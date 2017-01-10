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​Как бесплатно собрать крутую команду в РФПЛ на следующий сезон

Сослан Джанаев

Позиция: вратарь

Клуб: «Ростов»

Один из топовых голкиперов РФПЛ – отличный вариант для любой команды, уже и серебряные медали примерил, и Лигу чемпионов повидал, и в сборной дебютировал, так что опыта хватает. Впрочем, чтобы уйти из команды Курбана Бердыева – нужны действительно весомые аргументы. Их могут найти лишь топ-клубы, у которых, кажется, с вратарями теперь порядок.

Дмитрий Стоцкий

Позиция: левый защитник

Клуб: «Уфа»

Нет ни одной позиции кроме вратарской, где этот футболист не смог бы закрепиться. Своим старанием и универсализмом он заслужил право называться одним из лидеров своего клуба, который в нынешнем сезоне приводил в бешенство фаворитов. Потянет ли он в команде, где решаются более серьезные задачи, чем болтание рядом с десяткой сильнейших – вопрос интересный, но именно сейчас пришло время это проверить. Идеально подошел бы в качестве подосновы игрока ЦСКА, если б там остался Леонид Слуцкий, который любит универсалов.

Роман Шишкин

Позиция: правый защитник

Клуб: «Локомотив»

Уход Шишкина – вопрос времени, на первый сбор он, похоже, не поедет, да и в нынешнем сезоне при Юрии Семине стал в запасе оседать все чаще. В принципе, неплохой вариант для «Зенита» или «Спартака» – у первых неизвестно каким вернется Смольников, у вторых – далеко не безгрешен Ещенко. Да и «Краснодару» Шишкин бы тоже не помешал, учитывая частые проблемы команды с лимитом на легионеров и уходом крайнего защитника Енджейчика.

Сальваторе Боккетти

Позиция: центральный защитник

Клуб: «Спартак»

По контракту итальянец пока никак не может договориться с клубом, уже ходили слухи и о возможном переходе Боккетти в «Зенит», чего после истории с Дзюбой уж точно исключать нельзя. В целом, Боккетти – отличный вариант для любого клуба РФПЛ, потому что по меркам нашего чемпионата – это действительно топовый защитник. Скорее, конечно, он подпишет новый контракт со «Спартаком», а если нет, то уговорить его продолжить карьеру в России будет непросто, если уж красно-белые не справятся с его финансовыми запросами.

Руслан Камболов

Позиция: центральный защитник

Клуб: «Рубин»

В нынешнем сезоне Камболов играет не в центре защиты, а в опорной зоне, однако навыки защитника уж точно не забыл, так что при необходимости может закрыть и эту позицию. Вариант для усиления тоже весьма качественный, к тому же Камболов обладает хорошим дальним ударом, что очень нетипично для РФПЛ. Хороший игрок с паспортом в центр защиты мог бы стать находкой, например, для «Локомотива», который уже однажды отпустил Камболова на волю.

Алан Касаев

Позиция: левый полузащитник

Клуб: «Локомотив»

Касаев для нашего чемпионата – вполне серьезная фигура, но минус в нестабильности. Можно вспомнить немало матчей, когда он зажигал, но еще больше – когда смотрелся бледно. Потому и больших успехов не добился, хотя всегда казалось, что стать большой звездой лиги ему по силам. «Локо» он вполне бы пригодился и дальше, но может заинтересовать и другие клубы, скажем, «Рубин», где все игроки с паспортом на этой позиции не были очень убедительны, а Лестьенна пока встроить не выходит вовсе.

Зоран Тошич

Позиция: правый полузащитник

Клуб: ЦСКА

Серб по большей части выглядел хорошо, даже золотой гол забил несколько лет назад, но последнее время здорово сдал и даже целый год не забивал. Слухи об отъезде Тошича в Турцию появились недавно, и хотя футболист их опроверг, рассчитывать на хороший контракт в ЦСКА уже не приходится из-за финансовой ситуации в клубе. Едва ли Тошич будет играть в России за другую команду кроме ЦСКА, впрочем, если предложить хорошие условия – попытаться уговорить можно.

