«Зенит» хочет подписать контракт с Цаллаговым на 3,5 года

Стали известны подробности ожидаемого перехода защитника «Крыльев Советов» Ибрагима Цаллагова в «Зенит». По данным «Бомбардира», питерский клуб намерен подписать с футболистом контракт сроком на 3,5 года. Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на 4 года. Защитник уже завтра должен пройти медицинское обследование для «Зенита».

В текущем сезоне Цаллагов провел в чемпионате России 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.