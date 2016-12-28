Инфантино грозит России санкциями ФИФА. Промес может уйти зимой из «Спартака». Дайджест событий дня

«Ростов» не получит денег от Саввиди

Недавно прошла информация о возобновлении финансирования «Ростова» со стороны Ивана Саввиди и его «Группы Агроком», однако сам бизнесмен поспешил опровергнуть слухи. «Я ничего не слышал о том, что мы готовы отменить приостановку финансирования «Ростова». Решение на данный момент находится в силе», – отметил Саввиди.

ЦСКА поменяет Траоре на Бальде

Нападающий «Реймса» Ибрахима Бальде, покинувший ранее «Кубань», с которой он не стал продлевать контракт, может перейти в ЦСКА на смену Ласине Траоре. Руководство нынешнего клуба Бальде не слишком довольно выступлением форварда, поэтому существует вариант возможного возвращения сенегальца в РФПЛ.

ЦСКА заинтересовался двукратным победителем Лиги Европы

Защитник «Севильи» Тимоти Колоджейчак угодил в сферу интересов ЦСКА. Правда, в испанской прессе отмечается, что клуб готов заплатить за французского футболиста 10 миллионов евро, хотя ранее неоднократно сообщалось о финансовых проблемах ЦСКА. Что касается Колоджейчака, то он сыграл в нынешнем сезоне лишь пять матчей в чемпионате Испании. За два предыдущих сезона француз выиграл два турнира Лиги Европы со своим клубом.

Китай скупает не только футболистов, но и судей

«Скупает» – в обычном, а не коррупционном смысле этого слова. Английский рефери Марк Клаттенбург, признанный лучшим арбитром мира 2016 года по версии международной федерации футбольной истории и статистики, может продолжить работу в китайской Суперлиге. Напомним, в нынешнем году Клаттенбург обслуживал финалы Кубка Англии, Лиги чемпионов и Евро-2016.

«Отказываться нельзя, ведь нужно думать о семье». Почему Месси нужно соглашаться на дикую зарплату в Китае

«Зенит» снова собирается ослабить «Бенфику»

Теперь трансферной целью «Зенита» стал 27-летний греческий полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис. Еще летом питерский клуб прорабатывал варианты по приглашению этого футболиста, а нынешней зимой трансфер может состояться официально. Впрочем, на данный момент Самарис не является игроком основного состава «Бенфики» – на его счету всего шесть матчей в чемпионате Португалии.

Кроме того, «Зенит» интересуется полузащитником донецкого «Шахтера» Тайсоном и предлагает контракт защитнику «Крыльев Советов» Ибрагиму Цаллагову

Новый стадион «Зенита» еще долго будет убыточным

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко считает, что новый стадион на Крестовском острове в ближайшие годы будет нести лишь убытки. По информации, общая стоимость строительства арены составит 41 миллиард рублей.

«Общемировая практика эксплуатации аналогичных объектов показывает, что в первые 8-10 лет после начала их использования подобные объекты не приносят дохода и фактически являются убыточными», – говорится в письме Полтавченко.

ФИФА начала пугать Россию санкциями

Этого и следовало ожидать. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация может применить санкции к России, если факты употребления допинга в российском футболе, которые были отмечены в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, в конечном итоге будут доказаны. «Если случаи употребления допинга действительно были скрыты, и это будет доказано, ФИФА и УЕФА примут меры и применят санкции», – приводит слова Инфантино RDS.

При этом глава ФИФА призвал не смешивать допинг и ЧМ-2018. Спасибо и на этом.

Россия без ЧМ-2018, кризис ЦСКА и другие паршивые события, которые могут произойти в 2017 году

Промес покинет «Спартак», если получит «хорошее» предложение

Не слишком радостную новость для фанатов красно-белых сообщил известный итальянский журналист Эмануэле Джулианелли. По его информации, лидер «Спартака» Квинси Промес в ближайшее время может перейти в «Ливерпуль». «Промес подтверждает интерес к нему со стороны «Ливерпуля» и других больших клубов. Ради хорошего предложения он готов покинуть Москву», – говорится в сообщении журналиста в Twitter.

5 причин, почему Луис Адриано – крутое усиление для «Спартака»