Игорь Денисов

Позиция: центральный полузащитник

Клуб: «Локомотив»

Много где уже поиграл Денисов в России, теперь осталось пойти по пути Широкова в «Спартак» и ЦСКА, а затем закончить карьеру в «Краснодаре». Неудивительно, если какой-то из этих пунктов сбудется. Впрочем, пока Денисов и «Локо», вроде бы, друг другом довольны, и с Юрием Семиным футболист вполне уживается. Новый контракт с кем-то подписывать придется в любом случае, ведь принадлежит игрок сейчас московскому «Динамо». Свобода выбора наступит летом.

Кристиан Нобоа

Позиция: центральный полузащитник

Клуб: «Ростов»

Один из лучших легионеров в истории российского футбола. Но при этом тесно связан с Курбаном Бердыевым, и лишь в комплекте с ним эквадорец выглядит здорово. Карьера в московском «Динамо», где пришлось обходиться без Бердыева, у Нобоа не слишком задалась. В то же время, игрок изъявляет желание попробовать свои силы в новом клубе. Возможно, уже зимой он найдет себе другую команду.

Дмитрий Полоз

Позиция: нападающий

Клуб: «Ростов»

Здесь тоже вопрос, как этот футболист адаптируется к другой команде без Бердыева. Полоз сейчас, несомненно, является одним из лидеров ростовского клуба, заслуженно вызывается в сборную и в целом прогрессирует на глазах. Такой игрок не помешал бы любой из наших топовых команд – хоть московской, хоть питерской. Да и сам Полоз наверняка хотел бы попробовать свои силы в более статусном клубе. Уговорит ли «Ростов» его остаться?

Майкон

Позиция: левый полузащитник

Клуб: «Локомотив»

Настоящий ветеран клуба, прошедший с ним все взлеты и падения прошедших семи лет. Более 170 матчей отыграл Майкон за «Локо», находится как раз в самом расцвете сил – 26-летний возраст вполне подходит для перезагрузки карьеры, лишь бы не мучили травмы. В принципе, на позиции Майкона у всех топовых клубов нашего чемпионата есть хорошие футболисты, но как знать, не приглянется ли бразилец, например, Курбану Бердыеву.

(Информация о контрактах – с портала Transfermarkt.de)

Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Ростов Спартак Зенит Локомотив ЦСКА Рубин Уфа Денисов Игорь Касаев Алан Шишкин Роман Нобоа Кристиан Камболов Руслан Джанаев Сослан Боккетти Сальваторе Тошич Зоран Полоз Дмитрий Стоцкий Дмитрий Майкон
Комментарии (13)
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lihindic
1484049959
бред
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giluxa1963
1484050589
ну как всегда новостей нет так не чем не озабоченные коры начинают сказки придумывать
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FCZenit1990
1484051742
Бомбардиру кажись делать нечего составлять сборную РФПЛ из бесплатных игроков
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pntrz
1484055686
90% из них перейдут в другой клуб в конце сезона или продлят контракты.
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Kulimen
1484055948
Для бомбардира это норма. Все заметили,что сайт уже ограничение 18+ имеет) Скоро уже предупреждение при входе на сайт поставят, как на сайтах с порнушкой.
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mauxa
1484057717
по меркак РФПЛ хорошая команда получилась бы...
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товрос
1484062527
Бесплатно бывает только сыр в мышеловке
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Zhenyoklfootball
1484073950
Эх, жалко если Полоз и Нобоа уйдут в другой клуб((( Без них Ростов не будет тем Ростовом, который я полюбил
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REAL1902
1484113872
Нормальная интересная статья! Автор заморочился, написал неплохую статью. В целом это просто его мнение, интересное мнение. Не понимаю людей, которые тут пишут что это бред и т.д. Не нравится - не читайте. Осуждаете - так напишите свою статью в противовес этой. А просто критиковать много ума не надо.
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lokoman92
1485701086
Весьма очень интересная статейка получилась) если не учитывать что контракты с некоторыми будут продлены то состав очень даже огонь получится, в 5-ке сильнейших точно будет)
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