Все трансферы зимы в Испании. Полная таблица

Реал Мадрид

Пришли: –

Ушли: п. Силва (Крузейро, Бразилия, в аренду)

Барселона

Пришли: –

Ушли: –

Севилья

Пришли: з. Ленглет (Нанси, Франция), н. Йоветич (Интер, Италия, в аренду), п. Монтойя (Росарио, Аргентина)

Ушли: з. Колодзейчак (Боруссия М, Германия), в. Сиригу (Осасуна, в аренду), п. Кийотаке (Серсо Осака, Япония)

Реал Сосьедад

Пришли: в. Рульи (Манчестер Сити, Англия, выкуп контракта)

Ушли: –

Вильярреал

Пришли: н. Адриан (Порту, Португалия, в аренду)

Ушли: з. Йокич (свободный агент), н. Пато (Тяньцзинь Цюанцзянь, Китай), п. Педраса (Лидс, Англия, в аренду), п. Ндиайе (Халл Сити, Англия, в аренду), з. Пантич (Динамо Киев, Украина)

Атлетико Мадрид

Пришли: –

Ушли: –

Атлетик Бильбао

Пришли: –

Ушли: в. Эррерин (Леганес, в аренду), н. Кике (Нумансия, в аренду), п. Акетче (Кадис, в аренду), п. Весга (Спортинг Хихон, в аренду)

Эйбар

Пришли: –

Ушли: н. Тейлор (Реал Юнион, в аренду)

Эспаньол

Пришли: –

Ушли: з. Демикелис (Малага),

Сельта

Пришли: п. Хозабед (Фулхэм, Англия, в аренду), п. Хюльсагер (Брондбю, Дания)

Ушли: п. Наранхо (Генк, Бельгия), з. Костас (Реал Овьедо, в аренду)

Лас-Пальмас

Пришли: н. Хесе (ПСЖ, Франция, в аренду), п. Халилович (Гамбург, Германия, в аренду)

Ушли: н. Падрон (Порт, Таиланд), н. Араухо (АЕК, Греция, в аренду)

Малага

Пришли: н. Пеньяранда (Уотфорд, Англия, в аренду), з. Демикелис (Эспаньол), п. Родригес (Майнц, Германия, в аренду), з. Эрнандес (Лестер, Англия)

Ушли:

Алавес

Пришли: п. Ромеро (Шанхай Шеньхуа, Китай), з. Эли (Милан, Италия, в аренду)

Ушли: н. Барьеро (Химнастик)

Бетис

Пришли: з. Тоска (Стяуа, Румыния), п. Пардо (Реал Сосьедад, Испания, в аренду)

Ушли: п. Руиз (Эльче, в аренду), н. Чарли Мусонда мл (Челси, Англия, из аренды)

Депортиво

Пришли: з. Гарсия (Жирона, из аренды), п. Какута (Хэбэй Форчун, Китай, в аренду), п. Джон (Бенфика, Португалия, в аренду)

Ушли: н. Бабел (Бешикташ, Турция), з. Гарсия (Мальорка, в аренду), п. Валле (Эльче, в аренду)

Леганес

Пришли: в. Кампайн (Олимпо, Аргентина), в. Эррерин (Атлетик Бильбао, в аренду), з. Сиовас (Олимпиакос, Греция), п. Буэно (Порту, Португалия, в аренду), н. Эль Жар (Лас-Пальмас), п. Саму (Рубин, Россия, в аренду)

Ушли: п. Састре (Уэска), в. Бриньоли (Ювентус, Италия, из аренды), з. Меджани (Трабзонспор, Турция)

Валенсия

Пришли: н. Араухо (Спорт Ресифи, Бразилия, из аренды), н. Дзадза (Ювентус, Италия, в аренду)

Ушли: -

Спортинг Хихон

Пришли: н. Траоре (Монако, Франция, в аренду), п. Весга (Атлетик Бильбао, в аренду), п. Элдерсон (Монако, Франция, в аренду)

Ушли: п. Аит-Атмайн (Тенерифе, в аренду)

Гранада

Пришли: з. Игассон (Локерен, Бельгия), в. Силва (Насионал, Португалия), н. Рамос (Боруссия Д, Германия, в аренду), п. Вакасо (Панатинаикос, Греция, в аренду), п. Коне (Удинезе, Италия, в аренду), п. Эрнандес (Реал Сосьедад, в аренду)

Ушли: в. Келава (свободный агент), п. Тораль (Арсенал, Англия, из аренды), н. Баррал (АПОЭЛ, Кипр), з. Ваге (Лестер, Англия)

Осасуна

Пришли: п. Лое (Аль-Сайля, Катар), в. Сиригу (ПСЖ, Франция, в аренду),

Ушли: п. Аламо (Альмерия)