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    Инфантино призвал не смешивать допинг и ЧМ-2018

    Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что ситуация с допингом в российском футболе не имеет никакой связи с чемпионатом мира 2018 года.

    «Я не думаю, что мы должны смешивать допинговые дела, даже в том случае, если это громкие дела, и организацию ЧМ-2018. Ведь ЧМ-2018 – это совершенно другая вещь, здесь речь идет о борьбе с допингом на чемпионатах мира. Это дело ФИФА, которым будут заниматься официальные лица ФИФА в аккредитованных лабораториях, скорее всего, в Швейцарии», – приводит слова Инфантино AP.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.12.2016 21:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 29 декабря 2016, 15:55

      На данный момент попался с кокаином только гражданин Финляндии Еремёнко. Отстранят ли сборную Финляндии за это?

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 29 декабря 2016, 05:21

      Не исключаю, что в антироссийской истерике последних лет случится такой парадокс, что ЧМ-2018 состоится в России, но сборная России на нем не будет участвовать. В таком случае хоть не опозоримся на домашнем мундиале и Мутко может говорить, что по силе мы сильнее всех, но нас несправделиво отстранили))

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