Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Чей супергол 10-летней давности повторил вчера Глушаков


    4.3
    Голосов: 4
    21.11.2016 16:32
    10 лет назад в конце матча с нальчикским «Спартаком» подобный сумасшедший по силе и точности удар нанес тезка Дениса Глушакова – Бояринцев.

    В матче 18-го тура чемпионата России-2006 «Спартак» сражался с крепкими одноклубниками из Нальчика, но никак не мог забить. Во втором тайме судья даже назначил пенальти в ворота нальчикского клуба, однако Кавенаги запулил мяч рядом с крестовиной.

    0:0 на пятой добавленной минуте и никаких надежд на успех. Почти никаких. Потому что в том «Спартаке» играл Денис Бояринцев с его невыносимым для вратарей ударом по неверотной траектории.

    В нужный момент он и пригодился, как раз когда такие голы особенно ценны. Ковач отборолся, а Бояринцев не дал опуститься мячу на землю, грохнул издалека и чуть не снес ворота.

    А вот как выглядит фантастика 10 лет спустя:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 24 ноября 2016, 23:14

      Бояринцева конечно лучший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Dimanz 22 ноября 2016, 08:07

      Бояринцев немало так в последних минутах забивал, выходя на замену. Действительно важные очки приносил Спартаку. Так сказать вырывал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 22 ноября 2016, 07:36

      После гола Дениса коменты так орут, будто в первый раз лет за сто в ЧР увидели такой гол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 22 ноября 2016, 07:34

      Бояра красава, удар очень сложный, помню смотрел этот тухленький матч, концовка порадовала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      Salamоn 21 ноября 2016, 22:47

      Помню после этого матча Бояринцева называли палочкой-выручалочкой Спартака)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      azar80 21 ноября 2016, 19:48

      Удар Бояры чуть посложнее с разворота, в касание, но Глушака гол нужнее, короче оба красавцы, Бояра чуть лучше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 21 ноября 2016, 18:55

      Бояринцев красивее жахнул, но Глуш тоже молодец, такие голы редкость. Гол красота, к тому же такой важный!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 21 ноября 2016, 18:30

      прямо близнецы )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 21 ноября 2016, 18:28

      Боярин отличался такими шедеврами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 21 ноября 2016, 18:24

      Бояринцев красивше бабахнул )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11