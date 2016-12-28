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    «Зенит» хочет подписать контракт с Цаллаговым на 3,5 года

    Стали известны подробности ожидаемого перехода защитника «Крыльев Советов» Ибрагима Цаллагова в «Зенит». По данным «Бомбардира», питерский клуб намерен подписать с футболистом контракт сроком на 3,5 года. Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на 4 года. Защитник уже завтра должен пройти медицинское обследование для «Зенита».

    В текущем сезоне Цаллагов провел в чемпионате России 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.12.2016 12:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 28 декабря 2016, 18:48

      Так ведь его уже купили ! А теперь хотят контракт подписать, а медобследование вобще только завтра пройдёт!
      Кругом обман.

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