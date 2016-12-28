Россия без ЧМ-2018, кризис ЦСКА и другие паршивые события, которые могут произойти в 2017 году

Отечественный спорт в 2016 году пережил много сложных моментов. Допинговые скандалы — это долги, которые хотелось бы оставить в старом году, но они точно всплывут и в 2017-м. Пока русский футбол выглядит чистым, но проблем у нас не меньше. Финансовый кризис затянулся, но дивизионы не подстроились под новые условия. Клубы по-прежнему зависят от государственных денег и не умеют зарабатывать. Сказка «Ростова» показывает, что творить чудеса можно и без серьезного бюджета, но хороших «авторов» крайне мало. Сборная России совсем надоела обывателям. Если раньше ожидания были проблемой болельщиков, то сейчас национальная команда просто не интересна людям.
Будет ли ситуация меняться в 2017 году? Верьте в лучшее, но готовьтесь к худшему.
Летом казалось, что отстранение российских легкоатлетов от Олимпиады — самое суровое наказание за допинг. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и заинтересованные лица пошли дальше. У России уже отняли право на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в феврале 2017 года в Сочи. Решение было принято под влиянием нарастающей волны бойкотов, которые объявляли спортсмены из разных стран. Причем случилось так быстро, что Минспорту РФ оставалось развести руками.
В такой ситуации обещания Виталия Мутко, что чемпионат мира-2018 у нас никто не заберет, звучат не слишком убедительно. Президент РФС, впрочем, назвал условия этого события: «Можно утром проснуться [а тебе говорят]: я у тебя забираю чемпионат мира. Что значит «забираю»? Заплати, потом забирай. С этой точки зрения чемпионат мира-2018 застрахован».