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    «Ростов» хочет возобновить сотрудничество с компанией Саввиди

    Руководство «Ростова» продолжает искать варианты сотрудничества с потенциальными спонсорами. Так, в ближайшее время должны пройти переговоры с Иваном Саввиди о возобновлении такого сотрудничества.

    «Ведем переговоры с различными спонсорами. «Агроком» не отказался от спонсорства, а приостановил его. Мы в ближайшее время проведем переговоры с Иваном Саввиди, и возможно, что компания возобновит свою деятельность», – рассказал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов 161.ru.

    Ранее сообщалось, что «Группа Агроком» под управлением Саввиди была намерена разорвать договор с «Ростовом» по причине неисполнения обязательств. Еще осенью в адрес клуба были направлены документы о прекращении сотрудничества.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.12.2016 11:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 декабря 2016, 18:13

      Опять Саввиди?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 26 декабря 2016, 14:38

      Мля-я-я, на кой этот крендель нам нужен. Пущай обходит наш клуб за три квартала.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +104

      M.B. 26 декабря 2016, 12:31

      Сам ты пидор.
      Обойдемся без этого подонка.

      -1
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