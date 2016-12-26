«Ростов» хочет возобновить сотрудничество с компанией Саввиди

Руководство «Ростова» продолжает искать варианты сотрудничества с потенциальными спонсорами. Так, в ближайшее время должны пройти переговоры с Иваном Саввиди о возобновлении такого сотрудничества.

«Ведем переговоры с различными спонсорами. «Агроком» не отказался от спонсорства, а приостановил его. Мы в ближайшее время проведем переговоры с Иваном Саввиди, и возможно, что компания возобновит свою деятельность», – рассказал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов 161.ru.

Ранее сообщалось, что «Группа Агроком» под управлением Саввиди была намерена разорвать договор с «Ростовом» по причине неисполнения обязательств. Еще осенью в адрес клуба были направлены документы о прекращении сотрудничества.