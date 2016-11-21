Чей супергол 10-летней давности повторил вчера Глушаков

В матче 18-го тура чемпионата России-2006 «Спартак» сражался с крепкими одноклубниками из Нальчика, но никак не мог забить. Во втором тайме судья даже назначил пенальти в ворота нальчикского клуба, однако Кавенаги запулил мяч рядом с крестовиной.

0:0 на пятой добавленной минуте и никаких надежд на успех. Почти никаких. Потому что в том «Спартаке» играл Денис Бояринцев с его невыносимым для вратарей ударом по неверотной траектории.

В нужный момент он и пригодился, как раз когда такие голы особенно ценны. Ковач отборолся, а Бояринцев не дал опуститься мячу на землю, грохнул издалека и чуть не снес ворота.

А вот как выглядит фантастика 10 лет спустя:

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