Роналду трижды забил в ворота «Атлетико». Ключевые моменты (ВИДЕО)

«Реал» и «Атлетико» встречались в мадридском дерби, которое превратилось в соло Криштиану Роналду. «Бомбардир» следил за главными моментами противостояния.

«Реал» уверенно разобрался с «Атлетико». Криштиану Роналду забивал по-разному и довольно красиво. Стартовые составы команд. «Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Роналду, Бэйл, Марсело, Ковачич, Лукас, Модрич, Иско. «Атлетико»: Облак, Хуанфран, Ф. Луис, Савич, Годин, Коке, Сауль, Габи, Феррейра-Карраско, Гризманн, Торрес.