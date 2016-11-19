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    Роналду трижды забил в ворота «Атлетико». Ключевые моменты (ВИДЕО)


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    Голосов: 9
    19.11.2016 23:55
    «Реал» и «Атлетико» встречались в мадридском дерби, которое превратилось в соло Криштиану Роналду. «Бомбардир» следил за главными моментами противостояния.

    «Реал» уверенно разобрался с «Атлетико». Криштиану Роналду забивал по-разному и довольно красиво.

    Стартовые составы команд.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Роналду, Бэйл, Марсело, Ковачич, Лукас, Модрич, Иско.

    «Атлетико»: Облак, Хуанфран, Ф. Луис, Савич, Годин, Коке, Сауль, Габи, Феррейра-Карраско, Гризманн, Торрес.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +94

      Adob 20 ноября 2016, 09:25

      спасибо за игру молодцы!!!!

      1
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      Рейтинг: +309

      Strig 20 ноября 2016, 06:37

      Иногда Рональду играет хорошо, а наши - никогда!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      ASR77 20 ноября 2016, 02:47

      шикарный матч жаль у нас не транслировали, а Роналду красавец, кто- то еще критикует ??? думаю самый главный претендент на ЗМ

      1
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 20 ноября 2016, 01:23

      Красавец что еще можно сказать все голы по делу

      2
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