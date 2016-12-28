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  • Инфантино грозит России санкциями ФИФА. Промес может уйти зимой из «Спартака». Дайджест событий дня

Инфантино грозит России санкциями ФИФА. Промес может уйти зимой из «Спартака». Дайджест событий дня

«Ростов» не получит денег от Саввиди

Недавно прошла информация о возобновлении финансирования «Ростова» со стороны Ивана Саввиди и его «Группы Агроком», однако сам бизнесмен поспешил опровергнуть слухи. «Я ничего не слышал о том, что мы готовы отменить приостановку финансирования «Ростова». Решение на данный момент находится в силе», – отметил Саввиди.

ЦСКА поменяет Траоре на Бальде

Нападающий «Реймса» Ибрахима Бальде, покинувший ранее «Кубань», с которой он не стал продлевать контракт, может перейти в ЦСКА на смену Ласине Траоре. Руководство нынешнего клуба Бальде не слишком довольно выступлением форварда, поэтому существует вариант возможного возвращения сенегальца в РФПЛ.

ЦСКА заинтересовался двукратным победителем Лиги Европы

Защитник «Севильи» Тимоти Колоджейчак угодил в сферу интересов ЦСКА. Правда, в испанской прессе отмечается, что клуб готов заплатить за французского футболиста 10 миллионов евро, хотя ранее неоднократно сообщалось о финансовых проблемах ЦСКА. Что касается Колоджейчака, то он сыграл в нынешнем сезоне лишь пять матчей в чемпионате Испании. За два предыдущих сезона француз выиграл два турнира Лиги Европы со своим клубом.

Китай скупает не только футболистов, но и судей

«Скупает» – в обычном, а не коррупционном смысле этого слова. Английский рефери Марк Клаттенбург, признанный лучшим арбитром мира 2016 года по версии международной федерации футбольной истории и статистики, может продолжить работу в китайской Суперлиге. Напомним, в нынешнем году Клаттенбург обслуживал финалы Кубка Англии, Лиги чемпионов и Евро-2016.

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«Зенит» снова собирается ослабить «Бенфику»

Теперь трансферной целью «Зенита» стал 27-летний греческий полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис. Еще летом питерский клуб прорабатывал варианты по приглашению этого футболиста, а нынешней зимой трансфер может состояться официально. Впрочем, на данный момент Самарис не является игроком основного состава «Бенфики» – на его счету всего шесть матчей в чемпионате Португалии.

Кроме того, «Зенит» интересуется полузащитником донецкого «Шахтера» Тайсоном и предлагает контракт защитнику «Крыльев Советов» Ибрагиму Цаллагову

Новый стадион «Зенита» еще долго будет убыточным

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко считает, что новый стадион на Крестовском острове в ближайшие годы будет нести лишь убытки. По информации, общая стоимость строительства арены составит 41 миллиард рублей.

«Общемировая практика эксплуатации аналогичных объектов показывает, что в первые 8-10 лет после начала их использования подобные объекты не приносят дохода и фактически являются убыточными», – говорится в письме Полтавченко.

ФИФА начала пугать Россию санкциями

Этого и следовало ожидать. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация может применить санкции к России, если факты употребления допинга в российском футболе, которые были отмечены в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, в конечном итоге будут доказаны. «Если случаи употребления допинга действительно были скрыты, и это будет доказано, ФИФА и УЕФА примут меры и применят санкции», – приводит слова Инфантино RDS.

При этом глава ФИФА призвал не смешивать допинг и ЧМ-2018. Спасибо и на этом.

Россия без ЧМ-2018, кризис ЦСКА и другие паршивые события, которые могут произойти в 2017 году

Промес покинет «Спартак», если получит «хорошее» предложение

Не слишком радостную новость для фанатов красно-белых сообщил известный итальянский журналист Эмануэле Джулианелли. По его информации, лидер «Спартака» Квинси Промес в ближайшее время может перейти в «Ливерпуль». «Промес подтверждает интерес к нему со стороны «Ливерпуля» и других больших клубов. Ради хорошего предложения он готов покинуть Москву», – говорится в сообщении журналиста в Twitter.

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Россия. Премьер-лига Россия Ростов ЦСКА Севилья Реймс Бенфика Спартак Ливерпуль Цаллагов Ибрагим Колоджейчак Тимоти Бальде Ибрахима Тайсон Самарис Андреас Промес Квинси Инфантино Джанни Клаттенбург Марк
Комментарии (4)
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Джек Харпер
1482951634
Саввиди не подпускать к Ростову..
если санкции отстранить Мутко и всю его свору, кто на допинг спортсменов сажал я за...
народ за газ больше будет платить и все в Зените и игроками и со стадионом будет ОК..
остальное не комментирую, не интересно)
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Cant Stop
1482953879
ЦСКА поменяет Траоре на Бальде шило на мыло зачем??????????
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vladimir-7
1482993210
Хочу напомнить Президенту ФИФА Д. Инфантино, что особо не нужно усердствовать и пугать Россию санкциями, т. к. Ваш хозяин Б. Обама уже собрал чемодан и уходит, а Вам сначала нужно присмотреться как поведёт себя Д. Трамп, раз уж Вы так верно служите США.
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skorikov.sn
1482996491
Ну круто загнули конечно!!
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