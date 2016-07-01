Бальде не стал продлевать контракт с «Кубанью»

Нападающий Ибраима Бальде, выступавший в составе «Кубани» с августа 2012 года, покидает клуб. Срок действия трудового соглашения с форвардом из Сенегала истек 30 июня.

Ибраима Бальде перешел в «Кубань» аккурат после Олимпийского футбольного турнира в Лондоне. С тех пор он провел 99 матчей в Премьер-лиге и Кубке России, а также Лиге Европы, забив 28 мячей и отдав 11 результативных передач.

«Футбольный клуб «Кубань» благодарит Ибраиму Бальде за вклад в историю и победы желто-зеленых и желает новых ярких моментов и больших побед – уже в составе будущего клуба!» – говорится в заявлении клуба.