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    В Турции сообщают об интересе «Зенита» к Тайсону

    Полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон имеет несколько вариантов продолжения карьеры. К футболисту проявляет интерес и «Зенит», утверждает Fotospor. По данным турецкого издания, местный «Фенербахче» готов заплатить за 28-летнего хавбека 7 миллионов евро. При этом бразилец потенциально может перебраться в Китай.

    В текущем сезоне Тайсон провел в чемпионате Украины 12 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.12.2016 14:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 декабря 2016, 19:25

      А Спартак не хочет купить Тайсона? Наверняка хочет, почему новостник упустил это желание спартачей

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 28 декабря 2016, 19:07

      Тайсон хочет, что бы его звали Майк.

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 28 декабря 2016, 16:58

      Турецкие СМИ знают всё, это точно. Шахтёр заявлял только про интерес китайцев,а сам Тайсон о желании вернуться в Бразилию

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      Рейтинг: -161

      narkozanos 28 декабря 2016, 16:41

      Каждый человек должен понимать,что реально,а что просто так пишут,давайте не будем ругать пиздаболов.

      0
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      Рейтинг: +70

      2cool 28 декабря 2016, 15:42

      Эх раздолье новостникам Бомбардира - зимний перерыв, трансферные слухи.

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