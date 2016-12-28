«Зенит» хочет подписать контракт с Цаллаговым на 3,5 года

Так ведь его уже купили ! А теперь хотят контракт подписать, а медобследование вобще только завтра пройдёт!
Кругом обман.
Стали известны подробности ожидаемого перехода защитника «Крыльев Советов» Ибрагима Цаллагова в «Зенит». По данным «Бомбардира», питерский клуб намерен подписать с футболистом контракт сроком на 3,5 года. Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на 4 года. Защитник уже завтра должен пройти медицинское обследование для «Зенита».
В текущем сезоне Цаллагов провел в чемпионате России 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.