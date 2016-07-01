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    Бальде не стал продлевать контракт с «Кубанью»

    Нападающий Ибраима Бальде, выступавший в составе «Кубани» с августа 2012 года, покидает клуб. Срок действия трудового соглашения с форвардом из Сенегала истек 30 июня.

    Ибраима Бальде перешел в «Кубань» аккурат после Олимпийского футбольного турнира в Лондоне. С тех пор он провел 99 матчей в Премьер-лиге и Кубке России, а также Лиге Европы, забив 28 мячей и отдав 11 результативных передач.

    «Футбольный клуб «Кубань» благодарит Ибраиму Бальде за вклад в историю и победы желто-зеленых и желает новых ярких моментов и больших побед – уже в составе будущего клуба!» – говорится в заявлении клуба.

    Источник: ФК «Кубань»

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    01.07.2016 17:55
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