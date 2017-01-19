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    Все трансферы зимы в Испании. Полная таблица


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    Голосов: 6
    19.01.2017 11:45
    «Бомбардир» представляет таблицу переходов испанской Примеры. Материал дополняется по мере совершения новых сделок.

    Реал Мадрид

    Пришли: –

    Ушли: п. Силва (Крузейро, Бразилия, в аренду)

    Барселона

    Пришли: –

    Ушли: –

    Севилья

    Пришли: з. Ленглет (Нанси, Франция), н. Йоветич (Интер, Италия, в аренду), п. Монтойя (Росарио, Аргентина)

    Ушли: з. Колодзейчак (Боруссия М, Германия), в. Сиригу (Осасуна, в аренду), п. Кийотаке (Серсо Осака, Япония)

    Реал Сосьедад

    Пришли: в. Рульи (Манчестер Сити, Англия, выкуп контракта)

    Ушли: –

    Вильярреал

    Пришли: н. Адриан (Порту, Португалия, в аренду)

    Ушли: з. Йокич (свободный агент), н. Пато (Тяньцзинь Цюанцзянь, Китай), п. Педраса (Лидс, Англия, в аренду), п. Ндиайе (Халл Сити, Англия, в аренду), з. Пантич (Динамо Киев, Украина)

    Атлетико Мадрид

    Пришли: –

    Ушли: –

    Атлетик Бильбао

    Пришли: –

    Ушли: в. Эррерин (Леганес, в аренду), н. Кике (Нумансия, в аренду), п. Акетче (Кадис, в аренду), п. Весга (Спортинг Хихон, в аренду)

    Эйбар

    Пришли: –

    Ушли: н. Тейлор (Реал Юнион, в аренду)

    Эспаньол

    Пришли: –

    Ушли: з. Демикелис (Малага),

    Сельта

    Пришли: п. Хозабед (Фулхэм, Англия, в аренду), п. Хюльсагер (Брондбю, Дания)

    Ушли: п. Наранхо (Генк, Бельгия), з. Костас (Реал Овьедо, в аренду)

    Лас-Пальмас

    Пришли: н. Хесе (ПСЖ, Франция, в аренду), п. Халилович (Гамбург, Германия, в аренду)

    Ушли: н. Падрон (Порт, Таиланд), н. Араухо (АЕК, Греция, в аренду)

    Малага

    Пришли: н. Пеньяранда (Уотфорд, Англия, в аренду), з. Демикелис (Эспаньол), п. Родригес (Майнц, Германия, в аренду), з. Эрнандес (Лестер, Англия)

    Ушли:

    Алавес

    Пришли: п. Ромеро (Шанхай Шеньхуа, Китай), з. Эли (Милан, Италия, в аренду)

    Ушли: н. Барьеро (Химнастик)

    Бетис

    Пришли: з. Тоска (Стяуа, Румыния), п. Пардо (Реал Сосьедад, Испания, в аренду)

    Ушли: п. Руиз (Эльче, в аренду), н. Чарли Мусонда мл (Челси, Англия, из аренды)

    Депортиво

    Пришли: з. Гарсия (Жирона, из аренды), п. Какута (Хэбэй Форчун, Китай, в аренду), п. Джон (Бенфика, Португалия, в аренду)

    Ушли: н. Бабел (Бешикташ, Турция), з. Гарсия (Мальорка, в аренду), п. Валле (Эльче, в аренду)

    Леганес

    Пришли: в. Кампайн (Олимпо, Аргентина), в. Эррерин (Атлетик Бильбао, в аренду), з. Сиовас (Олимпиакос, Греция), п. Буэно (Порту, Португалия, в аренду), н. Эль Жар (Лас-Пальмас), п. Саму (Рубин, Россия, в аренду)

    Ушли: п. Састре (Уэска), в. Бриньоли (Ювентус, Италия, из аренды), з. Меджани (Трабзонспор, Турция)

    Валенсия

    Пришли: н. Араухо (Спорт Ресифи, Бразилия, из аренды), н. Дзадза (Ювентус, Италия, в аренду)

    Ушли: -

    Спортинг Хихон

    Пришли: н. Траоре (Монако, Франция, в аренду), п. Весга (Атлетик Бильбао, в аренду), п. Элдерсон (Монако, Франция, в аренду)

    Ушли: п. Аит-Атмайн (Тенерифе, в аренду)

    Гранада

    Пришли: з. Игассон (Локерен, Бельгия), в. Силва (Насионал, Португалия), н. Рамос (Боруссия Д, Германия, в аренду), п. Вакасо (Панатинаикос, Греция, в аренду), п. Коне (Удинезе, Италия, в аренду), п. Эрнандес (Реал Сосьедад, в аренду)

    Ушли: в. Келава (свободный агент), п. Тораль (Арсенал, Англия, из аренды), н. Баррал (АПОЭЛ, Кипр), з. Ваге (Лестер, Англия)

    Осасуна

    Пришли: п. Лое (Аль-Сайля, Катар), в. Сиригу (ПСЖ, Франция, в аренду),

    Ушли: п. Аламо (Альмерия)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Валенсия»
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17

      vetalio 19 января 2017, 12:56

      Дзадзу сватали и в зенит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 16 января 2017, 00:54

      Йоветич молодец. Только пришёл и уже два гола реалу в двух матчах. Вот это проффи. А у нас по полгода привыкают к команде.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto 11 января 2017, 16:12

      еще не вечер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Синий Лондон 8 января 2017, 07:54

      Чёт скушно пока по трансферам на Пиренеях)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 7 января 2017, 13:41

      Валенсия пока не надумала Негредо из Мидлсбро вернуть ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 7 января 2017, 13:10

      Реал и Барса никого не купили , а жаль

      0
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