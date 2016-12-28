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    • Россия без ЧМ-2018, кризис ЦСКА и другие паршивые события, которые могут произойти в 2017 году

    Россия без ЧМ-2018, кризис ЦСКА и другие паршивые события, которые могут произойти в 2017 году


    4.1
    Голосов: 7
    28.12.2016 12:00
    Допинг у ведущих игроков, банкротство лучших клубов, футбол пропадет с бесплатного ТВ, а Россия останется без чемпионата мира. «Бомбардир» делает самые жуткие прогнозы на будущий год.

    Отечественный спорт в 2016 году пережил много сложных моментов. Допинговые скандалы — это долги, которые хотелось бы оставить в старом году, но они точно всплывут и в 2017-м. Пока русский футбол выглядит чистым, но проблем у нас не меньше. Финансовый кризис затянулся, но дивизионы не подстроились под новые условия. Клубы по-прежнему зависят от государственных денег и не умеют зарабатывать. Сказка «Ростова» показывает, что творить чудеса можно и без серьезного бюджета, но хороших «авторов» крайне мало. Сборная России совсем надоела обывателям. Если раньше ожидания были проблемой болельщиков, то сейчас национальная команда просто не интересна людям.

    Будет ли ситуация меняться в 2017 году? Верьте в лучшее, но готовьтесь к худшему.

    ...
    У России отнимут ЧМ-2018
    Минспорта РФ проиграет войну спортивному миру

    Летом казалось, что отстранение российских легкоатлетов от Олимпиады — самое суровое наказание за допинг. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и заинтересованные лица пошли дальше. У России уже отняли право на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в феврале 2017 года в Сочи. Решение было принято под влиянием нарастающей волны бойкотов, которые объявляли спортсмены из разных стран. Причем случилось так быстро, что Минспорту РФ оставалось развести руками.

    В такой ситуации обещания Виталия Мутко, что чемпионат мира-2018 у нас никто не заберет, звучат не слишком убедительно. Президент РФС, впрочем, назвал условия этого события: «Можно утром проснуться [а тебе говорят]: я у тебя забираю чемпионат мира. Что значит «забираю»? Заплати, потом забирай. С этой точки зрения чемпионат мира-2018 застрахован».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 7
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 26 марта 2017, 02:04

      Что за старьё?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      udav4691 25 марта 2017, 23:40

      Грустно все это,но увы горькая правда....

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 28 декабря 2016, 20:34

      1) Какой смысл Черышеву покидать "Вильярреал", разве что контракт с ним не продлят. Так перейдёт в какую-нибудь "Осасуну" и останется в Европе.
      2) Слуцкий, если боится Чемпионшипа, пусть берёт команду из Лиги 1 или Лиги 2, поднимет до АПЛ и станет местным кумиром.
      3) На Матч ТВ смотрю только биатлон (Олимпиаду ещё смотрел), вполне хватает Футбол-1, 2 и 3, плюс интернет-трансляции.
      4) Китайскую Суперлигу всё равно никто смотреть не будет, нечего переживать.
      5) С Голден-боллом нужно всего лишь потерпеть пару-тройку лет, пока CR7 и Лео не свалят с манежа или на пенсию, или в Китай.
      6) ЧМ-2018, скорее всего, у России заберут, и никто никому ничего платить не будет. Мутко просто наивный идиот!
      7) Допинг в спорте был, есть и будет всегда. Главное, не попадаться, как болван Ерёменко. Кстати, тема допинга (будет он найден у наших футболистов или нет - неважно, главное обвинить, а вы отмазывайтесь) будет одной из составляющих причин по отбору ЧМ у РФ.
      8) ЦСКА, конечно же, не вылетит пока, но от печальной участи "Торпедо" ни один клуб не застрахован.
      9) Чемпионат из 10 команд? Не проблема! Будут играть четыре круга, как в Австрии, например.
      Так что не всё так уж плохо и не всё ещё пропало! Будем надеяться на лучшее. С наступающим всех!

      -1
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > kachan63 28 декабря 2016, 21:37

      Болван не Еременко, а тот, кто не знает, что кокаин - не допингю

      1
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      ...
      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов > kachan63 25 марта 2017, 18:14

      бобик засунь морду свою обратно в бутку...))) пессимист...

      0
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      Рейтинг: +9051

      vladik12 28 декабря 2016, 20:08

      ЦСКА загнется, это правда.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 > vladik12 1 июня 2017, 11:47

      И где эта ваша правда?

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 28 декабря 2016, 20:03

      а вам не кажется, что хватит уже печальных новостей.
      впереди новый год, всем удачного следующего года, и больше позитива!!!

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 28 декабря 2016, 19:49

      все бред.доиграют полюбому все 16 команд

      -1
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      Рейтинг: +82

      headvk 28 декабря 2016, 19:17

      С чем то согласен, а с чем то нет

      0
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      Рейтинг: +5

      sergey184 28 декабря 2016, 18:30

      Это абсурд.

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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 28 декабря 2016, 17:36

      Что-то больше бреда понаписано, чем на самом деле того, что может заинтересовать.

      -1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 28 декабря 2016, 13:17

      Будем верить в лучшее в новом году.

      0
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