском «Динамо», где пришлось обходиться без Бердыева, у Нобоа не слишком задалась. В то же время, игрок изъявляет желание попробовать свои силы в новом клубе. Возможно, уже зимой он найдет себе другую команду.

Дмитрий Полоз

Позиция: нападающий

Клуб: «Ростов»

Здесь тоже вопрос, как этот футболист адаптируется к другой команде без Бердыева. Полоз сейчас, несомненно, является одним из лидеров ростовского клуба, заслуженно вызывается в сборную и в целом прогрессирует на глазах. Такой игрок не помешал бы любой из наших топовых команд – хоть московской, хоть питерской. Да и сам Полоз наверняка хотел бы попробовать свои силы в более статусном клубе. Уговорит ли «Ростов» его остаться?

Майкон

Позиция: левый полузащитник

Клуб: «Локомотив»

Настоящий ветеран клуба, прошедший с ним все взлеты и падения прошедших семи лет. Более 170 матчей отыграл Майкон за «Локо», находится как раз в самом расцвете сил – 26-летний возраст вполне подходит для перезагрузки карьеры, лишь бы не мучили травмы. В принципе, на позиции Майкона у всех топовых клубов нашего чемпионата есть хорошие футболисты, но как знать, не приглянется ли бразилец, например, Курбану Бердыеву.

(Информация о контрактах – с портала Transfermarkt.de)