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  • Чей супергол 10-летней давности повторил вчера Глушаков

Чей супергол 10-летней давности повторил вчера Глушаков

В матче 18-го тура чемпионата России-2006 «Спартак» сражался с крепкими одноклубниками из Нальчика, но никак не мог забить. Во втором тайме судья даже назначил пенальти в ворота нальчикского клуба, однако Кавенаги запулил мяч рядом с крестовиной.

0:0 на пятой добавленной минуте и никаких надежд на успех. Почти никаких. Потому что в том «Спартаке» играл Денис Бояринцев с его невыносимым для вратарей ударом по неверотной траектории.

В нужный момент он и пригодился, как раз когда такие голы особенно ценны. Ковач отборолся, а Бояринцев не дал опуститься мячу на землю, грохнул издалека и чуть не снес ворота.

А вот как выглядит фантастика 10 лет спустя:

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Спартак-Нальчик Амкар-Пермь Глушаков Денис Бояринцев Денис
Комментарии (21)
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Dgad
1479735811
Глушаков покруче стрельнул вчера,))
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headdevil
1479737283
хех, опрос 50/50
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aam
1479742097
Боярин отличался такими шедеврами.
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Алекc
1479743757
Бояринцев красивее жахнул, но Глуш тоже молодец, такие голы редкость. Гол красота, к тому же такой важный!
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azar80
1479746926
Удар Бояры чуть посложнее с разворота, в касание, но Глушака гол нужнее, короче оба красавцы, Бояра чуть лучше.
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Salamоn
1479757639
Помню после этого матча Бояринцева называли палочкой-выручалочкой Спартака)
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artem 81
1479789263
Бояра красава, удар очень сложный, помню смотрел этот тухленький матч, концовка порадовала.
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artem 81
1479789408
После гола Дениса коменты так орут, будто в первый раз лет за сто в ЧР увидели такой гол.
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Dimanz
1479791222
Бояринцев немало так в последних минутах забивал, выходя на замену. Действительно важные очки приносил Спартаку. Так сказать вырывал.
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Mr Abdullaev
1480018499
Бояринцева конечно лучший
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