Роналду назвал себя «богатым п**иком». Месси получил странное денежное предложение. Дайджест событий дня

Давыдов хочет попасть в «Челси» через четыре года

Форвард «Спартака» Денис Давыдов отметил, что в Европе ему хотелось бы выступать за лондонский «Челси», но не сейчас. «Оптимально было бы в 25 лет. Что для этого нужно сделать? Играть в футбол. Постоянно, регулярно. На уровне РФПЛ – это минимум. Пример Видича и Ивановича вдохновляет», – считает Давыдов. Пока на счету будущего лидера атак лондонского клуба всего один гол за «Спартак» в более чем 30 матчах.

«Ливерпуль» планирует забрать у «Спартака» его главную звезду

«Ливерпуль» рассчитывает пополнить состав полузащитником «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промесом, причем совершить этот трансфер в ближайшее трансферное окно. Англичане готовы выложить за футболиста 25 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, недавно Промес переподписал контракт со «Спартаком» и принадлежит российскому клубу до лета 2021 года.

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Роналду порадовал хейтеров заявлением о своей ориентации

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поругался с полузащитником Коке во время матча 12-го тура испанской Примеры против «Атлетико». Испанец назвал португальца «п**иком» или «п**ором» (оскорбление «maricón»), а тот ответил: «Да, но зато я очень богат». Правда или нет – никто не знает, но хоть какое-то оживление для новостных порталов утром в понедельник.

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Селихов близок к переходу в «Спартак»

Также сегодня утром голкипер «Амкара» Александр Селихов прибыл для прохождения медосмотра в одну из московских клиник. Предполагается, что в скором времени он подпишет контракт со «Спартаком». Москвичи заплатят за вратаря 3,5 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Зенита» и «Лацио». Еще говорят, что от этого трансфера не в восторге остался Массимо Каррера.

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100 миллионов для Месси за простой отказ

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может заработать сумасшедшие деньги за один простой отказ не продлевать контракт с сине-гранатовыми. По информации El Mundo, один из клубов, название которого держится в тайне, предложил за это аргентинцу аж 100 миллионов (!) евро. В этом случае сам игрок избавит заинтересованную сторону от обязанности платить за него отступные, составляющие 250 миллионов. Текущий контракт Месси рассчитан до июня 2018 года.

Определилась пятерка претендентов на звание лучшего молодого игрока года

Премия «Первая пятерка», которую ежегодно вручают лучшему молодому игроку года, достанется одному из пяти футболистов, выбранных Детской футбольной лигой. Из них лишь один игрок представляет клуб из Москвы – это Александр Головин (ЦСКА). Остальные четверо номинантов: Игорь Безденежных («Уфа»), Дмитрий Ефремов («Оренбург»), Рифат Жемалетдинов («Рубин») и Георгий Тигиев(«Анжи»).

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Нойер не приедет в Ростов-на-Дону

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пропустит матч пятого тура Лиги чемпионов против «Ростова». У немецкого вратаря обнаружилось затвердение икроножной мышцы, он даже не полетит в Ростов-на-Дону. Матч «Ростов» – «Бавария» состоится в среду, 23 ноября, на стадионе «Олимп-2». Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Терек» упустил возможность вернуться в тройку

В последнем матче 14-го тура РФПЛ «Терек» и «Томь» не смогли забить друг другу ни одного мяча. Ничья 0:0. Таким образом, грозненский клуб набрал 24 очка и не смог обогнать расположившийся на третьем месте ЦСКА. А томичи догнали тульский «Арсенал» и покинули зону вылета.

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